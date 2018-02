Trans riesce ad allattare grazie ad una terapia ormonale, primo caso mondiale

Grazie a una terapia farmacologica sperimentale che prevede la somministrazione di ormoni, un farmaco per la nausea e uno per la stimolazione del seno, negli Usa una donna transgender di 30 anni,nata uomo,è riuscita ad allattare la figlia della sua compagna per tre mesi.

Sembrerebbe si tratti del primo caso del genere al mondo,ma non si capisce se il record da guinness dei primati sia riferito al fatto chela persona in questione sia un trans, o che sia pur sempre un uomo nel senso di maschio, non essendo mai stato operato e quindi ancora dotato di quell’organo che lo differenzia dalla donna. Né si sa se il figlio in questione sia suo, cioè generato dalla compagna grazie al suo sperma, il che nel caso ci fa pensare che, nonostante gli ormoni che lo hanno portato a sviluppare il seno, si tratti a tutti gli effetti ancora di un uomo, seppure con qualche défaillance. Ci troveremmo quindi difronte al caso di specie di un uomo che allatta un bambino, il primo al mondo dicono.

Eppure secondo la letteratura on è così. Basta fare una ricerca per trovare una miriade di fonti che dimostrano che l’uomo è dotato di tutto, o quasi,il necessario per l’allattamento. Si va dagli “uomini capra” di Aristotele a pubblicazioni in cui si sostiene che «una mammella è una mammella e l’allattamento maschile è fisiologicamente possibile», e che basterebbe una cura ormonale e una buona dose di auto convincimento perché ciò diventi realtà.

Ma soprattutto ci sono i casi documentati, come quelli del libro “Anomalie e curiosità di medicina”. C’è poi la classica tesi sostenuta sempre dai fan delle diversità sessuali,e cioè che «in natura già succede», come nel caso dei delle volpi volanti di Dayak, una specie di pipistrello della Malaysia. Assodato dunque che il 30enne in questione non è una volpe di Dayak, che se fosse un uomo non avrebbe infranto alcun record, e che se fosse una donna ancora meno, non ci resta che metterci il cuore in pace: almeno per il momento la natura non è stata ancora capovolta.

Abitazione Un altro ambito che può presentare delle difficoltà è la ricerca e gestione di un’abitazione. In molti casi i padroni di casa si rifiutano di affittare l’appartamento non appena la condizione di transessualità viene resa nota (anche semplicemente alla presentazione dei documenti). Gli affittuari possono essere diffidenti e avere pregiudizi, oppure rifiutare anche solo perché preoccupati da possibili reazioni dei vicini. Anche quando la casa è di proprietà possono esserci problemi di convivenza e le critiche, le proteste e l’ostracismo degli altri condomini portano spesso a situazioni di grave tensione.

Dopo il cambiamento Il percorso di transizione, pur essendo complesso e pieno di momenti difficili, rende migliore la qualità della vita delle persone transessuali per diversi motivi: l’autopercezione è finalmente soddisfacente: le persone (qualunque sia il punto di arrivo della loro transizione) si sentono bene col proprio corpo, o comunque si sentono meglio; il ruolo sociale viene finalmente vissuto come la persona ha sempre desiderato; il rapporto con gli altri (parenti, partner, amici, colleghi), qualora non si interrompa per motivi di discriminazione, migliora sensibilmente perché le persone stanno meglio con se stesse. Ciò che rende difficile il percorso non è il cambiamento in sé, ma il modo in cui la società tratta le persone transessuali: esiste un pregiudizio pesante nei loro confronti che porta a discriminare e emarginare. L’immagine che danno i media, le notizie scandalistiche, la morbosità, l’idea di peccato, sono tutti elementi che concorrono ad alimentare questo pregiudizio. Le associazioni di persone transessuali lavorano proprio per far riflettere sul significato della loro condizione attraverso strumenti culturali e sociali, quali incontri pubblici, proiezioni di film, presentazioni di libri, mostre, attività nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Tutto questo allo scopo di favorire il superamento dei pregiudizi e la riduzione degli episodi di transfobia, attraverso lo sviluppo di una cultura della conoscenza.

