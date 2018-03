Tragedia a Genova, Cade e muore nella voragine aperta dal 2016

Roma chiama e Genova risponde. Due città che si sgretolano a colpi di mala amministrazione. Ie- rimattina un uomo di 87 anni, Emilio Quinto, è morto cadendo in una voragine all’interno di un cantiere in via Berno, nel quartiere di San Fruttuoso. Ancora sono da chiarire le cause del decesso ma intanto la procura ha aperto un fascicolo ed indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. Il cadavere infatti era in fondo ad un buca provocata dall’ondata di maltempo del 5 marzo 2016.

Una voragine aperta da oltre 700 giorni e sulla cui vicenda vuole far luce il sostituto procuratore Federico Manotti, che in queste ore sta ricostruendo la storia di via Berno vessata da lavori infiniti. Proprio ieri mattina i residenti sono scesi in strada allarmati protestando contro l’amministrazione che li ha abbandonati.

Secondo la polizia l’uomo potrebbe essere caduto nella voragine profonda tre metri a causa di un malore, a poca distanza dal buco, infatti, sono state trovate un paio di ciabatte ma non c’è conferma che possano appartenere all’uomo, arti giano stimato della zona. Al momento non ci sono testimoni, nessuno ha visto. Quinto era assistito da un infermiere che non trovandolo in casa lo ha cercato intorno alla sua abitazione. Alcuni residenti notando il corpo nella voragine hanno dato l’allarme e chiamato i soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte.

Il sostituto procuratore ha anche incaricato il medico legale Camilla Tettamanti di eseguire l’autopsia, che verrà eseguita oggi, sul corpo del pensionato e stabilire se è mor to per un malore o per la caduta.

Il punto dov’è stato rinvenuto il corpo, via Berno, fa parte di un’area privata, sotto la quale scorre il rio Rovare, corso d’acqua tombinato negli anni ’50 prima della costruzione del quartiere e che rientra nella mappa delle criticità legate a problemi di dissesto idrogeologico. Lo stesso Rovare rientra nel progetto di messa in sicurezza del territorio e a breve sarebbero dovuti partire i lavori di collegamento del torrente al più vasto scolmatore del rio Fe- reggiano. La buca si era generata a marzo 2016 a valle di un’altra grossa frana generatasi durante l’alluvione del 2011. La buca in via Berno a Genova