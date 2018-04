Tragedia a largo del Mar Mediterraneo: Elicottero della Marina Militare precipita in mare

Tragedia nel mar Mediterraneo un elicottero della Marina Militare Italiana era impegnato nell’ operazione mare sicuro per individuare il soccorso dei migranti ma è precipitato durante un esercitazione notturna stranamente 4 dei 5 occupanti sono stati salvati purtroppo lo specialista di volo Andrea Fazio è deceduto adesso i superstiti stanno a bordo di una nave militare la notizia è stata diffusa dallo Stato Maggiore della Difesa.

Il velivolo, riferiscono al Ministero della Difesa, era imbarcato sulla nave Borsini, unità della Marina impegnata nell’operazione ‘Mare Sicuro’ nel Mediterraneo. Nel corso di una ‘attività di addestramento notturna programmata’ è precipitato in mare, per cause ancora da accertare. Le attività di soccorso per il recupero dell’equipaggio “sono scattate con immediatezza – sottolinea ancora lo Stato maggiore della Difesa – e sono stati prontamente recuperati i cinque membri dell’equipaggio, poi trasferiti a bordo di Nave Borsini dove i medici li stanno curando. Sono in corso gli accertamenti per stabilire i motivi dell’incidente”. Nelle ore successive è emerso che uno di loro non ce l’aveva fatta ed è deceduto durante le operazioni di rianimazione.

Loading...

Mare Sicuro è un’operazione iniziata nel marzo di tre anni fa a seguito dell’evolversi della crisi libica e prevede l’impiego di navi, aerei ed elicotteri per sorvegliare il Mar Mediterraneo centrale e lo Stretto di Sicilia. Dal 1 gennaio di quest’anno i compiti della missione sono stati ampliati e comprendono le attività di aiuto e di sostegno alla Guardia Costiera e alla Marina Militare libiche per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di esseri umani. I mezzi della Marina – spiga la Difesa – “operano in un’area di mare di circa 160.000 chilometri quadrati, situata nel Mediterraneo centrale, che si estende al di fuori dalle acque territoriali di stati terzi ed è delimitata a sud dal limite delle acque territoriali libiche, mentre l’unità ausiliaria opera prevalentemente rimanendo ormeggiata in porto a Tripoli”.