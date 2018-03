Tina Cipollari: “Cara Gemma, la vera tronista sono io”

Dopo la fine di un amore, si ha voglia di rimettersi in gioco. È proprio quello che sta accadendo a Tina Cipollari, che coglie l’opportunità di (ri)trovare l’anima gemella, mettendo in standby il suo ruolo di opinionista del trono classico di “Uomini e Donne”, per passare al trono over come dama, con tanti corteggiatori pronti a conquistarla. D’altra parte 16 anni fa conobbe il marito Chicco Nalli proprio negli studi televisivi dello show di Maria de Filippi, dal quale però ora si è separata dopo 12 anni.

I due si erano conosciuti proprio in trasmissione, anche se all’epoca Nalli partecipava come corteggiatore di un’altra tronista. Ma Chicco invece di essere preso dalla tronista, era sempre più incuriosito dall’opinionista Tina con cui, lontano dalle telecamere, si era cominciato a vedere, fino al loro fidanzamento. Dal loro legame sono nati tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca, ma ora, dopo tanti anni, la storia è finita: “Dopo diversi tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti”, confessa Tina. A questo punto l’opinionista di “Uomini e donne” ha deciso di voltare pagina e trovare un nuovo amore. Come? Diventando una finora “tronista”.

Tina, infatti, è ufficialmente pronta a “selezionare” corrteggiatori nel programma di Canale5, e ha pure tracciato un’identikit del suo uomo ideale. Cosa cerca la Cipollari in un uomo? “Anzitutto” spiega “deve avere un’età compresa tra i 50 e gli 85 anni: ci sono uomini di 80 anni che sono bellissimi”. Poi: “Se sono vedovi è meglio perché non voglio vivere con ipotetici fantasmi di ex mogli”. Su potenziali figli, invece: “Se ci sono figli che siano adulti e che, possibilmente, vivano all’estero”.

E certamente non mancheranno scontri epici con Gemma Galgani, l’attuale dama di punta del trono over. Le zuffe tra le due sono all’ordine del giorno, come quella avvenuta qualche giorno fa, che ha visto una Tina molto nervosa scagliarsi contro Gemma con una bottiglietta d’acqua in mano e rovesciargliela in testa. È solo una delle litigate in cui le due acerrime nemiche si trovano spesso coinvolte, e stavolta sembrerebbero arrivate davvero al limite di sopportazione. Chissà come andrà a finire tra le due nemiche, soprattutto ora che saranno “rivali” anche in amore. Chi troverà per prima l’uomo dei propri sogni?