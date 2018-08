TRAGICO INCIDENTE IN AUTOSTRADA Tre veicoli coinvolti, traffico in tilt. Due morti accertati, ci sono feriti

Incidente mortale sull’autostrada A19 che collega Palermo a Catania, in Sicilia. Intorno alle sette di questa mattina, lunedì 13 agosto, due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in seguito allo scontro violento che ha coinvolto tre vetture nei pressi degli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, nel territorio di Centuripe, in provincia di Enna. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per poter consentire l’atterraggio dell’elicottero del 118, mandando il traffico in tilt in un periodo in cui sono molte le auto a transitare per la zona, tra le più famose mete turistiche estive della regione. Successivamente la corsia in direzione Palermo è stata riaperta.

Sul posto sono ancora al lavoro le forze dell’ordine per cercare di capire la dinamica di quanto avvenuto, mentre non è ancora stata resa nota l’identità delle due vittime. Due dei feriti sono stati invece trasportati all’ospedale Cannizzaro e un terzo al Vittorio Emanuele di Catania. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda tuttavia prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito dedicato oppure chiamando il numero verde gratuito 800 841 148