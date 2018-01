Tosse, raffreddore e febbre: migliaia di persone a letto con l’influenza

Negli ultimi tre giorni l’influenza colpito circa 7 milioni di italiani. Nei laboratori di circa 45.000 medici di base si sono recati 51 persone al giorno. Lieve, invece, l’aumento delle vaccinazioni, soprattutto per il 65. Il boom di contagi da attribuirsi anche ad un’ancora scarsa copertura vaccinale. I sintomi più frequenti del virus è si manifestano nell’arco di quattro giorni. Febbre alta con esordio brusco, mal di testa di gola naso chiuso.

Una settimana di malessere, febbre nei casi più infettivi e se non si hanno particolari complicazioni, ci si può ritenere guariti. Lo scorso anno il picco fu registrato nel mese di dicembre, proprio sotto le festività natalizie. Il riferimento è ai neonati, ai bambini piccoli e alle fasce di popolazione anziana.

Il livello di allerta è molto alto, anche perché si contano finora tre decessi e sei ammalati ricoverati in gravi condizioni in rianimazione a causa dell’influenza in Puglia. A quanto riporta il costante monitoraggio dell’ISS il livello di incidenza in Italia è pari a 11,11 casi per mille assistiti. In quelle successive, l’incidenza cala progressivamente fino ad arrivare a 6,27 casi per mille assistiti fra i soggetti con età pari o superiore a 65 anni. Secondo il bollettino dell’Iss pubblicato oggi, che si riferisce al periodo 25-31 dicembre, i casi sono stati circa 673mila per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa due milioni e 168mila.

Salvo solo il nord-est del Paese, considerato che in Friuli Venezia Giulia, Veneto, a Bolzano e in Valle d’Aosta i casi di contagio si attestano a circa quattro su mille assistiti. Questo significa che chi si è vaccinato con molta probabilità non sarà soggetto al fastidioso male di stagione. Ecco le indicazioni fornite da Claudio Mastroianni, segretario SIMIT e Direttore della U.O.C. Policlinico Umberto I: “È essenziale rimanere a riposo e al caldo, bere bevande calde, usare antiinfiammatori e antipiretici”.

Mentre si sta diffondendo in tutto il Paese, con la scorsa settimana che ha segnato l’inizio della sua fase “epidemica”, in regione sale la preoccupazione sul fronte pediatrico. La terapia dell’influenza è mirata in primo luogo ad alleviare i sintomi, dicono ancora gli esperti, e per questo si ricorre “a farmaci sintomatici che agiscono abbassando la temperatura corporea, alleviando il dolore e permettendo una respirazione libera da ostruzioni”. A marzo e aprile, invece, potrebbero giungere da noi altre forme virali respiratorie che possono causare sindromi simil-influenzali.