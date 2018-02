Una tragedia: diagnosi è sbagliata e lui, un 23enne romano, perde un testicolo

La diagnosi è sbagliata e lui, un 23enne romano, perde un testicolo. Una tragedia che è costata una condanna a 2 mesi di reclusione per tre medici, all’epoca dei fatti in servizio presso l’ospedale San Filippo Neri, accusati di lesioni aggravate dal pubblico ministero Gianluca Mazzei. La vicenda ha avuto inizio il 30 novembre del 2012 quando il ragazzo, accusando dolori lancinanti al basso ventre, si recava dal medico di famiglia per un consulto.

Dopo una breve visita, capendo la gravità del problema, il dottore consigliava di recarsi immediatamente ad un pronto soccorso. Il 23enne, un po’ spaventato, prendeva coraggio e raggiungeva l’ospedale Villa San Pietro dove, con un veloce triage, gli veniva diagnosticata una torsione funicolo testicolare per la quale sarebbe stato necessario un intervento chirurgico d’urgenza. Sfortunatamente, però, la sala operatoria del nosocomio sarebbe stata occupata per ore così il ragazzo veniva trasportato al San Filippo Neri dove, una nuova diagnosi, smentiva la precedente parlando di una semplice epididimite (infiammazione, ndr).

Così il paziente veniva dimesso ma dopo 2 giorni, all’aumentare del dolore, diventato ormai insopportabile, si recava in un terzo ospedale in cui veniva ribadita la prima diagnosi ma anche un’avvenuta necrosi del testicolo che, per questo, veniva rimosso chirurgicamente.

Che cos’è l’autopalpazione dei testicoli?

L’autopalpazione dei testicoli è una manovra semeiologica di prevenzione secondaria alla ricerca di tumefazioni sospette a carico di uno od entrambi i testicoli. Permette la scoperta di un tumore in fase iniziale così da avviare, con urgenza, tutte le indagini per la conferma diagnostica a cui seguirà l’intervento chirurgico di orchifunicolectomia totale per via inguinale ed eventuali ulteriori trattamenti.

Cosa occorre sapere prima di iniziare l’esame?

E’ necessario conoscere l’anatomia dello scroto ed i più comuni eventi patologici a suo carico.

La borsa scrotale è una sacca, costituita da tessuto cutaneo, occupata normalmente da due testicoli separati fra loro dal setto interscrotale. Il testicolo, o didimo, è una ghiandola, di forma ovoidale, che misura circa 4x3x1,5 cm ed ha il peso di 30 gr. Svolge una duplice funzione: endocrina (produzione dell’ormone maschile,o testosterone, da parte delle cellule interstiziali di Leydig) e spermatogenetica (produzione degli spermatozoi all’interno dei tubuli seminiferi). Tali funzioni si manifestano alla pubertà. Gli spermatozoi, una volta prodotti all’interno dei tubuli seminiferi, passano nelle vie seminali che sono costituite da epididimo, dotti deferenti, dotti eiaculatori ed infine raggiungono l’uretra e vengono emessi all’esterno con l’attività sessuale. I testicoli possono differire fra loro per dimensioni a causa di eventi patologici quali fattori malformativi, vascolari (pregressa torsione del funicolo), infezioni (ad es. orchite parotitica), etc. In presenza di criptorchidismo, mono o bilaterale, il testicolo non é palpabile nella borsa scrotale, ma si trova nel canale inguinale o nell’addome lungo il tragitto che normalmente segue durante la vita intrauterina. Il testicolo origina infatti nell’addome, in prossimità del rene, e alla 12a settimana di gestazione si trova già nei pressi del canale inguinale e raggiunge lo scroto alla nascita. Esiste anche la condizione di ectopia testicolare in cui il testicolo non risiede nello scroto, ma si presenta dislocato in una sede diversa dalla normale via di migrazione. La borsa scrotale puó non essere occupata dal testicolo anche in caso di agenesia dovuta alla mancata formazione embriologica. Modificazioni della borsa scrotale, apprezzabili alla semplice ispezione, sono l’idrocele ed il varicocele. Nel primo caso si tratta di una raccolta di liquido sieroso tra i due foglietti della tunica vaginale (membrana che riveste il testicolo) dovuto a cause congenite o acquisite. Nel secondo caso si tratta invece di una dilatazione delle vene testicolari (o spermatiche), talora di grado marcato, che hanno il compito di drenare il sangue refluo dal testicolo. In casi eccezionali si può evidenziare una voluminosa tumefazione del testicolo a crescita lenta dovuto a una neoplasia quale il teratoma. Per quanto riguarda l’epididimo esso appare come una morbida struttura tubulare che si trova retroposto al testicolo e lo circonda a cimiero d’elmo. Può essere talora scambiato per una tumefazione sospetta in presenza di cisti e nelle flogosi croniche. Il dotto deferente, infine, appare come un cordone sottile che, partendo dalla coda dell’epididimo, si dirige verso il canale inguinale.

Come si esegue l’autopalpazione?

