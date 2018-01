Treno deragliato nel Milanese, 3 vittime e 46 feriti molti in gravi condizioni

Un gravissimo incidente ferroviario è avvenuto nella giornata di ieri nel Milanese e purtroppo secondo quanto riferisce la Prefettura e il Centro Coordinamento dei soccorsi Ci sarebbero tre vittime accertate, 5 feriti molto gravi e 46 persone ricoverate negli ospedali della zona. Sarebbe deragliato un treno intorno alle ore 6:57 di ieri mattina tra Pioltello e Segrate alle porte di Milano. A deragliare è stato un treno di Trenord partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi. Come riferito le vittime Purtroppo sono tutte donne, mentre i feriti sono stati portati negli ospedali della zona e alcuni in condizioni piuttosto gravi. Le vittime sono state riconosciute dai familiari e pare che viaggiassero tutte e tre sulla stessa carrozza Ovvero quella che ha subito l’impatto devastante accartocciandosi tutta se stessa.

A morire è stata Pierangela Tadini di 51 anni originaria di Caravaggio e residente a Vanzago, Giuseppina Pirri di 39 anni nata a Cernusco sul Naviglio e residente a Capralba in provincia di Cremona e Ida Maddalena Milanesi che aveva 61 anni ed era originaria di Caravaggio in provincia di Bergamo ed era un dirigente medico dello staff di radioterapia dell’Istituto neurologico Besta di Milano. Pierangela Tadini viaggiava insieme alla figlia Lucrezia di soli 18 anni ,la quale pare sia rimasta leggermente ferita.

I corpi delle tre Vittime sono state trasportate all’obitorio di Milano in Piazzale Gorini, dove il sindaco è arrivato per poter incontrare i parenti che nel frattempo erano stati avvisati. Sul convoglio pare viaggiassero circa 350 persone La maggior parte tutti i pendolari, proprio come Giuseppina Pirri diplomata in ragioneria, la quale viveva insieme ai suoi genitori e prendeva il treno tutte le mattine per potersi recare al lavoro una società di recupero crediti a Sesto San Giovanni. Tra i feriti invece ci sarebbe Daniela, figlia del sindaco di Ricengo in provincia di Cremona, la quale purtroppo si trova in gravi condizioni ed è stata sottoposta nel corso della giornata di ieri ad un intervento chirurgico presso il Policlinico di Milano.

“Poco dopo l’incidente mio genero ha ricevuto la chiamata da un altro passeggero. Mia figlia non riusciva a parlare, aveva le gambe incastrate fra le lamiere ed è rimasta bloccata per oltre un’ora prima che i soccorritori riuscissero a raggiungerla e a liberarla”, è questo quanto raccontato dal sindaco di Ricengo. “Vogliamo la verità, la si accerti rapidamente, perché è inaccettabile morire mentre si va al lavoro”, è questo quanto dichiarato da Delrio riferendosi al fatto che tutte le vittime erano pendolari e si stavano recando sul posto di lavoro. Il ministro ha comunque precisato che il sistema ferroviario italiano è sicuramente uno dei più sicuri al mondo. Vi posso garantire che gli investimenti in sicurezza sono aumentati del 340% negli ultimi tre anni, in particolar modo nelle reti dei pendolari”, ha concluso Delrio.

«Io andavo a lavorare! Io stavo solo andando a lavorare!». Lo guardi e ti verrebbe d’abbracciarlo. L’uomo avrà quarant’anni, forse qualcuno in più, e vedere un omone grande e grosso che trema di spavento scuote l’anima. È seduto sul seggiolino di plastica del palazzetto di Segrate, dove han portato i sopravvissuti non feriti ma sotto choc. La gente che s’aggira confusa, i volontari con la pettorina arancione che danno assistenza, i vigili, le ambulanze davanti. Un bancone con del tè caldo e la roba da bere. In un angolo del palazzetto un gruppo di immigrati di colore, l’espressione seria, nessuno di loro parla. Il treno è deragliato pochi chilometri più in là, a Seggiano di Pioltello, periferia est della grande-Milano-che-guarda- all’Europa. Di fianco all’omo- ne, quello che pare un amico – o magari è solo un compagno di sventura – gli appoggia una mano sulla spalla, lui si piega in avanti prendendosi la testa fra le mani. «Io andavo solo a lavorare!». Ascolti quella frase, ripetuta con voce tremante, e subito t’assale l’angoscia di fronte all’assurdità di una tragedia irragionevole. Tre donne morte, decine di feriti, alcuni molto gravi. A uno hanno amputato la gamba. «Andavo alavorare». Trecentocinquan- ta passeggeri: era così per tutti loro, maledizione.

