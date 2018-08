TRAGICO INCIDENTE IN AUTOSTRADA Il tir si è ribaltato riversando il suo contenuto sull’asfalto. Una vittima accertata, continuano le indagini

Un morto e un ferito: questo il bilancio di un incidente avvenuto intorno all’una di questa notte sull’autostrada A30 Caserta-Salerno. Un mezzo pesante si è ribaltato andando a sbattere sulle barriere di sicurezza su entrambi i lati della carreggiata. Parte del carico del tir (carne fresca) è finito sul manto stradale. Sul posto, oltre al personale della Direzione 6 Tronco di Cassino, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici. Sconosciuta resta, per il momento, l’identità della vittima.

Chiuso per tutta la notte il tratto di autostrada interessato dall’incidente

Il tratto di autostrada in cui è avvenuto l’incidente, tra l’allacciamento con l’A1 e Nola in direzione di Salerno, è stato chiuso al traffico per tutta la notte e riaperto solo alle 8 di questa mattina. Sono tuttora in corso le operazioni di ripristino della barriera spartitraffico danneggiata dal tir per oltre 70 metri. Per il momento non si registrano particolari disagi alla circolazione.

