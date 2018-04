Torino, trapianto di reni da paziente dializzato perfettamente riuscito: la prima volta in Italia

Per la prima volta nel nostro paese è stato effettuato un trapianto di rene su una donna da un donatore dializzato e questo pare abbia ottenuto un grande successo. Questo intervento è stato eseguito presso l’ospedale Molinette della città di Torino ed il donatore pare fosse deceduto presso un ospedale piemontese per una patologia congenita.

Si tratta di un trapianto di reni davvero eccezionale il quale è stato effettuato presso l’ospedale Molinette circa due settimane fa e di sicuro apre una nuova frontiera in questo settore visto che è la prima volta che nel nostro paese viene impiantato, su una donna di 60 anni in dialisi dal 2013 per nefropatia per calcolosi a stampo, un organo che sembrava fosse compromesso perché prelevato un donatore che a sua volta era stato colpito da una insufficienza renale acuta. Da quanto è emerso nel suo decorso in rianimazione, il donatore Purtroppo è andato incontro ad un peggioramento della sua funzione renale tale da spegnere completamente la funzione del rene e da imporre la dialisi continua anche per parecchi giorni e dunque il deterioramento generale non ho reso possibile il trapianto del fegato.

Come abbiamo detto, nonostante All’inizio la situazione all’ospedale Molinette di Torino appariva piuttosto proibitivo, i medici hanno deciso di approfondire la possibilità di poter ricorrere al trapianto con degli approcci differenti e nello specifico Si è optato per la biopsia renale e la valutazione della perfusione renale, mettendo i reni in un dispositivo di perfusione che pare fosse in grado di fare tutta una serie di parametri e di creare la circolazione dei reni fino a rivitalizzarli . Dalla biopsia effettuata è emerso che il danno era piuttosto grave e anche significativo, Ma i medici hanno ritenuto che questo potesse potenzialmente regredire.

Anche i parametri di perfusione indicavano una situazione iniziale piuttosto difficoltosa Ma poi questa sarebbe migliorata grazie alla macchina che è riuscita a rivitalizzarlo e mettere in circolazione per poter effettuare un trapianto che è stato effettuato ed ha avuto un gran successo. Al trapianto hanno partecipato diverse equipe ovvero quella degli anatomopatologi del professor Mauro Papotti quella dei chirurghi vascolari dal dottore Maurizio Merli e degli urologi dal professor Paolo Gontero e infine degli anestesisti del dottor Pierpaolo Donadio.

“Dare l’ok al trapianto di quei reni perché la correzione ma èpartita ha vinto peròè stato un atto corale di grande responsabilità medica, reso possibile dall’enorme esperienza nell’ospedale Molinette di tutte le figure professionali che collaborano al trapianto: clinici, chirurghi, medici di laboratorio, tutti motivati dal dovere di fare il massimo possibile per realizzare il generoso desiderio di donazione, sempre tenendo come punto fermo la sicurezza del ricevente. Abbiamo ragionato approfonditamente in tante persone quella notte e la strategia si è dimostrata vincente”, è questo quanto ha commentato Biancone.

Il trapianto di rene è la terapia sostitutiva di scelta per i pazienti con insufficienza renale terminale. Infatti, a parità di età e altri fattori di rischio la sopravvivenza del paziente in dialisi è inferiore a quella del paziente trapiantato renale. Nell’ambito del trapianto renale, quello da vivente offre risultati ancor superiori a quello da cadavere.

Valutazione del ricevente

Perché un paziente con insufficienza renale terminale venga considerato “idoneo” al trapianto deve essere esclusa la presenza di neoplasie in atto, mentre per quelle pregresse deve essere trascorso un congruo periodo libero da recidive (5 anni per la maggioranza delle neoplasie). Non devono esserci ovviamente infezioni acute in atto (salvo le infezioni indicate sotto). Anche gravi coagulopatie incorreggibili rappresentano talora una controindicazione al trapianto.

Non deve esserci patologia coronarica attiva evidenziabile con indagini anamnestiche, ECG ed Ecocardiogramma. Tuttavia, anche se asintomatico, con anamnesi silente, ECG ed ecocardiogramma nella norma, ma con fattori di rischio quali età avanzata, lunga permanenza in dialisi e diabete, il paziente dovrà essere sottoposto ad accertamenti diagnostici ulteriori. Questi sono la scintigrafia miocardica con dipiridamolo, e se questa risulta positiva, la coronarografia. In presenza di lesioni coronariche stenosanti significative, il paziente potrà essere giudicato idoneo dopo che queste saranno state adeguatamente corrette mediante angioplastica o rivascolarizzazione coronarica.