«BUIO E SILENZIO»

E t’immagini la gente che si alza prima dell’alba ogni cazzo di giorno, e saluta mogli e mariti e figli e genitori e parenti e poi via, in stazione che sono già in ritardo, c’è da prendere il treno per andare in ufficio. Vita da pendolare, scomoda e però insomma, perlomeno c’è il lavoro. Quel treno era partito da Cremona alle 5 e 32, la linea che sale un po’ verso Bergamo e passa da Treviglio per imbarcare tanta altra gente e infine arriva a Milano Porta Garibaldi poco prima delle sette e mezza. Giusto in tempo per poi sparpagliarsi per la città e presentarsi al lavoro in orario. Ed era quasi a destinazione. Pochi minuti prima delle sette, nei pressi della stazione di Pioltello. Un pezzo di binario malmesso, ci sarà l’inchiesta e le perizie e tutto quanto. Qui le testimonianze convergono, a noi racconta un signore con barba e capelli grigi, l’accento bergamasco: «C’è stato un gran colpo e il treno è deragliato, mene sono accorto perché si sentiva il tam tam e vibrava tutto, stavamo viaggiando sui sassi, ma non si poteva fare niente se non gridare». Un treno con sei vagoni che corre a 140 all’ora senza guida per un paio di chilometri. «Io e gli altri con me abbiamo avuto fortuna e ci siamo buttati in fondo al treno, poi eravamo nel penultimo vagone e… [si ferma quasi a prender fiato] …e si è staccata la nostra carrozza e niente, non ci ha portato dietro anche a noi, meno male. Dopo poco abbiamo sentito un gran botto [quando le due carrozze centrali hanno come scodato e centrato un palo dell’elettricità, di fatto schiantandosi] e siamo scesi dal treno e guardi, era una cosa terribile, c’era buio e c’era silenzio, si vedevano le luci delle case in fondo. Poi sono iniziate le grida…».

La scena del disastro è da film catastrofico, e invece è la realtà, qui e ora. S’attraversa un grande prato, il frastuono degli elicotteri che fanno la spola per trasportare in ospedale i feriti più gravi. La palizzata che delimita la linea ferroviaria è stata divelta per permettere il passaggio delle barelle, in fondo il grande convoglio fermo, spezzato, si vedono le due carrozze disposte innaturalmente a 90 gradi, le lamiere contorte che intrappolato tanti passeggeri per ore, i vigili del fuoco e tanti altri che s’affannano a chiamare, cercare, soccorrere. Dal varco esce un agente con un soprabito in una mano e nell’altra un sacchetto, s’intravede un borsello e un telefonino. Un altro agente porta una giacca scura e uno zainetto arancione. Passa un ragazzo alto, un rigolo di sangue gli scende dalla fronte, ha gli occhi sbarrati, un giornalista gli si avvicina, «come sta?», lui lo fulmina con lo sguardo senza dir nulla, nemmeno smette di camminare. Dietro di lui un altro ferito viene portato via in barella, è tenuto ben fermo da una cinghia, un grande foglio dorato isotermico lo protegge dal freddo, i due infermieri s’affrettano senza fermarsi fino all’elicottero che subito si alza in volo. Verso quel cielo così bianco.

A RISCHIO DELLA VITA

I feriti. Pressoché tutti vengono portati al vicino ospedale San Raffaele. Dal pronto soccorso passano quelli più lievi, in codice verde, identificati e medicati e poi dimessi, ormai se ne sono andati tutti. I più gravi sono già in reparto, alcuni sottoposti a intervento chirurgico, gli agenti vegliano sulla loro tranquillità. Usciamo dall’ospedale, vediamo arrivare tre persone trafelate, intuiamo che stanno correndo da un parente ferito nell’incidente. Ci avviciniamo, cercando di essere meno molesti possibile. «Sì, dentro c’è mio padre – risponde la più giovane, continuando a camminare – non so come stia, siamo di Crema». E lui lavora a Milano? «Sì». Si ferma e mi guarda, mentre i due che sono con lei, una donna e un signore più anziano, proseguono. Mi guarda con tono quasi accusatorio, mi punta il dito ma parla senza gridare, anzi la voce è quasi strozzata. «Lei è un giornalista, no? Ma le pare possibile che uno prenda il treno e rischi la vita?». Un attimo di silenzio, poi si gira e se ne va.

Avete mai preso il treno alle 6.15 di mattina, d’inverno, con meno 5 fuori, gli occhi ancora abbottonati, l’idea di affrontare una giornata di lavoro e di tornare dieci-dodici ore dopo a casa, sempre su un treno che, ben che vada, arriva in ritardo? Che poi fosse solo arrivare a destinazione 15-20 minuti dopo il problema…

Capita pure di sedersi accanto a gente che non si lava, occupa con un piede e un braccio due-tre posti, magari urla, poi quando passa il controllore non ha il biglietto. I sedili sono sporchi perché una prostituta la sera prima si è fatta il “bidet” proprio lì. E allora rimani in piedi, ammassato come un maialino all’ingrasso dentro un 50 centimetri quadrati. Non puoi muoverti, hai caldo, soffochi, guardi gli altri che sono come te e pensi: ma come siamo messi… Paghiamo l’abbonamento e ticket sempre più cari per soffrire?

