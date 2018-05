Timida al letto? 7 cose da provare almeno una volta nella vita

La sessualità è una parte molto importante della vita, sicuramente non è tutto ma, parliamoci chiaro, essere appagati sotto le lenzuola rende tutto molto più roseo. Purtroppo però non tutti riescono a raggiungere questo tipo di soddisfazione. Alcune donne, per i motivi più disparati, a letto si sentono bloccate e questo incide pesantemente sull’amore. Anche se appartenete alla categoria ‘cute and innocent’, al momento clou sarebbe meglio abbandonare i panni dell’educanda per vestire quelli della donna che sa esattamente quello che vuole.

Questo piacerà al vostro compagno, ma soprattutto a voi. Ma come fare? Ci sono alcuni trucchetti che aiutano a mettersi sul giusto binario. Molto semplice e banali contribuiranno sicuramente a farvi sentire maggiormente a vostro agio nei momenti più sensuali. 1: lasciate in un angolo del cassetto i mutandoni della nonna e indossate biancheria sexy. Non solo il vostro partner apprezzerà, ma anche voi vi sentirete più desiderabili. 2: osate! Parlate delle cose che vi piacciono a letto, se dal vivo non ce la fate la tecnologia vi corre in soccorso. Messaggi ammiccanti (senza cadere nella volgarità) possono contribuire a far salire il desiderio.

E passiamo all’atto pratico. 3: mai pensato a infilarsi sotto la doccia con il vostro lui? Insaponarsi, baciarsi, strusciarsi un po’ e poi, via alle danze. Una situazione sicuramente molto sensale e alla portata di tutti. 4: un po’ di sano ‘dirty talking’ a letto non ha mai fatto male a nessuno. Combattete l’imbarazzo sussurrando quello che vi piace o mostrando con parole appena accennate il vostro apprezzamento. 5: chiedete un massaggio sexy. Il tatto è un senso da non sottovalutare, un bel massaggio aiuta a far calare la tensione, inoltre esistono magnifiche candele fatte apposta per questo che renderanno tutto molto, molto hot. E poi sperimentate il gioco delle parti, ricambiando il massaggio. Tutti appagati: tutti contenti.

Ma alziamo il tiro. 6: non sottovalutate il potere del bondage. Tra i vari espedienti di questa pratica c’è quello di bendare il partner, una cosa che crea molta ‘tensione’. Se vi sentite insicure sul vostro aspetto, mettete una benda al vostro compagno e sbizzarrietevi senza remore nelle vostre fantasie di coppia. 7: sesso orale. Per le donne timide non esiste cosa peggiore del praticare sesso orale al partner. Il motivo? Sanno bene che la fantasia di tutti gli uomini è guardarle in un momento tanto sexy. Per evitare di dire sempre no a questo importante preliminare senza morire di imbarazzo, l’ideale è provare la posizione 69. In questo modo, non solo il piacere sarà “raddoppiato” ma si avrà anche la certezza di non essere osservate.