E’ possibile per un paziente HBV e/o HCV positivo ricevere un trapianto di rene. Nei pazienti con HCV è necessario controllare la presenza di viremia, e, se questa risulta positiva,procedere ad una biopsia epatica. E’ preferibile infatti trattare i pazienti con epatite con terapia antivirale prima dell’esecuzione del trapianto renale. Tutti i pazienti HbsAg positivi dovrebbero essere sottoposti a biopsia epatica prima del trapianto e trattati se indicato. Nei pazienti con cirrosi scompensata HCV+ e/o HBV+ è indicato il trapianto combinato di rene e fegato. Il paziente HIV positivo può essere sottoposto a trapianto renale quando la malattia è ben controllata dalla terapia e comunque nel quadro di un protocollo ministeriale.

Valutazione del donatore

CADAVERE: Deve essere accertata la morte cerebrale, la sieronegatività per HIV, l’assenza di rischio per patologie infettive trasmissibili, l’assenza di neoplasie. Non esiste una soglia di età per scartare un potenziale donatore. I possibili donatori vengono comunicati alla Lista Regionale Trapianti che provvede a stilare una lista di possibili riceventi in base ad un algoritmo computerizzato che tiene conto della compatibilità di gruppo sanguigno (tranne Rh) ed HLA, dell’iper-immunizzazione, della presenza di antigeni rari, differenza di età, anzianità di lista, e ri-trapianto.

Non essendo il rene un’organo salvavita, l’unica urgenza al trapianto consiste nell’assenza di accessi venosi per emodialisi.

VIVENTE: il potenziale donatore può essere consanguineo oppure non consanguineo ma con legame affettivo accertato e con esclusione di vantaggi economici (generalmente moglie e marito). Deve esserci compatibilità di gruppo sanguigno ma non è necessaria compatibilità HLA. Il potenziale donatore deve avere una funzione renale normale, essere negativo per i marcatori di malattie virali trasmissibili (HBV, HCV, HIV) e privo di patologie sistemiche, neoplasie e infezioni in atto. In Italia la percentuale di trapianti renali non supera il 10%, perentuale di gran lunga inferiore a quelle degli USA e del nord-Europa. I donatori di rene non presentano un declino della funzione renale residua, almeno nell’arco di 25 anni.

Risposta immune

Il processo di rigetto d’organo è analogo alla risposta fisiologica contro gli antigeni non-self presenti in corso di infezioni e tumori.

La catena degli eventi immunitari alla base del rigetto si fonda sulle molecole di istocompatibilità HLA che sono glicoproteine presenti sulla superficie cellulare. Gli alleli HLA sono polimorfi (ne esistono numerose varianti) e sono codominanti (viene ereditata una delle due copie dal padre e l’altra dalla madre, entrambe poi espresse sulla superficie cellulare).

Le molecole HLA si dividono in due classi:

HLA di classe I: HLA-A, -B e -C, sono espresse costitutivamente dalla quasi totalità delle cellule dell’organismo. Permettono l’esposizione di proteine di sintesi endogena (ad es. antigeni virali infettanti la cellula o antigeni tumorali) ai linfociti T CD8+ citotossici.

HLA di classe II: HLA-DP, -DQ, -DR, sono espresse costitutivamente da linfociti B, monociti, macrofagi, cellule dendritiche, ecc. Permettono la presentazione di antigeni extracellulari (ad es. batterici) ai linfociti T CD4+ helper.

Le varie classi HLA sono codificate da geni vicini dello stesso cromosoma, e quindi vengono ereditate integralmente come un unico pacchetto (APLOTIPO), a meno che non si verifichi un cross-over.

Ciascun soggetto presenta linfociti circolanti in grado di riconoscere le molecole HLA di un altro soggetto (ALLOGENICHE) interagendo con loro come se si trattasse di un HLA proprio (“self”) associato ad un peptide estraneo: questi linfociti sono responsabili dell’ALLORICONOSCIMENTO o (RICONOSCIMENTO ALLOGENICO), il processo che scatena il RIGETTO ACUTO/ATTIVO CELLULARE. I farmaci immunosoppressori modificano l’ATTIVAZIONE linfocitaria che segue al processo di allo riconoscimento.