Per poter capire cosa significhi avere un genitore transgender, incominceremo con alcune definizioni basilari relative all’identità e all’esperienza transgender. Questa sezione fornisce il linguaggio da usare da parte di persone con genitori transgender quando parlano delle loro famiglie. Per prima cosa esploreremo alcuni concetti di base. Poi ripasseremo il Glossario per le definizioni delle parole che useremo nel corso di questa guida. Il lessico è complesso e a volte controverso. Se si chiede a quindici persone la definizione di transgender, si arriverà a quindici definizioni diverse, per ciascuna persona. Se si stanno cercando informazioni aggiuntive sui genitori transgender e i loro bambini, si controlli la lista di libri, film e risorse online nella nostra Lista di risorse per famiglie transgender alla fine di questa guida. Ricorda che puoi anche parlare al tuo genitore trans se hai domande. Lui o lei probabilmente si sta aspettando che tu lo faccia! transgender è un termine ombrello che abbraccia tutte le persone la cui identità o espressione di genere non si allinea con il sesso assegnato alla nascita. Quando sei nato, un dottore ti ha assegnato un sesso biologico – di solito maschio o femmina – a seconda dei genitali che avevi. Il tuo sesso biologico determina il tuo ruolo nel sistema binario di genere il quale richiede che ogni persona si adatti a solo una di due categorie: assegnato maschio e maschile oppure assegnato-femmina e femminile. Un comportamento conforme al genere sta dentro queste regole fisse del sistema binario di genere. Per esempio le persone a cui è stato assegnato il sesso femminile e che sono femminili allora sono considerate conformi al genere. C’è tuttavia un intero intervallo – o spettro – di opzioni possibili, non solo due. Quando in questa guida parliamo di “genere opposto”, ci riferiamo all’estremo opposto nello spettro di genere. Abbiamo messo “opposto” virgolettato per ricordarti che ci sono più di due generi. Via via che cresci, impari il modo “corretto” di comportamento di un ragazzo/uomo o di una ragazza/donna – il tuo ruolo di genere. Impari anche ad esprimere la tua propria personalità ed interessi che possono o meno rientrare negli stereotipi di genere (per esempio solo ai ragazzi, e ai ragazzi soli, può piacere il calcio). La tua espressione di genere è il modo con il quale tu esprimi il tuo genere attraverso gesti, movimenti, vestiti e cura del corpo.

Le persone usano molti termini per descrivere le espressioni di genere – per esempio “maschiaccio”, “effemminato”, androgino (qualcosa che sta in mezzo fra il maschile e femminile) sono solo alcuni esempi. La tua espressione di genere può o meno rispecchiare le aspettattive della società. Può cambiare da un giorno all’altro o nel tempo. La tua identità di genere è come identifichi ed esperimenti il tuo genere nella tua propria mente e cuore. Quando chiudi gli occhi e focalizzi su te stesso ti senti una donna, un uomo o qualcosa di ancora diverso? La sensazione che tu hai rispetto al genere del tuo proprio io è la tua identità di genere. Può essere compatibile o no con la tua attuale espressione di genere o il tuo sesso assegnato. Quando la tua identità di genere (come ti senti) o la tua espressione di genere (come ti comporti) non si adattano al tuo sesso biologico allora puoi essere transgender. Non tutti quelli però che si potrebbero identificare sotto l’ombrello transgender scelgono di etichettarsi come persone transgender poiché ci sono molti termini nei quali le persone si possono identificare. Uno dei vantaggi di arrivare a capire le identità dei nostri genitori transgender è quella di una più profonda consapevolezza del nostro proprio genere e di quello degli altri. Possiamo arrivare a capire meglio la nostra identità e espressione di genere così come arrivare ad essere empatici verso persone transgender di ogni età.

