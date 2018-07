Tragedia in spiaggia: si tuffa per salvare la nipotina di dieci anni e muore annegato

Si tuffa in acqua per salvare la nipotina di dieci anni in difficoltà, muore annegato in mare. Tragedia al lido California di Ischitella, Campania. Antonio Tripolo è morto nel tentativo di salvare la nipotina trascinata dalle correnti. La piccola è stata salvata dai bagnini, subito intervenuti, mentre il nonno non ce l’ha fatta. L’uomo è stato recuperato e trascinato a riva già in condizioni disperate. Il medico presente sulla spiaggia ha cercato di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Choc tra i bagnanti presenti in spiaggia. Il fatto è avvenuto intorno alle 15 di oggi pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto di Castel Volturno.

Almeno dieci persone salvate in mare a Baia Domizia

Nonostante la corrente forte e le onde alte, in tanti hanno voluto comunque tuffarsi in mare in questa domenica di luglio. A Baia Domizia sono state circa dieci le persone soccorse mentre si trovavano in difficoltà fra le onde e non riuscivano a rientrare a riva. Un’intera famiglia trascinata dalla corrente a largo è stata salvata dai bagnini di uno stabilimento del litorale.