La tipizzazione tissutale di donatore e ricevente si basa sulla valutazione degli antigeni HLA-A, -B e -DR, ritenuti i più importanti per la compatibilità. Ci sono oltre 80 differenti HLA -A, -B, e -DR: questo elevato grado di polimorfismo rende difficile trovare due persone non consanguinee con profilo HLA identico.

Tra le tre coppie di HLA del donatore e le tre del ricevente possono quindi essere presenti da 0 a 6 mismatch. Più alto il numero di mismatch, minore è la compatibilità e più alto il rischio di rigetto acuto.

Una volta selezionato il potenziale ricevente del trapianto renale, si verifica che i suoi campioni di siero conservati al centro trapianti con contengano anticorpi contro gli HLA del donatore. Viene eseguito cioè il “cross-match” o cross-reazione linfocitaria che consiste nella valutazione della reazione tra siero del ricevente e linfociti B e T del donatore. Gli anticorpi contro gli HLA del donatore si chiamano ALLOANTICORPI. La presenza di anticorpi preformati contro i linfociti T controindica il trapianto, mentre gli anticorpi preformati contro i solo linfociti B sono solo un fattore di rischio di rigetto, ma non una controindicazione al trapianto. Lo sviluppo di anticorpi anti-HLA dopo il trapianto causa il RIGETTO ACUTO ANTICORPO-MEDIATO. Questo, al contrario del rigetto acuto/attivo cellulare, si sviluppa pressoché esclusivamente nelle prime tre settimane dal trapianto e clinicamente è sempre di grado severo.

Farmaci immunosoppressori

Per prevenire il rigetto d’organo è sempre necessario ricorrere alla immunosoppressione farmacologia, tranne che per il trapianto tra gemelli monozigoti. Anche senza mismatch HLA tra donatore e ricevente è necessario mantenere un livello di immunosoppressione durante tutta la vita.

La strategia farmacologica consiste in tre fasi:

– Induzione-, utilizzo di alte dosi di farmaci immunosoppressori immediatamente dopo il trapianto e nei primi giorni post-trapianto sino a raggiungere i livelli di “mantenimento”.

– Mantenimento. La terapia rimane invariata, con farmaci somministrati generalmente per os. Spesso si opera una lenta riduzione della posologia dei farmaci stessi nel corso di mesi ed anni per ridurne al minimo gli effetti collaterali ed avversi.

Terapia antirigetto-, trattamento del rigetto acuto quando questo si instaura. Generalmente utilizzati farmaci a somministrazione endovenosa.

– Il protocollo di mantenimento attualmente più impiegato si basa spesso su una triplice terapia con steroide, un inibitore della calcineurina (ciclosporina o tacrolimus), e un antiproliferativo (ad es. micofenolato). Malgrado gli inibitori della calcineurina siano i farmaci storicamente più importanti, vi sono attualmente vari protocolli terapeutici che non ne prevedono l’uso. He\Yinduzione si usano generalmente immunoglobuline con attività immunomodulante sui linfociti e/o che ne inducano la deplezione. Nel trattamento del rigetto acuto/attivo cellulare si utilizzano generalmente boli endovenosi di steroidi e/o farmaci che causano deplezione linfocitaria. Nel trattamento del rigetto acuto anticorpo-mediato si fa spesso ricorso, fra le altre cose, alla plasmaferesi per rimuovere gli alloanticorpi e alla somministrazione di immunoglobuline ad alte dosi, che hanno attività immunomodulante e ostacolano il danno complemento-mediato degli allo anticorpi stessi.

STEROIDI: permettono una immunosoppressione “aspecifica”. Gli effetti indesiderati principali consistono in alterato metabolismo glucidico (sindrome metabolica e diabete), dislipidemia, incremento ponderale, osteoporosi (fratture) ed osteonecrosi, cataratta, ipertensione, acne, alterazioni comportamentali.

AZATIOPRINA: analogo purinico, blocca la proliferazione delle cellule immunitarie impedendo loro di sintetizzare il DNA. Effetti indesiderati sono leucopenia, piastrinopenia, anemia megaloblastica, danno epatocellulare, ittero colestatico, alopecia. Il dosaggio va ridotto in caso di alterata funzione epatica e non va associato alla somministrazione di allopurinolo. Questo farmaco è attualmente poco usato nei nuovi protocolli terapeutici.