C’è parecchia informazione che circola per le persone transgender, su come trovare supporto, capire la loro identità e fare i cambiamenti necessari. Per i KOT, imparare di più sulle persone transgender è la strada maestra per poter capire meglio il tuo genitore. La domanda che la maggior parte di noi, figli di trans, abbiamo è: “Cosa mi porterà questa cosa”? Esploreremo le molte risposte a questa domanda nel corso di questa guida. Naturalmente le risposte dipendono anche dal contesto di ciascuna famiglia, ma ci sono alcune domande frequentemente poste. Come cambierà la relazione con il mio genitore quando lui/lei transiterà? Avrò ancora un papà o una mamma dopo la transizione? Alcune parti della tua relazione probabilmente cambieranno appena il tuo genitore abbraccerà del tutto il nuovo genere.

La cosa più importante da ricordare è che tuo padre/madre è ancora un tuo genitore, nonostante la sua identità ed espressione di genere. Se ci sono delle attività che veramente ami fare con il tuo genitore (per esempio giocare ad alcuni sport o cucinare insieme) fa’ loro sapere che ti piacerebbe fare ancora queste cose insieme. In questo modo puoi conservare alcune delle parti preferite della relazione. Ci sono ulteriori consigli da leggere nella sezione “Transizione”. Come lo chiamo il mio genitore adesso? La risposta a questa domanda varia da famiglia a famiglia. Il tuo genitore potrebbe cambiare il suo nome e genere (per esempio da lui/maschio a lei/femmina). Cambiare il pronome spesso richiede un po’ di pratica, ma dopo che ti sei abituato a usare il suo pronome preferito diventa molto più semplice. Alcune persone continuano a chiamare il loro genitore come Mamma o Papà, mentre altre usano l’opposto. Alcune famiglie sviluppano dei neologismi per riconoscere il genitore trans. Puoi discutere con il tuo genitore su come lo chiamerai ora o accordarvi su un soprannome che sia accettabile per tutti e due (per esempio “pap” invece che “papà”). Vai alla sezione “Pronomi” e “Come chiamiamo i nostri genitori” per avere altri esempi ed idee.

I miei genitori si separeranno per questo motivo? La risposta a questa domanda ancora una volta dipende dalla famiglia. Alcune persone stanno ancora insieme quando una persona transiziona, mentre altre decidono di separarsi. I tuoi genitori possono continuare entrambi ad amarti e accurdirti, anche se la relazione fra di loro cambia. La via migliore per sapere cosa accadrà nella tua famiglia è di parlare con i tuoi genitori. Puoi leggere nella sezione “La famiglia cambia” alcuni esempi di cambiamenti che molte famiglie attraversano.

Il mio genitore si sottoporrà a operazioni chirurgiche? Questa è una domanda cruciale per molte persone, siccome l’idea che un genitore sia operato può essere notevolmente paurosa. La risposta è che dipende dal tuo genitore. Le persone transitano in modi differenti e alcune non fanno ricorso a nessuna cura medica. Alcune volte la transizione richiede trattamenti medici, alcuni dei quali possono essere ormoni, elettrolisi (epilazione definitiva per persone MtF) e/o chirurgia plastica. Ci sono differenti tipi di operazioni chirurgiche e il tuo genitore può sceglierne di sottoporsi ad una di esse, a più di una o nessuna. Lo scopo di questi trattamenti è quello di far sì che il corpo del tuo genitore esprima la loro identità di genere in modo più completo. Tu hai il diritto di sapere ciò che vuoi, che sia tanto o poco, rispetto a questi trattamenti. Se altre persone ti chiedono se il tuo genitore si è “operato” tu puoi scegliere o no di parlarne. Se decidi di non parlarne puoi dire alla gente di chiedere direttamente a lui oppure puoi semplicemente far loro notare quanto strano sembrerebbe a loro stessi se qualcuno facesse loro una domanda del genere sulle parti intime di un loro genitore. Non tutte le persone transgender si sottopongono a trattamenti medici e le persone hanno differenti tipi di trattamenti. Fare l’operazione (o no) non determina l’identità di genere di qualcuno e i trattamenti medici sono sottoposti alla privacy… non sono fatti di nessun altro. Leggi la sezione “Parlare delle nostre famiglie” per suggerimenti su come affrontare le domande di altre persone. Dunque il mio genitore potrebbe non sottoporsi a trattamenti medici? – Sì, molte persone transgender non richiedono trattamenti medici per una varietà di ragioni. I Crossdresser scelgono di travestirsi e di presentarsi nell’aspetto del genere “opposto” temporaneamente ma non di cambiare il loro corpo. I crossdresser potrebbero trascorrere il loro tempo con i loro figli vestiti nel genere opposto oppure no, e spesso cambiano nome, ma solo quando sono travestiti.

