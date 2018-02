Tre italiani scomparsi in Messico: non si hanno più notizie dal 31 gennaio

E’ allarme in Messico dove tre italiani risultano scomparsi dallo scorso 31 gennaio. Si tratterebbe di 3 napoletani della zona della Stazione Centrale i quali facevano gli ambulanti vendendo dei generatori elettrici. Più nello specifico parliamo di Raffaele Russo di 60 anni, suo figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino rispettivamente di 25 e 29 anni i quali risultano praticamente scomparsi. La Farnesina secondo quanto riferito dai familiari pare stia seguendo il caso insieme all’ambasciata a Città del Messico in stretto raccordo con le autorità locali e anche la procura di Roma ha aperto un’ inchiesta ed il procedimento è stato affidato dal procuratore capo Giuseppe Pignatone al sostituto Sergio Colaiocco ed è al momento senza alcuna ipotesi di reato. La procura di Roma ha fatto sapere che a breve arriverà i primi contatti con gli omologhi locali che sul caso hanno comunque avviato un procedimento.

I tre scomparsi si trovavano a Tecaltitlan, città dello stato di Jalisco, un’area che per chi non lo sapesse è considerata a rischio per via della alta criminalità locale. A sparire per primo è stato Raffaele Russo, il quale ha fatto perdere le sue tracce intorno alle ore 15:00 del 31 gennaio, poi due ore dopo sempre secondo il racconto dei familiari sarebbe scomparso il figlio Antonio e poi il nipote Vincenzo che non riuscendo più a parlare al telefono con il sessantenne sarebbero andati nel punto in cui il GPS dell’auto presa a noleggio segnava la sua ultima posizione. Però prima di sparire anche lui, Antonio pare sia riuscito ad inviare un messaggio via WhatsApp all’altro fratello che si trovava anche lui in Messico con un quarto fratello Francesco.

Subito dopo anche i telefoni dei due giovani pare abbiano smesso di funzionare. Sembra però che prima i due giovani fossero stati fermati da due poliziotti mentre stavano facendo benzina; i poliziotti che si trovavano a bordo di un’auto e due moto, avrebbero detto loro di seguirli. Subito dopo si sono perse le tracce dei due fratelli. I familiari hanno riferito di avere provato a contattare l’ufficio di polizia di Tecaltitlan e In un primo momento questi avrebbero detto che Antonio e Vincenzo erano stati arrestati e stavano andando all’ufficio, mentre di Raffaele non sapevano completamente nulla ma poi durante una seconda telefonata questa versione sarebbe stata negata dalle autorità messicane.

“Ad oggi non è pervenuta nessuna richiesta di riscatto chiediamo la massima diffusione della notizia e delle foto segnaletiche”, dicono i familiari in un comunicato. I familiari hanno anche aggiunto che secondo loro nessuno di loro ha avuto dei problemi in passato con la giustizia, ne hanno mai pensato che potessero avere avuto dei rapporti con narcotrafficanti. “Loro sono solo lì per vendere giacche, non hanno nulla a che fare con la droga” dice Modesta, una cugina, sottolineando che anche ad altri loro conoscenti è capitata una storia simile in passato: “lì funziona così, ti rapiscono e poi chiedono il riscatto. Ma finora nessuno si è fatto sentire”.