MICOFENOLATO (MOFETILE [CellCept®] o SODICO [Myfortic®]): blocca la sintesi de-novo delle purine nei linfociti, risultando più efficace dell’azatioprina contro il rigetto precoce. Gli effetti collaterali principali sono la depressione midollare e dolori addominali spesso associati a diarrea. Viene inattivato dal fegato per glucuronidazione, ma è poi è sottoposto ad un ricircolo enteroepatico. Il ricircolo enteroepatico è inibito dalla ciclosporina e non dal tacrolimo, per cui l’associazione tra ciclosporina e micofenolato richiede solitamente dosaggi più elevati di micofenolato che non quando questo viene associato al tacrolimo.

INIBITORI DELLA CALCINEURINA : CICLOSPORINA (Sandimmun Neoral®) e TACROLIMO (Prograf®): inibiscono la produzione di IL-2, essenziale nell’attivazione e proliferazione dei linfociti T. Vengono metabolizzati dal citocromo P450 CYP3A4 ed eliminati per via epato- biliare. Il principale effetto collaterale è la nefrotossicità, causata da una vasocostrizione delle arteriole renali inizialmente reversibile e poi da danni strutturali irreversibili. Altri effetti collaterali sono l’ipertensione, l’iperlipemia, l’iperpotassiemia ed ipomagnesemia, iperuricemia, neurotossicità periferica (parestesie, tremori), aumento dei valori della bilirubina e colelitiasi, irsutismo, iperplasia gengivale. La ciclosporina più del tacrolimo tende a provocare iperlipemia e ipertensione, mentre il diabete e gli effetti neurotossici sono più frequenti col tacrolimo

Farmaci che inibiscono il citocromo P450 CYP3A4 aumentano i livelli ematici degli inibitori della calcineurina; il contrario viene causato dai farmaci che inducono lo stesso citocromo. Di conseguenza in caso di somministrazione di farmaci antifungini imidazolici quali il fluconazolo, di antibiotici quali i macrolidi o le tetracicline, di farmaci antipertensivi calcioantagonisti non diidropiridinici quali il verapamil e diltiazem andrà ridotta la posologia della ciclosporina, che andrà invece aumentata in caso di assunzione di rifampicina (circa il doppio), carbamazepina, fenobarbital e, talora, isoniazide. Cautela occorre avere nell’uso di alte dosi di farmaci ipolipemizzanti quali le statine metabolizzate dal CYP3A4 per il rischio di effetti epatotossici o di rabdomiolisi.

INIBITORI mTOR: SIROLIMUS (Rapamune®) e EVEROLIMUS (Certican®): macrolidi che bloccano la traduzione del segnale dell’IL-2, inibendo il ciclo cellulare. Gli effetti avversi più frequenti consistono in anemia, piastrinopenia, leucopenia ed iperlipemia. Aggravano gli effetti neurotossici e iperlipemizzanti degli inibitori della calcineurina ma possono essere utilizzati in protocolli di mantenimento che non facciano uso di questi ultimi. Le interazioni farmacologiche sono simili a quelle degli inibitori della calcineurina poiché sono in parte metabolizzate dal citocromo P450 CYP3A4. A causa della sua lunga emivita, il sirolimo viene somministrato una volta al giorno, l’everolimo viene invece somministrato due volte al giorno.

I farmaci immunosoppressivi anti-rigetto elencati sopra possono richiedere aggiustamenti posologici in caso di insufficienza epatica. E’ comunque disponibile il dosaggio piasmatico di ciclosporina, tacrolimo, sirolimo, everolimo e micofenolato.

Esattamente 50 anni fa, nell’aprile del 1966, fu eseguito il primo trapianto di rene in Italia ad opera del chirurgo Aldo De Maria, secondo una tecnica da lui stesso elaborata in Gran Bretagna negli anni precedenti. Per il nostro Paese si trattò del primo intervento chirurgico in cui un rene sano fu prelevato da un donatore ancora vivente, per permettere a un paziente affetto da insufficienza renale cronica il ritorno a una vita normale. Senza un’efficace attività dei reni, infatti, l’organismo umano non sarebbe in grado di sopravvivere. L’unica alternativa è costituita dall’emodialisi, un procedimento che permette di sostituire il rene attraverso un’apparecchiatura esterna, che filtra il sangue del paziente: questo metodo comporta comunque gravi disagi, perché costringe a restare collegati all’apparecchiatura per molte ore, e raggiunse buoni risultati solo a partire dagli anni Sessanta del XX secolo. La storia dei trapianti di organi I primi interventi pionieristici nel campo dei trapianti di organi risalgono agli inizi del XX secolo, con i tentativi di trapianti di cuore e di reni effettuati su animali. Nei decenni successivi furono elaborate varie tecniche per impiantare nuovi organi anche negli esseri umani. In questi interventi, però, emerse il problema del “rigetto”, cioè della reazione del sistema immunitario contro i tessuti trapiantati, che vengono percepiti come “estranei” dall’organismo, a causa dell’incompatibilità genetica fra il paziente e il donatore.

