Torino, trapianto di rene senza anestesia su malato con patologia rara

Un paziente di 40 anni è stato sottoposto durante un intervento durato 5 ore ad un trapianto di reni senza anestesia generale, presso l’ospedale Molinette di Torino. Si è trattato di una decisione necessaria Perché l’uomo affetto da una malattia molto rara congenita soffre di insufficienza respiratoria che rende davvero impossibile l’anestesia generale ed è stato quindi sedato con un’ anestesia combinata peridurale e spinale a paziente sveglio. Stando a quanto riferito, il quarantenne è risultato essere affetto dalla sindrome di prune belly una malattia cronica renale che abbina assenza di muscoli addominali e anomalie delle vie urinarie. A questi si possono aggiungere anche una malformazione del disegno toracico che può condurre ad una insufficienza respiratoria.

Questa Patologia piuttosto rara, colpisce un individuo ogni 35- 50.000 e riguarda perlopiù il sesso maschile. Il paziente durante l’operazione era sveglio e il trapianto è stato fatto ugualmente senza anestesia generale. Si è trattato di un intervento piuttosto delicato durato quasi 5 ore, grazie ad un’ anestesia combinata peridurale e spinale. L’anestesista che ha perfezionato questa tecnica ed ha permesso al paziente di mantenere l’anestesia spinale per questo tempo è stato Fabio Gobbi dell’equipe diretta dal dottor Pier Pier Paolo Donadio.

“Questo paziente aveva tutta la colonna vertebrale inaccessibile ad un blocco centrale per cui è stata fatta una anestesia peridurale eco-guidata. Il paziente non poteva essere addormentato visto che due anni prima aveva fatto un intervento di colecisti con anestesia generale e per giorni era rimasto intubato in rianimazione. Già due anni fa si era pensato di ricorrere a questo tipo di anestesia ed era stato inserito in lista d’attesa per il trapianto”, ha spiegato il medico. Fortunatamente si trova in ottime condizioni e non ha avuto alcun tipo di conseguenza causato dall’ anestesia ed è ricoverato in nefrologia.

Sono intervenuti all’operazione i chirurghi Omidreza Sedigh della urologia universitaria diretta dal professor Paolo Gontero e Aldo Verri e Caterina Tallia della chirurgia vascolare ospedaliera di Maurizio Merlo. Il paziente adesso è degente presso il reparto di neurologia universitaria. Le malattie che interessano circa il 6% della popolazione europea negli ultimi 10 anni però l’ospedale Molinette di Torino ha eseguito diversi trapianti di rene e nello specifico sono state 250 le persone affette da malattie molto rare. Purtroppo l’ insufficienza renale cronica porta alla necessità di dialisi e alla valutazione della fattibilità di un trapianto di eroina e si tratta di una vera e propria sfida dal punto di vista chirurgico dato il quadro addominale e urologico. Si tratta, dunque, di un altro importante risultato raggiunto dall’Ospedale Molinette, che negli ultimi dieci anni ha effettuato 250 trapianti di rene a persone con questo problema.

COSA È UN TRAPIANTO DI RENI? Quando l’insufficienza renale è molto avanzata, i reni sono così danneggiati da non poter più funzionare. Un trapianto è un trattamento per l’insufficienza renale ma non è una cura. Un trapianto potenzialmente offre una vita più attiva e più lunga, libera da dialisi e da limitazioni di diete. Tuttavia, il nuovo rene deve essere protetto per tutta la vita. I reni da trapianto provengono da donatori viventi o defunti. La persona che riceve il rene èil ricevente e la persona che dona il rene è il donatore. I donatori viventi possono essere parenti come pure coniugi o amici stretti. I donatori defunti sono persone che hanno deciso di donare gli organi dopo il decesso. Vedi i fogli informativi ‘Decidere di essere un donatore di rene vivente’, ‘Donazione vivente di rene’ e ‘Donazione e trapianto di organi e tessuto’per ulteriori informazioni.

CHIPUÒ AVERE UN TRAPIANTO? Puoi avere un trapianto se sei adatto in termini medici e stabile se in dialisi. Se il trapianto è da un donatore vivente,spesso l’operazione può essere fatta prima che cominci la dialisi. Vedi i fogli informativi ‘Emodialisi’ e ‘Dialisi peritoneale’per ulteriori informazioni. Sfortunatamente non tutti possono avere un trapianto. Se hai altri gravi problemi di salute, la dialisipotrebbere essere meglio. I fattori che influenzano l’idoneità sono: • Accettazione dell’idea del trapianto • Buona salute, apartel’insufficienza renale • Disposto a fare analisi ed operazione • Disposto ad accettare il trattamento per tutta la vita