I genitori genderqueer spesso non vogliono trattamenti medici e possono identificarsi in un terzo genere che non è né maschio né femmina (o una combinazione di entrambi). Altre persone transgender possono decidere di non avere trattamenti medici per ancora altre ragioni. Molti di questi trattamenti sono costosi e non tutte le persone se li possono permettere. Alcuni possono avere delle ragioni di salute, religiose o di altra natura per non modificare i loro corpi. Alcuni si sentono a loro agio nel loro corpo così com’è anche se vorrebbero esprimere il loro genere in modi diversi. “Io… sto imparando ad accettare questa situazione per quel che è: la mia vita.” – Leslie Q., 24 Perché il mio genitore ha fatto dei figli se sapeva che avrebbe poi transitato nel sesso opposto? Il fatto è che probabilmente non sapevano che avrebbero transitato. Anche se avevano il desiderio di transitare, magari non ne avevano avuto l’opportunità. Il mondo è molto cambiato negli ultimi decenni e le persone transgender hanno ora molte più possibilità di prima. Le persone di solito decidono di avere bimbi perché amano i bambini e vogliono essere genitori. Le persone transgender non sono un’eccezione a questa regola. Allora questo significa che lui/lei è gay/lesbica? Non necessariamente. L’orientamento sessuale (gay, lesbico, etero o bisex) è una cosa diversa dall’identità di genere. Le persone transgender, così come tutte le altre, possono essere attratte da persone di un solo sesso/genere e possono identificarsi come gay, lesbiche, etero o bisessuali (o anche nessuna di queste categorie!). L’orientamento sessuale del tuo genitore può cambiare nel passaggio di identità di genere (per esempio un FtM che era attratto dalle donne e che prima si identificava come una femmina lesbica si può identificare come un uomo etero dopo la sua transizione a maschio).

Se il mio genitore è transgender significa che io diventerò transgender oppure gay? L’identità di genere del tuo genitore difficilmente determinerà la tua identità o orientamento sessuale. Le persone transgender di solito sono state consapevoli fin da tenera età che non si adattavano nel ruolo di genere a loro assegnato oppure che non si sentivano a loro agio nel loro corpo maschile o femminile. Un mucchio di genitori “normali”, etero educano dei figli transgender, e dunque da ciò segue che anche genitori transgender possono educare figli etero, “normati” rispetto al genere. Ricorda che ciascuno di noi ha una identità di genere e tu, da quando hai saputo dell’identità transgender del tuo genitore, puoi essere più consapevole della tua propria identità. COLAGE ha rilevato che molte persone con genitori LGBTQ mettono in discussione la loro identità di genere o l’orientamento sessuale in un certo punto delle loro vite. In parte perché le altre persone spesso ci chiedono come ci identifichiamo e in parte perché è possibile che siamo persone più curiose rispetto alle possibilità di differenti orientamenti sessuali e identità di genere. Mettere in discussione il tuo genere non signifca che sei necessariamente transgender o queer. Ci sono molti stereotipi rispetto a come le ragazze e i ragazzi si debbano comportare. E’ okay esplorare quali vestiti attività ed interessi ti facciano veramente piacere. Se stai incominciando a metterti in discussione puoi controllare la nostra guida “COLAGE. Programma di seconda generazione” che è per persone con genitori LGBTQ che sono loro stessi lesbiche, gay, bisessuali o transgender o queer oppure se lo stanno semplicemente chiedendo. Questo ti potrebbe aiutare a capire ciò che stai sperimentando. Ricorda, anche se alla fine ti identificherai come LGBTQ sarà perché ciò è giusto per te, NON perché il tuo genitore ti ha influenzato.