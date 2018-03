Tromba d’aria in diversi comuni: insegne divelte, auto ribaltate ed altri danni

Tromba d’aria nel Casertano, problemi anche in autostrada Galleria fotografica Una violenta tromba d’aria ha colpito poco fa i comuni nei dintorni di Caserta e in particolare quello di Marcianise. A essere colpiti dalla tromba d’aria sono stati in particolare i comuni di San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Marcianise e San Tammaro. Un evento localizzato e assolutamente imprevedibile che si è generato durante il forte temporale con pioggia e grandine.

Ha provocato anche danni ingenti alla pubblica illuminazione che si è interrotta in molte strade cittadine, lasciate completamente al buio. Ci giungono segnalazioni di intere zone senza corrente, alberi e segnaletiche abbattute dal forte vento, come l'insegna del Burger King su Viale Carlo III crollata sulle auto in sosta.

La tromba d’aria ha sradicato diversi alberi, pali della luce e segnali stradali, ed anche cartelloni pubblicitari e insegne di esercizi commercial, che si sono a loro volta abbattute su alcune auto, fortunatamente senza conducente all’interno. Alcune roulotte si sono letteralmente fatte a pezzi pressi del casello di Caserta Sud. La sede stradale è stata poi liberata dai detriti sia in direzione nord che verso Napoli. Lavoro straordinario per i vigili del fuoco, che sono stati chiamati ad effettuare numerosi interventi.

Caratteristiche dell’atmosfera

L’atmosfera è un involucro aeriforme che circonda la Terra, costituito da un miscuglio di gas: prevalentemente azoto, per un quinto ossigeno e piccole quantità di altri gas. L’atmosfera è trattenuta dalla forza di gravità e si estende per centinaia di kilometri, diventando sempre più rarefatta verso l’alto. In essa sono riconoscibili diversi strati sovrapposti, dalle caratteristiche diverse.

La troposfera è la parte più bassa dell’atmosfera: ha un’altezza media di circa 12 km (8 sui poli, 17 sull’Equatore). Comprende il 75% della massa di tutta l’atmosfera e quasi tutto il vapore acqueo presente nell’aria. Qui avvengono i principali fenomeni atmosferici: venti, nubi, precipitazioni ecc.

Nella stratosfera l’aria è sempre più rarefatta. Il vapore acqueo e il pulviscolo diminuiscono; perciò qui non si formano nuvole che diano precipitazioni. La temperatura della stratosfera aumenta verso l’alto a causa di uno strato di ozono che, assorbendo buona parte dell’energia proveniente dal Sole, si riscalda.

Nella mesosfera i gas diventano molto rarefatti e c’è un aumento percentuale di quelli più leggeri (idrogeno, elio). La mesosfera contiene un gran numero di ioni.

Nella termosfera l’aria è molto diversa da quella degli strati più bassi. La ionizzazione dell’aria è ancora più intensa, tanto che la termosfera viene detta anche ionosfera.

L’esosfera è la parte più esterna dell’atmosfera: le particelle gassose non sono più attratte dalla gravità terrestre e non partecipano più alla rotazione del pianeta.

L’aria contiene anche vapore acqueo, che si trova concentrato negli strati più bassi dell’atmosfera; esso proviene quasi interamente dall’evaporazione dell’acqua degli oceani.

L’atmosfera contiene anche delle polveri finissime, che provengono sia dalla superficie terrestre (come le ceneri degli incendi e delle eruzioni vulcaniche, le sabbie sottilissime, i fumi industriali ecc.), sia dallo spazio. Queste polveri costituiscono il cosiddetto pulviscolo atmosferico.

L’atmosfera non ha sempre avuto le sue caratteristiche attuali. Quando la Terra era formata di materiale fuso, a temperatura altissima, l’atmosfera primordiale (4,6 miliardi di anni fa) doveva essere ricca di idrogeno, metano, ammoniaca ed elio, e priva di azoto e ossigeno.

il riscaldamento terrestre

Il Sole produce senza sosta una notevole quantità di energia e la emette sotto forma di onde elettromagnetiche. Di tutta questa energia, alla Terra perviene soltanto una porzione molto piccola, pari a circa mezzo miliardesimo del totale.

La Terra assorbe le radiazioni che hanno attraversato l’atmosfera e si riscalda. Come conseguenza, emette anch’essa energia, sotto forma di calore.

Le radiazioni riemesse dalla Terra (verso l’alto) hanno una lunghezza d’onda maggiore di quelle che provengono direttamente dal Sole. La maggiore lunghezza d’onda fa sì che esse non riescano a riattraversare l’atmosfera, che le rimanda indietro, verso la superficie terrestre.

Questo comportamento dell’atmosfera viene solitamente chiamato effetto serra.

I responsabili dell’assorbimento del calore emesso dalla Terra – i cosiddetti gas serra – sono principalmente il vapore acqueo, l’anidride carbonica, gli ossidi di azoto e il metano. La presenza di questi gas nell’atmosfera fa sì che la temperatura superficiale della Terra sia attualmente circa 35 °C più alta di quella che si avrebbe in loro assenza.

L’atmosfera si riscalda più «dal basso» che direttamente ad opera dei raggi solari. Per questo motivo salendo in quota la temperatura dell’aria diminuisce.

La differenza tra la radiazione solare in entrata e quella terrestre in uscita costituisce il bilancio termico del pianeta.