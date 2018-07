Trova 500 euro nello sportello del bancomat. L’uomo si guarda intorno ma non c’è nessuno. Ecco cosa fa con quei soldi

Non capita tutti i giorni di recarsi ad uno sportello bancomat e trovare cinquecento euro pronti da essere presi e messi nel portafoglio, senza che questi vengano sottratti al proprio conto corrente. Fortunatamente per il legittimo proprietario, a trovarli è stato però un agente della polizia di stato libero dal servizio, che si è messo subito all’opera per risalire al loro legittimo possessore.

L’agente, infatti, si è accorto della cospicua somma di denaro nello sportello del bancomat e prima che questa fosse arraffata da qualcuno di passaggio, non ha perso tempo: presa la somma, l’ha consegnata subito al commissariato di Civitavecchia, spiegando le tempistiche ed il luogo del ritrovamento. A questo punto, gli agenti hanno fatto partire subito gli accertamenti del caso: tramite l’istituto di credito, infatti, sono risaliti rapidamente alle ultime movimentazioni bancarie, cercando di risalire così all’uomo che aveva dimenticato i soldi nello sportello bancomat. Operazione che, nell’era del digitale, non ha richiesto molto tempo: una volta accertata l’identità dell’uomo, gli agenti lo hanno rintracciato e gli hanno riconsegnato i cinquecento euro distrattamente lasciati nello sportello bancomat.