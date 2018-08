Tina Cipollari ed Emma unite contro George

settembre lui potrebbe essere ancora lì. Stesso programma, solito posto. Giorgio Manetti smentisce in modo secco le voci che lo davano in uscita da Uomini e dome. Eppure, nell’ultima puntata dello show, lui stesso aveva lasciato intendere di voler cercare l’amore altrove. Ora il “Gabbiano” – questo il suo soprannome – sembra aver cambiato idea. O, meglio, accusa tutti di averlo frainteso. Un clamoroso dietrofront che però, secondo le indiscrezioni raccolte da Nuovo nei corridoi della Fascino (la società che produce il programma), avrebbe creato parecchi malumori dietro le quinte. Perché adesso all’interno dello show di Maria De Filippi qualcuno sarebbe stanco dei modi da star di Giorgio. A cominciare dalle donne più in vista del programma, Gemma Galgani e Tina Cipollari. Per motivi diversi persino le due storiche rivali avrebbero fatto muro contro il ritorno in tivù di Manetti, reo di cambiare le carte in tavola troppo spesso.

Facile capire che la dama torinese, compagna di Manetti per otto mesi, sia stanca di in seguire il cavaliere. Per Gemma, dopo la fugace apparizione a Temptation island – dove si è presentata a sorpresa per consolare l’amica Ida in difficoltà col fidanzato Riccardo -, potrebbe essere arrivata l’ora di voltare pagina. Chi ha seguito l’ultima edizione dello show di Maria De Filippi sa bene che la Galgani ha provato a ricucire il rapporto con George all’infinito, ma ogni suo tentativo è miseramente fallito. Così, se per tre anni si è prodigata per riconquistare Manetti, ora ne ha abbastanza. Dietro le quinte gira voce clic Gemma avrebbe posto una sorta di ultimatum alla redo zione, chiedendo di fare una scelta definitiva tra lei e Geoi ge. Diverso il discorso che riguarda Tina Cipollari. La storica opinionista aveva sempre mostrato ima spiccata simpatia per Manetti. «Giorgio è un uomo onesto. Si pone per quello che è. Poi sta a noi don ne decidere se frequentarlo o meno», aveva detto Tina a Nuovo. Poi aveva aggiunto, lapidaria: «Gemma ha commesso l’errore di accettare all’inizio il suo modo di essere per ribellarsi in un secondo momento». Alla fine, però, anche la pazienza della Cipollari è arrivata a un punto di non ritorno. Tina ha sempre avuto poca sintonia con i personaggi che tirano troppo la corda e allungano il brodo pur di rimanere davanti alle telecamere senza voler davvero conoscere la persona giusta per una love story. E George, finora, non ha mai dato la sensazione di cercare realmente l’anima gemella. Risultato? A quanto pare anche la vamp avrebbe voltato le spalle al “Gabbiano”, schierandosi clamorosamente con la Galgani.

Potrebbe andare al Grande fratello vip

Di certo, a remare contro Giorgio ci sono state anche le voci recenti di una sua ipotetica partecipazione al Grande fratello vip, al via a inizio autunno. Pare che Ilary Blasi, conduttrice del reality di Canale 5, lo voglia a tutti i costi. E Manetti ci sta pensando. L’idea di finire in un cast pieno di vip può stuzzicare parecchio le fantasie del cavaliere fiorentino, così come quella di fare un’apparizione a Temptation island vip, che vedremo a breve sempre sulla rete ammiraglia del Biscione con la conduzione di Simona Ventura (la produzione, in questo caso, è di Maria De Filippi, quindi Giorgio giocherebbe in casa).

Il dubbio che l’uomo abbia più sete di popolarità che desiderio di trovare l’amore serpeggia nel backstage di Uomini e donne. Dal canto suo. Manetti non ha mai nascosto di possedere un cuore difficile da catturare. Da qui il soprannome di “Gabbiano”, uno spirito libero che ama i grandi spazi e fugge da qualunque gabbia. Ma forse anche lui sa di non possedere più la stima incon

dizionata del pubblico. Da parecchio tempo il seduttore è nel mirino: molti lo attaccano rimarcandone la smisurata mania di protagonismo.

Per qualcuno Giorgio avrebbe addirittura usato la televisione per lare pubblicità al suo libro autobiografico, Il gabbiano e le principesse. Adesso la decisione di tenergli aperte le porte di Uomini e donne spetta alla grande timoniera dello show, Maria De Filippi.

Come nelle migliori famiglie sarà la padrona di casa a decidere se George merita ancora una possibilità. Oppure se dovrà cercarsi l’amore lontano dagli studi della sua trasmissione.