Toronto, furgone sulla folla: 9 morti e 16 feriti. (Video)

Paura a Toronto, in Canada. Un furgone è piombato sulla folla. I feriti sono tra otto e dieci. Sarebbero 9 i morti e 16 i feriti secondo quanto dichiarato dal capo della polizia. Almeno 5 dei feriti sarebbero in gravi condizioni. La pista principale che verrebbe seguita in queste ore è quella del gesto portato a termine da una persona con disturbi mentali. Lo riportano alcuni media canadesi e americani, citando fonti vicine alle indagini. Pur non essendo esclusa al momento nessuna pista, starebbe quindi perdendo quota l’ipotesi di un attacco terroristico.

La polizia avrebbe identificato il conducente del furgone. Secondo quanto riporta la Cbs si chiama Alek Minassian ed ha 25 anni. Sarebbe uno studente di origine armena del Seneca College di Toronto. Già conosciuto alle forze dell’ordine canadesi, Minassian avrebbe ricercato sul web notizie sulla strage del 2014 di Isla Vista, in California, quando un ragazzo di 22 anni investì e uccise 6 persone.

La scena che si è presentata agli occhi di polizia e soccorritori è stata impressionante, come testimoniano anche le immagini televisive e quelle postate sui social dai testimoni: tantissime persone a terra, alcune scaraventate a diversi metri di distanza. Molte di loro impiegati in pausa pranzo, visto che la zona è centrale e piena di uffici. Una scia di sangue lunga oltre un chilometro, tanto è durata la corsa del furgone, preso a noleggio, prima che la polizia lo circondasse e bloccasse la sua fuga.