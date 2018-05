Una storia straziante quella che stiamo per raccontarvi che ha come protagonista un’intera famiglia decimata. Tre fratelli sono praticamente morti in tre anni ,due di loro a distanza di appena 17 giorni l’uno dall’altro. Una vera tragedia Dunque quella che ha colpito l’intera famiglia e che ha avuto come epilogo, la morte di David Dai’ Llewellyn, noto come Dai il quale è scomparso due settimane dopo la morte della sua sorellastra Jessica Cowdery, la cui sorella Amy era deceduta 3 anni prima all’età di 26 anni quando era incinta di 3 mesi e mezzo. Stando a quanto riferito, sembra che il giovane conosciuto come Dai sia morto per cause naturali a Bridgend, mentre Jessica risulta essere stata uccisa da un mix di medicinali il 22 di novembre.

Aveva la stessa età anche la sorella quando Purtroppo è deceduta. Effettivamente l’autopsia effettuata sul corpo di Jessica ha stabilito che la ragazza è morta per avvelenamento da propranololo, ovvero un farmaco betabloccante che viene utilizzato per i sintomi dell’ansia. A parlare è stata la madre Elaine Llewellyn, la quale riferisce che Jessica non era mai riuscita a sopportare la perdita della sorella perché avevano un legame molto speciale. Purtroppo ad Amy, era stata diagnosticata una malattia bipolare e in precedenza pare avesse anche assunto delle dosi piuttosto eccessive di medicinali soggetti ad una prescrizione medica e frequentato anche il gruppo degli Alcolisti Anonimi.

Alla morte però di David all’età di 25 anni pare sia stata aperta una inchiesta che ha avuto luogo a Pontypridd. Recentemente l’uomo era stato rilasciato dalla HM Pro iPhone Cardiff ed a parlare è stato il padre il quale diceva che era piuttosto turbato, che aveva poca stima di se stessa che da sempre aveva avuto questa insicurezza, Ma che da quando aveva lasciato la scuola alcune cose erano successe nella sua vita. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, sembra che il giovane il giorno in cui è morto avesse bevuto pesantemente insieme alla sua ragazza ed è risultato essere anche un forte Bevitore e pare che quel giorno avessero bevuto insieme circa 20 lattine di birra.

Il 6 dicembre dopo aver fatto visita a diversi pub, la coppia sarebbe tornata a casa dove poi hanno continuato a bere. Dal racconto della fidanzata il giovane David Pare fosse piuttosto ubriaco e infatti una volta tornata a casa la ragazza racconta di essere stata piuttosto preoccupata. Il giorno dopo Poi avrebbe appreso che il suo fidanzato era stato trovato morto dai servizi di emergenza e dall’autopsia è emerso che la causa della morte è stata improvvisa e inattesa perché legata ad un abuso di alcol. il coroner ha stabilito invece che giovane deceduto per delle cause naturali.