Tim Ricarica +, come vincere chiamate e messaggi ricaricando solo 5 euro

Grandi novità per tutti i possessori di una Sim Tim. Stando a quanto riferito, sembra che tutti i clienti TIM Mobile potranno effettuare una ricarica da 5 o €10 o anche di importo Maggiore ricevendo da Tim un sms con il quale si invitano a convertire la ricarica in una ricarica Plus aggiungendo soltanto 1 o 2 euro, avendo in questo modo la possibilità di vincere un premio sicuro in chiamate oppure sms. Si potrà partecipare a questa ricarica Plus, Pagando ovviamente il costo aggiuntivo di 1 o 2 euro, soltanto rispondendo si al Sms ricevuto oppure chiamando il numero 40916 e accettando di passare a ricarica + un dopo aver ascoltato il credito residuo e avere premuto il tasto indicato dalla voce guida. A questo punto il premio vinto verrà comunicato attraverso un sms. È possibile rispondere al sms entro 7 giorni dalla ricarica o comunque prima di aver effettuato una nuova ricarica.

Una volta che verrà fatta una ricarica più senza aver accettato il premio della precedente non sarà più possibile accettarlo e quindi di conseguenza il premio sarà rifiutato. E’ inoltre possibile fare più volte ricarica + a seconda di quelle che sono le proprie necessità. Si tratta comunque di un regalo sicuro messo a disposizione da Tim con ricarica +.

Ma non finisce qui perché l’azienda ogni mese mette anche in pari a 7500 premi tra ricariche Samsung Galaxy S 8 LTE o tablet Samsung Galaxy a 10.1 per tutti coloro che effettuano la ricarica a partire da €10. Più nello specifico se si effettua una ricarica da €5, In seguito a questa arriverà un sms al quale Bisognerà rispondere sì oppure chiamare al 40916 per poter trasformare la ricarica in ricarica + aggiungendo semplicemente €1 attivando in questo modo 50 mms per la durata di 30 giorni.

Se invece si effettua una ricarica da €10 o di importo superiore in seguito alla ricarica Riceverete un sms e rispondendo sì o chiamando il 40916 e aggiungendo €2 si potranno ottenere 100 mm per circa 30 giorni. È possibile vincere un premio sicuro in chiamato sms e si potrà concorrere all’estrazione immediata per la vincita di ricarica Samsung Galaxy S8 o tablet Samsung Galaxy a 10.1 LTE. Tra i premi sicuri che è possibile ricevere con per ogni ricarica più citiamo sicuramente la ricarica bonus la quale consiste in una ricarica del relativo importo accreditato in “i tuoi bonus”. Si vinceranno chiamate gratuite verso TIM ovvero tutti per due giorni fino alle 23:59 dei due giorni successivi all’attivazione ed ancora sms gratuiti verso Tim e o verso tutti per due giorni, anche in questo caso fino alle 23:59 di due giorni successivi all’attivazione. Il concorso Ricarica + e vinci sempre edizione 2018 sarà valido dal 10 gennaio 2018 fino al 31 maggio 2018.