A partire dagli anni Cinquanta del XX secolo, grazie allo sviluppo delle conoscenze nel campo della genetica, si riuscì a ridurre il rigetto, ricorrendo a donatori legati ai pazienti da stretti vincoli di parentela, e furono sviluppati farmaci immunodepressivi, che consentivano di limitare le reazioni del sistema immunitario. Un ulteriore progresso fu assicurato da nuove tecniche chirurgiche, che consentirono di utilizzare per i trapianti anche gli organi estratti da soggetti deceduti da poco tempo. Il primo trapianto in assoluto di rene fu eseguito negli Stati Uniti nel 1954; nel 1963 si ebbero anche quelli di fegato e di polmoni e negli anni successivi questi tipi di interventi chirurgici divennero sempre più frequenti ed efficaci. Una tappa importante è rappresentata dal primo trapianto di cuore, eseguito in Sudafrica il 3 dicembre del 1967 dal prof. Christiaan Barnard, che ne impiantò uno nuovo in un essere umano. Anche se il paziente sopravvisse solo pochi giorni dopo l’intervento, si trattò di un grande passo verso lo sviluppo di nuove frontiere della medicina.

Le prospettive della ricerca Negli ultimi decenni gli esiti favorevoli dei trapianti chirurgici hanno diffuso grandi aspettative ed entusiasmo, aumentando la speranza di vita di molti pazienti e aprendo prospettive di notevoli progressi scientifici per migliorare le condizioni delle persone affette da malattie invalidanti, come le patologie renali e cardiache. Per assicurare una quantità di organi adeguata alle richieste dei pazienti è però fondamentale avere a disposizione molti donatori: in Italia si contano solo 22 donatori per ogni milione di abitanti, con un rapporto che ci situa al terzo posto tra i grandi Paesi europei, dopo la Spagna (24) e la Francia (23); la media europea di donatori per milione è invece di 16,9. Sebbene questi dati siano in costante aumento, la disponibilità è ancora ampiamente insufficiente rispetto alle richieste: il fabbisogno nazionale è infatti di circa 800 cuori all’anno, ma si riescono a eseguire solo 300 interventi a causa della mancanza si donatori. Per favorire la donazione di organi e di tessuti biologici, in Italia è stata votata una legge (n. 91 del 1° aprile 1999) che regola la Dichiarazione di volontà a donare gli organi da parte dei nostri connazionali.

Per riflettere e discutere in classe 1 Indica i vantaggi e gli svantaggi legati al trapianto dei reni, spiegando i motivi per cui è preferibile un intervento chirurgico piuttosto che il ricorso all’emodialisi. 2. Elenca le principali tappe della storia dei trapianti sugli esseri umani, spiegando le ragioni che hanno indotto molti medici ad approfondire i loro studi scientifici in questo settore. 3 Ricerca notizie sulla donazione di organi in Europa e nel mondo e colloca la realtà italiana all’interno di questa analisi.

L’insufficienza renale: un’epidemia silenziosa Le persone affette dalla Sua malattia sono in crescita in tutto il Mondo, poiché sono in aumento alcune patologie, come quelle cardio-vascolari, il diabete mellito e l’ipertensione arteriosa, che possono causare o aggravare il decorso della malattia renale stessa. In Italia nel 2004 i pazienti con insufficienza renale cronica di grado avanzato in trattamento dialitico sostitutivo erano circa 44.000, mentre i soggetti trapiantati di rene erano oltre 15.000. Le malattie renali possono colpire adulti e bambini. Secondo i dati epidemiologici degli ultimi anni colpiscono maggiormente le persone al di sopra dei 60 anni. Se non viene diagnosticata precocemente e se non è opportunamente curata, l’insufficienza renale diventa cronica e progredisce fino a raggiungere uno stadio in cui è necessario ricorrere alla dialisi e/o al trapianto renale.

