Traccia di altri universi oltre al nostro, la nuova e ultima incredibile ricerca di Hawking

Stephen Hawking come sappiamo è morto Purtroppo lo scorso mercoledì, ma soltanto due settimane fa pare abbia presentato nuovo documento di ricerca che prevede la fine del mondo e spiega effettivamente come gli scienziati potrebbero rilevare le prove dell’esistenza di un altro universo. Il professore è morto all’età di 76 anni lo scorso Mercoledì della sua casa di Cambridge, Ma è stato constatato che la sua attività nonchè la sua mente geniale ha lavorato fino all’ultimo, presentando un lavoro soltanto due settimane prima di morire. Secondo quanto riferisce il suo coautore ovvero il professor Thomas Hertog, per questo nuovo documento di ricerca che ha completato poco prima di morire Stephen Hawking avrebbe vinto un premio Nobel. Questa sua opera di fatto potrebbe in qualche modo cambiare sostanzialmente l’astrofisica e la cosmologia. Secondo il fisico da poco deceduto una tesi sarebbe la seguente ovvero che dopo il big bang ci furono altre esplosioni simultanea che diedero vita a nuovi universi.

In realtà Stephen Hawking nel 1983 aveva avanzato l’ipotesi dell’esistenza di un multiuniverso ma soltanto in questa nuova ricerca avrebbe fatto un grande passo in avanti sostenendo che è sul nostro universo sarebbero rilevabili gli effetti dell’esistenza degli altri, il tutto con delle radiazioni che possono essere tracciate soltanto con una serie di formule matematiche. Del resto nel 1983 Hawking presentò la teoria senza confini ideata con James Hartle; i due hanno descritto come la terra venne lanciata dall’esistenza durante il Big Bang, ma questa teoria prevedeva anche un multiuniverso e Questo significa che il fenomeno era accompagnato da un certo numero di altri Big Bang che creavano degli universi separati.

Più nello specifico, in quest’ultimo lavoro lo scienziato insieme a Hertog che è professore di psicologia teorica all‘università Ku Leuven in Belgio, hanno esplorato come questi universi potrebbero essere trovati utilizzando una sonda su un astronave. Queste spiegazioni sarebbero inserite in un documento chiamato A Smooth Exit from Eternal Inflation.“È stato spesso nominato per il Nobel e avrebbe dovuto vincerlo. Ora non potrà mai. La teoria ha ottenuto feedback contrastanti dai colleghi, alcuni dei quali hanno chiesto perché Hawking abbia trovato interessanti le idee. Ma altri hanno suggerito che era “ciò di cui la cosmologia aveva bisogno”, è questo quanto dichiarato da Hertog.

Intervenuto sulla questione anche Carlos Frenk, ovvero il professore di cosmologia all’Università di Durham, il quale ha convenuto che in precedenza era impossibile misurare altri universi. Nello specifico lo stesso ha dichiarato: “L’idea intrigante nel lavoro di Hawking è che [il multiverso] ha lasciato la sua impronta sulla radiazione di fondo che permea il nostro universo e potremmo misurarlo con un rivelatore su un’astronave.”