I TRAPIANTI DI RENE HANNO SUCCESSO? I trapianti di rene hanno molto successo. Il 95% dei trapiantifunzionano bene a distanza di un anno e l’ 80% funzionano bene cinque anni dopo. L’attesa media per un rene da donatore decesso è di circa 4 anni. Essere sani ed in forma il più possibile aiuta a rimanere idoneo per un trapianto e assiste la convalescenza. È buona prassi controllare regolarmente la salute ed i denticome pure mantenere: • I fluidi raccomandati e le limitazioni alla dieta • Il peso ideale per età e dimensione. Coloro che sono in sovrappesocorrono maggior rischi di complicazioni durante l ‘operazione • Il programma di dialisi • Il normale piano di forma e di esercizi Per le donne, si consiglia di esaminare il seno ogni mese come pure la mammografia e lo striscio del capezzolo ogni due anni. Per gli uomini, si consiglia di controllare la prostata ogni anno. Inoltre, è importante non fumarein quanto il fumo danneggia I vasi sanguigni nei reni e in tutto il corpo! Fumare aumenta il rischio d’infarto, colpi apoplettici e problemi polmonari dopo l’operazione.

COSA È LA VALUTAZIONE DI RICEVENTE DI RENE? L’operazione di trapianto e le sostanze usate per prevenire il rigettopossono sforzare il corpo e causare problemise non stai bene. Gli esami usati per valutare la tua salute prima del trapianto comprendono: • Un esame fisico • Analisi del sangue • Raggi X del cuore e dei polmoni • A volte ecografia del cuore per assicurasi che sia sano • Una revisione chirurgica delle arterie, delle vene e della vescica • Test periodici per garantire che non hai accumulato anticorpi COME VENGONO APPAIATI I RENI? Ogni volta che si rende disponibile il rene di un donatore defuntoviene scelto un ricevente con la migliore compatibilità di sangue e di tessuto. Vengono anche considerati altri fattori, come il tempo passato in lista di attesa. Solo chi ha la residenza permanente in Australia può essere in lista di attesa per donatori defunti. La donazione di reni è molto simile alla donazione di sangue. In generale, puoi ricevere un rene solo da un donatore che può donare anche il sangue. Per reni di donatori defunti, il donatore ed il ricevente devono avereun tipo di sangue molto vicino perchè il trapianto abbia successo.

Per i donatori viventi, le opzioni sono più ampie e a voltedopo aver tolto dal ricevente gli anticorpi è possibile effettuare un trapianto con quello che altrimenti sarebbe un ‘gruppo sanguigno incompatibile’. Lo specialista dei reni ti dirà se ciò è adatto per te. Anche quando il tuo gruppo sanguigno è compatibile, il test del tessuto deve essere ‘negativo’. Ciò significa che i tuoi anticorpi hanno meno probabilità di attaccare il rene del donatore. Se hai avuto un trapianto o una trasfusione di sangue, è più probabile che abbia sviluppato degli anticorpi.Gli anticorpi aumentano la possibilità di quello che si chiama una ‘compatibilità incrociata positiva’e ciò riduce la possibilità di trovare un rene adatto. Una compatibilità incrociata positiva significa anche che il nuovo rene possa essere respinto. Verrete contattati non appena un rene adatto si rende disponibile. Assicuratevi che l’ospedale abbia i vostri contattidiretti e indiretti. Se non chiamate l’ospedale subito, il rene può essere offerto e dato a qualcun altro.

CHE SUCCEDE DURANTE UN TRAPIANTO DI RENE? Prima di operare, un ago o una linea endovenosa viene inserita nel dorso della mano per la somministrazione di medicine e di fluidi. Durante l’operazione, il nuovo rene viene messo in posizione. I tuoi reni di solito non vengono tolti.A voltese hai grossi reni policistici, se ne toglie uno per fare spazio per il trapianto. Ciò si fa prima che il trapianto abbia luogo.

L’operazione di solito prende da 2 a 3 ore con 1 o 2 ore in risveglio post operatorio. Si pratica una incisione nella parte inferiore del corpo, sul lato sinistro o destro. L’arteria renale e la vena del nuovo rene vengono collegate all’arteria e alla vena principalevicino alla vescica. Il nuovo rene viene collegato alla vescica per il flusso delle urine. Un tubo temporaneo o catetere viene messo nella vescica fino a 5 giorni per far scolare le urine nella sacca.Questo tubo viene dall’uretra, il punto di fuoriuscita delle urine. Aiuta i medici a controllare che il rene funzioni bene. Spesso ci sono 1 o 2 tubi dalla ferita che scolano fluidi. Di solito vengono tolti dopo da 1 o 4 giorni.