Cosa succede quando i reni non funzionano? A cosa servono i reni Il rene è un vero e proprio filtro che ha il compito di depurare il sangue. Il rene forma le urine e filtra un gran numero di sostanze dannose trattiene nell’organismo le sostanze utili alla vita come, ad esempio, le proteine produce sostanze particolarmente importanti per il nostro organismo: la renina, che regola i livelli di pressione arteriosa la vitamina D, che controlla quanto calcio deve esserci nel nostro corpo l’eritropoietina che stimola la produzione dei globuli rossi e ci protegge dall’anemia. I danni di un cattivo funzionamento Quando queste funzioni si alterano, si parla di insufficienza renale, che può essere: acuta o cronica. L’insufficienza renale acuta, è caratterizzata da una perdita improvvisa, ma limitata nel tempo, della funzionalità renale.

Può regredire spontaneamente, necessitare di un trattamento specifico o, come avviene spesso, di dialisi temporanee. L’insufficienza renale cronica è la malattia che Le hanno diagnosticato. Essa è caratterizzata da una perdita permanente della funzione renale. Se non viene trattata, le sostanze di rifiuto dell’organismo si accumulano nel sangue e ciò può provocare una grave intossicazione (uremia, ossia urina nel sangue). L’insufficienza renale cronica è una patologia complessa, che può influire negativamente anche sul decorso di altre malattie

Cosa deve fare per convivere con la Sua malattia? La Sua malattia impone un forte cambiamento delle abitudini e degli stili di vita; anche per Lei, come avviene di solito per tutti i pazienti, sarà difficile accettare la diagnosi di malattia renale cronica e le sue conseguenze. Normalmente il paziente passa dal rifiuto alla collera, dalla negoziazione alla depressione, per arrivare infine all’accettazione. Non isolarsi L’aiuto che potrà venirLe, oltre che dal personale sanitario, dalla famiglia e dagli amici, da attività che Le sono particolarmente gradite e che potrà seguire nel tempo libero, sarà un valido sostegno per “convivere” con la malattia e continuare a vivere nel modo più sereno possibile, nonostante le limitazioni che inevitabilmente Le sono state imposte.

Cambiare gli stili di vita: la dieta A causa della Sua malattia, dovrà modificare le Sue abitudini alimentari, pur conservando una dieta ricca e variata che apporti all’organismo gli elementi di cui ha bisogno. In condizioni normali, i reni filtrano il sangue ed eliminano, attraverso l’urina, le sostanze tossiche e l’acqua non necessaria introdotta con i cibi e le bevande. In una situazione alterata, come quella che La riguarda, la dialisi si sostituisce alla funzione renale di filtro, ma non riesce completamente ad eliminare le scorie. Per questo è importante aiutare la dialisi con una dieta appropriata che serva a tenere sotto controllo l’introito dei liquidi, del fosforo, del potassio e del colesterolo, che sono i Suoi principali nemici. Acqua Dovrà limitare l’assunzione di liquidi e ricordarsi che l’acqua è contenuta non solo nelle bevande, ma anche nei cibi (minestre, frutta, verdure…). Un metodo efficace per ridurre l’assunzione di liquidi è quello di limitare l’uso del sale.

Fosforo e potassio La dieta è così importante da essere considerata un elemento fondamentale della Sua terapia. Una dieta appropriata ha la funzione di limitare l’assunzione di fosforo e potassio, che possono peggiorare anche gravemente le Sue condizioni di salute e che verranno costantemente controllati attraverso periodici esami del sangue. Per quanto riguarda il fosforo il controllo può essere facilitato dall’assunzione di farmaci, ma va ribadita comunque l’importanza della dieta. Il fosforo In circostanze normali, i reni rimuovono il 70% circa del fosforo assorbito in eccesso. A causa delle Sue condizioni, il fosforo derivato dagli alimenti si accumula nel Suo organismo fino a livelli pericolosi per la Sua salute (iperfosfatemia). Se non controllato, può depositarsi in tessuti ed organi e causare: prurito e arrossamento degli occhi dolore osteoarticolare, fratture e deformità scheletriche ma soprattutto, calcificazioni a livello cardiovascolare È bene ricordare che le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di morte nei pazienti con insufficienza renale. Come controllare l’iperfosfatemia? Il fosforo è contenuto nelle proteine, importanti per prevenire le infezioni e mantenere attivo il tessuto muscolare: consentire un introito adeguato di calorie e proteine e contemporaneamente seguire una dieta a basso contenuto di fosforo può essere difficile. Il Suo medico Le avrà certamente suggerito quali cibi sia meglio evitare; inoltre attualmente sono disponibili