Treni Italo, 8 ore di sciopero oggi lunedì 29 gennaio: garantiti solo 23 treni

Indetto per la giornata di oggi lunedì 29 gennaio uno sciopero dei lavoratori di NTV ovvero Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori L’azienda che gestisce i treni ad Alta Velocità Italo. Secondo quanto riferito , lo sciopero sarebbe stato indetto dalle sigle sindacali di settore Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti e Fast Mobilità. Da quanto emerso, sembra che i lavoratori di Nuovo Trasporto Viaggiatori sciopereranno per protestare contro il mancato rinnovo del contratto e il mancato riconoscimento del premio di risultato. Si tratta della prima volta in cui sciopereranno i lavoratori di Italo e questa protesta è stata proclamata dai principali sindacati dei trasporti e pare inizierà alle ore 18:00 di oggi lunedì 29 gennaio e finirà alle ore 18:00 di martedì 30 gennaio.

Lo abbiamo già detto, i confederali lamentano il mancato rinnovo del contratto aziendale che è scaduto il 31 dicembre 2014 ed anche il mancato riconoscimento del premio previsto dallo stesso contratto. Sembra inoltre che contestino anche la mancata convocazione da parte di NTB e la vestono che nel caso in cui l’azienda continuerà ad ignorare le legittime richieste dei Lavoratori la protesta non potrà che Continuare nel rispetto della legge 146 del 90 sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. In vista della mobilitazione generale al fine di poter diminuire i Disagi causati ai viaggiatori Italo legge sul sito della compagnia che è stata pubblicata online e una ditta dove saranno citati tutti i treni garantiti.

Nel comunicato diffuso dai sindacati si legge che “contrariamente a quanto ha affermato pubblicamente, Ntv continua a rifiutare il confronto sul rinnovo del contratto nel perimetro del nuovo contratto della Mobilità, pretendendo di definirne uno proprio. Il contratto aziendale è scaduto dal 31 dicembre 2014. Come se ciò non bastasse, la società rifiuta di riconoscere ai lavoratori il premio previsto, dovuto agli ottimi risultati di bilancio, già consolidati e annunciati pubblicamente dall’azienda”. Non dovrebbero esserci problemi di circolazione per 23 treni sui 47 e sono programmati nella fascia oraria interessata lo sciopero.

Nel frattempo Italo NTV che poi sia pronto a collocare in borsa il 40% del capitale, si dichiara allibita in quanto più volte si è resa disponibile a discutere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro senza mai sottrarsi al confronto. In una nota l’azienda ha dichiarato “Italo ha sempre riconosciuto nella forma e nei contenuti dovuti, sia il premio di risultato sia ogni altro diritto spettante ai propri dipendenti. L’azienda, a dimostrazione dell’impegno serio e concreto preso quotidianamente nei confronti dei suoi lavoratori, ha infatti sempre riconosciuto il premio anche per quegli anni in cui versava in condizioni di difficoltà e lo riconoscerà a maggior ragione, secondo le regole condivise, anche per il 2017″.