CHE SUCCEDE DOPO L’OPERAZIONE? Dopo l’operazione ti sentirai stordito, a disagio e porterai una maschera per l’ossigeno. Una garza coprirà il punto dell’operazione. La linea endovenosa rimane per la somministrazione di fluidi fino a quando ricomincerai a mangiare. Ti daranno dei medicinali per abbassare il dolore. Un fisioterapista ti darà un programma di esercizi. È importante tossire, respirare e fare esercizi con le gambe per ridurre il rischio di infezione toracicae coaguli di sangue nelle gambe dopo l’operazione. Sarai a disagio all’inizio ma ciò è normale. Alcuni producono urina subito dopo il trapianto. Tuttavia, altri hanno bisogno di dialisiper brevi periodi fino a che il nuovo rene non comincia afunzionare. Ciò non significa che non funzionerà, solo che ha bisogno di tempo per recuperare. Si fanno analisi quotidiane per controllare il funzionamento del nuovo renee per osservare eventuali segni di rigetto. La degenza in ospedale varia ma di solito va da 3 a 10 giorni. Dipende dalla tua forma fisica, dalla reazione al nuovo rene e se ci sono complicazioni. Prima di uscire dall’ospedale, viene fissato un appuntamento con il chirurgo e controlli regolari con gli specialisti dei reni per controllare la convalescenza. Una volta tornato a casa dovrai prendertela comoda. È importantenon sollevare oggetti pesanti per le prime 6‐8 settimane. Ti potrai sentire stanco e sonnacchioso — è importanteascoltare il tuo corpo e non compromettere la convalescenza o fare attività che che possono farti sentire a disagio. Allo stesso tempo è importanteriprendere gradualmente l’attività fisica per mantenere forma e benessere. Inoltre dovrai fare molta attenziaone all’igiene e controllare la ferita per eventuali spurghi, rossore o maggior indolenzimento. Se sviluppi alcuni di questi sintomi o hai la febbre, contattail medico. Potresti avere una leggera trasudazione dalle feriteper alcuni giorni dopo l’operazione. L’infermiera ti farà vedere come trattare le ferite prima di lasciare l’ospedale. Dopo il trapianto, dovrai prendere delle medicine immunosoppressive per il resto della vita per prevenire il rifgetto.

COSA È IL RIGETTO? Il nostro tipo di tessuto fa parte del nostro insieme genetico. Il tuo tipo di tessuto è costituito da molte caratteristiche (ma sei sono le più importanti). In media, più sono le caratteristiche che combaciano con quelle del donatore, maggiori sono le possibilità che il nuovo rene sia accettato. Detto questo, i risultati di tutte le forme di donazione vivente (imparentate o meno) sono altrettanto valide se non superiori ai risultati da donatori defunti. I risultati di tutte le forme di trapianto sono ottimi. Il sistema immunitario del nostro corpo ci protegge da tutti i materiali estranei. Gli anticorpi sono prodotti da cellule specializzate bianche. La combinazione dell’azione degli anticorpi e di altre cellule nel sistema immunitariocontro il tipo di tessuto del donatore si chiama ‘rigetto.’ In questo modo il sistema immunitario cerca di distruggere il nuovo rene. Un certo livello di rigetto dopo il trapiantoè abbastanza comune. Può essere acuto o cronico.Il rigetto acuto di solito avviene nelle prime settimane o mesi dopo il trapianto.Il rigetto cronico di solito inizia un anno o molti anni dopo il trapianto e può essere molto lento e più difficile da trattare. La maggior parte dei rigetti acuti sono trattabili con successo.

CHE MEDICINA SERVE? Dopo un trapianto, le medicine immunosoppressive devono essere prese per il resto della vita. La tua combinazione viene attentamente scelta per dare al tuo trapianto le migliori prospettive di successo. Ogni medicina comporta benefici e rischi. Potresti avere effetti collaterali da queste medicine. Molti di questi non durano a lungo e sono dovuti alle dosi, e comprendono: • Gonfiezza e rotondità del volto e del corpo • Maggior appetito e peso in aumento • Mutamenti d’umore • Acne • Debolezza muscolare • Tremore alle mani • Mal di stomaco • Indigestione • Diarrea • Gonfiore ed infezione delle gengive Altri effetti collaterali possono essere più gravi quali: • Aumento della pressione sanguigna • Maggior rischio d’infezione • Maggior rischio di tumori, perticolarmente tumori della pelle • Alto livello di zucchero nel sangue • Alto livello di colesterolo • Conta ematica alterata • Danno ai reni • Indebolimento delle ossa È importanteparlare con il medico o farmacistadelle medicine per sapere: • Quando e come prendere le medicine • Evitare le dosi saltate • Effetti collaterali • Conservazione e custodia dei medicinali • Eventuali limitazioni alla dieta • Interazione con altre medicine.

Se sei preoccupatosugli effetti collaterali, dovrai parlarne con il medico o con ilfarmacista. Non smettere di prendere le medicine a meno che te lo abbia detto il gruppo di assistenza. Se hai bisogno di trattamenti da altri professionisti sanitari come dentisti, informali del tuo trapianto. Parla con il medico prima di prendere medicine prescritte o da bancoper assicurarti che non compromettano il tuo trapianto.