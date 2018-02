Tim e Vodafone, tutte le nuove offerte per la telefonia mobile

Torniamo a parlare delle promozioni riguardanti la telefonia mobile illustrando quelle che sono le principali offerte del momento. Cominciamo con TIM che pare abbia deciso di rendere nuovamente disponibile una tariffa per i nuovi clienti che vorranno attivare una SIM o che vogliono effettuare la portabilità da un altro operatore. Fino al prossimo 27 febbraio Dunque sarà possibile richiedere nuovamente TIM Ten Go + 20 che offre ogni 28 giorni minuti illimitati e 30 giga byte di traffico dati su rete 4G al costo di €10. Questa offerta non è attivabile online ma soltanto acquistando una nuova SIM ricaricabile Tim attraverso i negozi aderenti oppure contattando il servizio Passa a TIM con operatore e il costo è di €12 da aggiungere a quello della nuova Tim pari a €25 di cui 20 di traffico telefonico. Nel caso la SIM non rimanga attiva per almeno 24 mesi verrà accreditato all’utente un ulteriore costo di €20. Nel secondo caso invece il costo di attivazione passerà da 12 a €9.

Recandosi presso qualsiasi negozio Tim sarà possibile attivare Tim Ten Go 30 gigabyte al costo di €10 ogni 4 settimane, la quale prevede minuti illimitati verso tutti e 30 giga di internet in velocità 4G. L’offerta potrà essere attivata da tutti i clienti provenienti da 3 Italia, Poste Mobili Wind con o senza la richiesta di portabilità del proprio numero. Al momento dell’attivazione saranno disponibili soltanto 10 gigabyte in 4G Ma poi entro 3 giorni dall’attivazione della nuova SIM si aggiungeranno i restanti 20 gigabyte completamente gratis. Sono previsti €12 di contributo di attivazione dell’offerta oltre al costo della nuova SIM.

Sempre parlando di Tim, nei giorni scorsi sono state lanciate le nuove senza limiti che sono delle soluzioni davvero perfette per poter combinare gita per il traffico dati i minuti per chiamare e anche un’opzione per poter risparmiare gigabyte sia su WhatsApp che su i social. Tra Le offerte citiamo senza limiti Silver la quale al costo di €15 al mese offre minuti illimitati e 2 giga di traffico dati in 4G. Ed ancora senza limiti gold con la quale al costo di €25 al mese offre 8 gigabyte di traffico dati in 4G e minuti illimitati di chiamate ed infine senza limiti Platinum che al costo di €59 al mese offre 50 gigabyte in 4G per poter navigare sia in Italia che in Europa.

Parlando di Vodafone invece l’azienda pare stia contando su poche promozioni ma di elevata qualità Tra le quali Special 4 Giga Byte la quale è una soluzione pensata come perfetto mix tra contenuti e prezzo abbordabile perché con soli €7 ogni 4 settimane oppure 4 Giga per navigare in 4g in tutta Europa oltre che 1000 minuti ed sms verso qualsiasi numero. Inoltre è anche prevista Vodafone Special 7 Giga byte la quale si fa lo stesso prezzo di €7 oltre 27 giga in 4G è sempre 1000 minuti e 1000 sms.