E capita, purtroppo, mentre fai questi pensieri, di morire. Ieri mattina, poco dopo l’alba, quando ancora c’era buio. Donne, studenti, lavoratori si sono ritrovati senza vita, feriti gravi, lesionati. Sconvolti. Famiglie distrutte. Falciate più gambe in un minuto che in tutto l’anno… Ha ceduto una rotaia fuori Pioltello verso Milano. Ventitre centimetri di danno hanno provocato una strage. Disgrazia o errore che si poteva evitare? La procura indaga per disastro ferroviario colposo. Ovviamente è già partito il gioco dello scarica-responsabilità. In mezzo, le vittime: i pendolari.

Gli incidenti, gravi come quello di Pioltello, ahinoi accadono. In tutto il mondo. Solo da noi però stiamo assistendo a un peggioramento delle condizioni dei pendolari. Negli ultimi anni le autorità hanno investito sull’alta velocità, giusto, a scapito dei treni locali. I numeri, freschi freschi, escono fuori dal rapporto Pendolaria di Legambiente: dal 2010 al 2017 sono stati sforbiciati del 6,5% i convogli regionali e del 15,5% gli Intercity, facendo crollare del 40% i clienti della seconda categoria. Quindi meno corse, meno vagoni, più disagi.

Già perché i quasi 3 milioni di viaggiatori che salgono in carrozza, ogni santo giorno, per recarsi in azienda, non possono farne a meno. Ma a che prezzo…

TAGLIO DI FONDI

Benvenuti all’inferno: convogli vecchi, orari inadatti alle esigenze dei pendolari, scarsa frequenza. Dieci tratte sono da terzo mondo. La peggiore in assoluto è Roma-Ostia Lido, seguita dalla Circumvesuviana e da Reggio Calabria-Taranto, per poi spostarsi anche a Nord con la Verona-Rovigo, Brescia-Casal- maggiore-Parma, Agrigento-Palermo, Settimo Torinese-Pont Canavese, Campobasso-Roma, Genova-Savona-Ventimiglia e Bari- Corato-Barletta.

Ma le situazioni critiche sono diffuse. Prendiamo ad esempio quello che accade a Casale Monferrato. Rispetto a dieci anni fale possibilità di spostamento si sono ridotte, malgrado le linee ferroviarie esistano. Il problema sono i tagli alle linee effettuati in Regione Piemonte. Fino a pochi anni fa dal centro alessandrino si poteva andare a Vercelli in 18 minuti, con diversi collegamenti diretti al giorno. Oggi, nella migliore delle ipotesi, ci vuole più di un’ora e trenta minuti. E con cambi.

La Cremona-Brescia? Ritardi e soppressioni sui 51 km di linea, tempi di percorrenza che sono aumentati rispetto al passato (nel 2002 il treno più veloce collegava Brescia e Cremona in 34 minuti, oggi in 58) con una velocità media di 52 km/h con lunghe soste per incroci. Negli ultimi anni il tasso di puntualità è stato a dir poco insoddisfacente e spesso sono stati soppressi i convogli senza nessun preavviso e senza l’intervento di autobus sostitutivi.

ELENCO DI DISSERVIZI

Un macello anche nel basso Veneto. Due tratte sono imbarazzanti: Mantova-Monseli- ce e Verona-Rovigo. Motivi? La prima, una linea lunga 84 km, dura circa 1 ora e 44 minuti, i treni sono obsoleti con frequenti guasti ai bagni e costante sovraffollamento. Nella seconda i ritardi accumulati in un anno superano abbondantemente gli 8.000 minuti senza contare le soppressioni non sostituite da mezzi alternativi.

Il Sud è peggio. Nel solo 2016 la Circumvesuviana campana ha inanellato 26.533 ritardi sopra i 15 minuti, mentre in Calabria il taglio del 26,4% dei servizi si è accompagnato a un aumento del 20% delle tariffe.

I pendolari sono insomma disprezzati come pochi, anche perché quando arrivano in stazione devono avere paura. A parte che in alcune di esse mancano gli orari dei treni, c’è poi un lungo elenco di schifezze: toilette chiuse o a pagamento (e sporche), immigrati che dormono, tentativi di scippi, furti e stupri. A una certa ora di sera, nelle stazioni di campagna, bisognerebbe scendere armati. E sempre col buio, sui convogli, si rischia la pelle, visto che i controllori si nascondono nel loro abitacolo e i vagoni sono in preda ai disperati.

Questa è la routine, poi ci sono i casi eccezionali: gli scioperi, mensili ormai, e gli incidenti. A volte mortali. Che schifo.