Trova la moglie 60enne con un toyboy di 27 anni: «Potrebbe essere tuo figlio, ti ammazzo»

«Vergogna, potrebbe essere tuo figlio , ti ammazzo»: con queste parole un egiziano di 48 anni ha seminato il panico per le vie di Spinaceto e Mostacciano, prima di essere fermato dai carabinieri di Pomezia, dopo aver scoperto la moglie 60enne insieme ad un ‘toyboy’ di 27 anni . Prima l’inseguimento a folle velocità, poi le minacce di morte con un coltello, come racconta il quotidiano Il Messaggero.

L’uomo, che lavora in autolavaggio, è sposato con la 60enne, italiana, da 10 anni: andato a casa, l’ha trovata con il giovane e aveva perso la testa. Terrorizzata, la sessantenne ha tentato di scappare in auto insieme al giovane, ma l’egiziano con insistenza li ha inseguiti cercando di speronarli e mostrando un coltello: con una manovra da brividi ha poi interrotto la corsa della Micra guidata dalla moglie danneggiando anche un’altra vettura, per poi scendere dalla sua macchina, togliere le chiavi dal cruscotto del mezzo di lei e afferrare il suo cellulare.

L’intervento dei carabinieri ha posto fine alle sue escandescenze: il 48enne, acusato inizialmente di rapina, poi derubricata in violenza privata, è stato portato a piazzale Clodio ieri per la convalida dell’arresto. Per lui, scrive Il Messaggero, il pm Edoardo De Santis ha chiesto il carcere, ma i giudici hanno deciso che in attesa del processo, l’egiziano non potrà avvicinarsi alla moglie.