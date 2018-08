Tragico incidente all’alba: Valentina, 27 anni, muore sul colpo

Tragedia nella notte nel salentino. Una ragazza di soli 27 anni di Aradeo, Valentina Magliocca, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto alle porte del suo paese. Il terribile schianto contro un muretto è avvenuto intorno alle sei del mattino e nell’impatto è rimasto coinvolto anche il ragazzo della giovane, che era alla guida dell’auto. Come spiegano alcuni giornali locali, l’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 41, che collega Noha (una frazione di Galatina) e Aradeo. La ragazza è morta sul colpo, subito dopo lo schianto a bordo strada, avvenuto nelle vicinanze del cimitero del paese. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che passavano dalla zona.

L’auto era guidata dal fidanzato, originario di Noha. Si trattava di una Fiat Punto. Il giovane è rimasto gravemente ferito. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente. Sembrerebbe che l’auto avrebbe sbandato, per cause ancora da accertare, finendo contro un muretto che si trova al bordo della carreggiata. Una parte del muretto è stato abbattuta per la forza dell’impatto, molto violento. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Gallipoli e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Gallipoli. Il ragazzo che si trovava alla guida dell’auto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è tenuto sotto osservazione e viene sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, tra cui le analisi per verificare se avesse assunto alcolici o stupefacenti.