Per eseguire l’autopalpazione occorre osservare alcune raccomandazioni:

1- lesame deve essere effettuato preferibilmente dopo una doccia o un bagno caldo che agevolano le manovre in quanto determinano un rilassamento dello scroto;

2- occorre porsi davanti ad uno specchio: così facendo possono essere apprezzati una asimmetria dello scroto, un rigonfiamento anomalo, l’ eventuale presenza di dilatazione delle vene spermatiche in caso di varicocele che è più facilmente identificabile eseguendo la manovra di Valsalva (ponzamento);

3- i testicoli vengono inizialmente esaminati ponendoli in posizione verticale. Con il pollice e l’indice

si stringe delicatamente la testa dell’epididimo che si trova in alto, nella parte posteriore;

4- si pone il testicolo in orizzontale e con l’indice si palpa delicatamente tutta la sua superficie, aiutandosi con il pollice, controllando che essa sia liscia e senza deformazioni o noduli;

5- si pone di nuovo il testicolo in verticale e, con il pollice sopra e l’indice sotto, si esegue Tesarne dei due poli del testicolo e di nuovo si ricontrolla l’epididimo. Può essere inoltre palpato il dotto deferente che si dirige in alto verso il canale inguinale.

A che età può essere iniziato l’esame e con che frequenza?

Normalmente si inizia l’autopalpazione a partire dall’età di 15 anni alla quale tutti i maschi dovrebbero conoscere le dimensioni e la conformazione dei loro testicoli. Per quanto riguarda la frequenza Tesarne dovrebbe essere eseguito almeno una volta al mese (Società Italiana di Urologia). L’autopalpazione risulta importante anche nei soggetti già operati per tumore per il rischio di bilateralità.

Perché é importante imparare ad eseguire l’autopalpazione dei testicoli?

L’importanza dell’esame deriva dal fatto che il tumore del testicolo viene spesso scoperto per caso. La lesione si presenta generalmente come un nodulo duro, una tumefazione palpabile. Talora è possibile avvertire un aumento di peso dello scroto. Un ulteriore elemento che conferma l’importanza dell’autopalpazione, da iniziare in giovane età, è la constatazione che i tumori del testicolo rappresentano la neoplasia più frequente nei maschi di età compresa fra i 15 ed i 40 anni che, se scoperta e operata in fase iniziale, presenta un alto tasso di guarigione.

In caso di sospetto diagnostico cosa si deve fare?

Se all’autopalpazione vi é il sospetto di una lesione testicolare si rende necessaria la visita urologica e l’esecuzione dell’ecografia scrotale da cui scaturiranno gli ulteriori accertamenti (determinazione dei markers tumorali, esami radiologici) e l’esecuzione dell’intervento in caso di positività.

Cosa può fare la LILT?

Permette di effettuare la visita urologica che è importante nei soggetti giovani dal momento che è stata eliminata la visita di leva obbligatoria che rappresentava il primo esame di screening sui giovani maschi. Nel corso della visita può essere insegnata l’autopalpazione dei testicoli ed effettuata l’ecografia scrotale alla ricerca di noduli sospetti.

Che cos’è il cancro?

Cancro è il termine di uso comune con cui si indica una malattia tumorale maligna. I tumori sono proliferazioni dei tessuti che possono avere carattere benigno o maligno. Accanto a numerosi tumori benigni vi sono oltre cento diversi tumori maligni.

Benigni o maligni?

I tumori benigni possono solo comprimere ma non invadere i tessuti sani. I tumori maligni invece infiltrano il tessuto circostante e lo distruggono. Inoltre le cellule cancerose possono «migrare», attraverso i vasi linfatici e sanguigni, nei linfonodi locali e da qui in altri organi dove formeranno metastasi (tumori secondari).

In genere si può stabilire da quale organo o tipo di cellule originino le metastasi. Per esempio le metastasi del cancro del testicolo che si formano nei polmoni non devono essere confuse con il cancro dei polmoni. Per sapere se un tumore è una metastasi o un tumore primario si procede all’esame istologico delle cellule tumorali (dal gr. histos = tessuto).

Tutto ha inizio nella cellula

I tessuti e gli organi del nostro corpo sono formati da bilioni di cellule. Le cellule sono gli elementi di base del nostro corpo. Nel nucleo di ogni cellula si trova il «progetto di costruzione» di ogni individuo: è il suo patrimonio ereditario (genoma) che contiene i cromosomi e i geni. Gli elementi di base del genoma sono i cosiddetti acidi desossiribonucleici (DNA).

Attraverso la divisione cellulare nascono in continuazione nuove cellule mentre le vecchie muoiono: questo processo è inscritto nel patrimonio ereditario. In genere una cellula sana si divide soltanto per un determinato numero di volte.

II patrimonio ereditario può però subire dei danni che alterano il meccanismo di divisione cellulare.

Di solito l’organismo è in grado di riparare i danni subiti da una cellula. Se però ciò non è possibile la cellula fuori controllo («mutata») può riprodursi ininterrottamente.

Le cellule mutate si moltiplicano e si aggregano e formano col tempo un nodulo, il tumore.