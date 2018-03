Tragedia sulla Concarena, alpinista di 41 anni precipita davanti all’amica sotto shock

Una vera tragedia quella avvenuta nella giornata di ieri sulla Concarena dove purtroppo un alpinista è morto dopo un volo di circa 200 metri davanti agli occhi della compagna di escursione che è rimasta letteralmente senza parole e sotto shock. L’incidente si è verificato sulla montagna che divide la Valle Camonica Dalla Valle di scalve e fortunatamente la donna è rimasta incolume. Si tratta di un uomo di 41 anni di Bergamo il quale Come già detto nella giornata di ieri è stata vittima di un incidente in Valcamonica sul massiccio della Concarena e purtroppo la caduta Gli è risultata fatale. La salma è stata trasportata presso la sala mortuaria dell’ospedale di Esine dove adesso Si è recata anche l’amica sempre in stato di shock. A Lanciare l’allarme è stata proprio la donna dopo aver visto letteralmente Volare nel vuoto il suo amico nonché compagno di escursione e dopo lo shock iniziale, ha allertato il soccorso alpino e nel giro di pochi minuti sul luogo dell’incidente si sono riversati carabinieri, una eliambulanza oltre che il soccorso alpino.

L’eliambulanza è decollata dal civile di Brescia con a bordo un tecnico del soccorso alpino ed ha provveduto al recupero della salma dell’uomo che purtroppo quando è arrivato il personale medico era già deceduto. La salma del quarantunenne Bergamasco è stato comunque trasportato in elisoccorso presso l’ospedale di Esine in provincia di Brescia dove è stata allestita la camera mortuaria. La vittima si chiamava Francesco Rota Nodari conosciuto con il nome Franz e pare che l’incidente sia avvenuto nella via conosciuta come via della felicità, aperta di recente ma purtroppo per lui si è rivelata la via che lo ha condotto alla morte.

Le cause dell’incidente non sono state ancora chiarite E bisognerà indagare per cercare appunto di capire che cosa ha causato e ha provocato l’incidente Ma sembra proprio che l’alpinista sia scivolato di fronte agli occhi potenti dell’amica che stava scalando la cima assieme a lui. Per tutta la giornata di ieri i Carabinieri della stazione di capodiponte hanno tentato di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Il massiccio della concarena dove proprio è avvenuta questa ennesima tragedia si trova proprio vicino ad Ono San Pietro e separa la Valcamonica Bresciana dalla Val di scalve Bergamasca. Sembra che si tratti di una zona piuttosto frequentata dagli alpinisti per via della formazione calcarea molto simile a quella delle Dolomiti. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri intorno alle ore 9:30 proprio quando è arrivata la chiamata ai soccorsi che nonostante la nebbia e nevischio in quota, pare siano riusciti a raggiungere il luogo della tragedia senza tanti problemi, ma purtroppo ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare.