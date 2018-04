Individuata l’arma segreta del sistema immunitario

Le “mele marce” del sistema immunitario sono anche la sua arma segreta. A scoprirlo è una vasta ricerca australiana pubblicata su ‘Science’. Gli scienziati del Garvan Institute of Medical Research di Sydney hanno rivelato per la prima volta al mondo come una popolazione di anticorpi “cattivi” nascosta nel sistema immunitario – di solito “silenziati” perché possono danneggiare l’organismo – in realtà può fornire una potente protezione contro i microbi invasori più ‘furbi’ e difficili da eliminare.

La ricerca è stata condotta su topi. Gli anticorpi “cattivi” sono noti per reagire contro i tessuti dell’organismo che li ‘ospita’ e possono causare malattie autoimmuni. Per questo motivo, un tempo, si pensava che fossero stati scartati dal sistema immunitario stesso o che fossero stati resi inattivi a lungo termine. Tuttavia la nuova scoperta mostra per la prima volta che gli anticorpi cattivi passano attraverso un rapido processo di “redenzione”, e vengono attivati ​​quando l’organismo si trova di fronte a una grave minaccia: una malattia che altri anticorpi non possono affrontare. Insomma, si tratta di un’arma segreta da usare solo in caso di emergenza.

Infatti questi anticorpi ‘redenti’ non minacciano più l’organismo, ma diventano invece potenti armi per combattere le malattie, in particolare quelle che sfuggono al sistema immunitario camuffandosi per assomigliare al tessuto sano. I risultati di questa ricerca cambieranno il mondo in cui pensiamo di essere protetti dal sistema immunitario, assicura Chris Goodnow, che ha diretto lo studio insieme al collega Daniel Christ.

“Una volta pensavamo che gli anticorpi nocivi venissero scartati dal corpo, come le mele marce in un barile, e nessuno aveva idea che si potesse iniziare con un anticorpo cattivo e renderlo buono. Con queste nuove scoperte – sottolinea Goodnow – sappiamo che ogni anticorpo è prezioso quando si tratta di combattere i microbi invasori, e questa nuova comprensione significa che gli anticorpi cattivi sono una risorsa preziosa per lo sviluppo, ad esempio, di vaccini per l’Hiv e per altre malattie che si ‘camuffano’ nell’organismo”.

Per capire come il sistema immunitario riconosce questi “lupi travestiti da agnelli”, gli scienziati del Garvan Institute si sono concentrati su un misterioso esercito di cellule immunitarie nel sangue. Gli anticorpi cattivi si nascondono infatti nelle cellule B silenziate, spiegano gli autori, che sono riusciti a capire anche come appena tre piccoli cambiamenti del Dna trasformano gli anticorpi cattivi in potentissime armi contro gli invasori. La speranza ora è che “anziché continuare a ignorare questa popolazione di cellule B silenziate, in futuro gli scienziati le considereranno per lo sviluppo di nuovi e potenti vaccini”, conclude Deborah Burnett, studentessa al Garvan Institute il cui lavoro è stato alla base della ricerca.

Sai che cos’è il sistema immunitario? Sai dove si trova, nel tuo corpo? E sai che cosa fa? Quando stai bene, non pensi più di tanto al sistema immunitario, e a che cosa faccia. Ma cosa pensi che succederebbe se tu non ne avessi uno?

Beh, vediamo. Circa un bambino su centomila nasce privo di qualsiasi tipo di immunità. Questa malattia ha un nome piuttosto lungo e difficile, si chiama Immunodeficienza Combinata Grave, o SCID. I bambini che nascono con questa malattia non hanno nessuna delle difese contro gli agenti patogeni che invece i bambini sani hanno.

Per agenti patogeni intendiamo i germi come batteri, virus e funghi, che possono far ammalare una persona. Ecco perchè i bambini che hanno la SCID finiscono per ammalarsi gravemente di malattie infettive

Sicuramente avrai sentito parlare di una malattia che si chiama AIDS. L’AIDS fa sì che il corpo perda la sua immunità, e lo rende inca pace di difendersi dai germi di ogni tipo.L’AIDS ha questi effetti perchè distrugge il funzionamento del sistema immunitario.

Adesso probabilmente ti rendi conto che, se tu fossi nato senza alcun tipo di immunità, o se il tuo sistema immunitario smettesse di funzionare, saresti alla mercè di quei germi da cui normalmente il tuo corpo ti può proteggere. Quindi come vedi, anche se può sembrare che il sistema immunitario non faccia molto, invece, è sempre lì, giorno e notte, a proteggerti.

Hai mai pensato perché non prendi la stessa malattia due volte?

Quando i germi entrano nel tuo corpo, causano quella che viene chiamata un’infezione. Di solito, quando ti viene un’infezione, hai la febbre e senti lo stomaco sotto sopra (diarrea). Tuttavia, la maggior parte delle volte, basta restare a riposo per un po’ per sentirsi di nuovo bene.Per questa pronta guarigione devi ringraziare il tuo sistema immunitario. E questa non è l’unica cosa che il tuo sistema immunitario fa per te.

Sicuramente avrai sentito la gente dire “Ho già avuto gli orecchioni una volta, non avrò più questo problema!”, oppure “Ho già avuto l’influenza quest’anno, non la prenderò più”. Quello che la gente intende dire è che se un patogeno ti fa ammalare una volta e poi guarisci, poi non ti potrà fare ammalare di nuovo.

Questa abilità è un’altra importante funzione del tuo sistema immunitario.

Il tuo sistema immunitario ricorda tutti i patogeni che ti hanno infettato, così che se uno di questi cercherà di infettarti di nuovo, non ti ammalerai.

Gli esperti chiamano questa capacità memoria immunologica. Nonostante la memoria immunologia ti protegga dall’ammalarti di nuovo con lo stesso tipo di patogeno, non ti può aiutare se vieni infettato da un nuovo patogeno. Con ogni nuova infezione, il sistema immunitario deve iniziare da zero per memorizzare il patogeno che l’ha causata. Ogni giorno ognuno di noi entra in contatto con milioni di germi. Quando diventiamo adulti, il nostro sistema immunitario ha avuto l’occasione di memorizzare un elevato numero di essi. Le vaccinazioni che ricevi da bambino aumentano il numero di germi che il tuo corpo può riconoscere. Esse contengono dei patogeni che sono stati indeboliti cosicché tu possa immunizzarti contro di essi senza ammalarti.

Dove si trova il sistema immunitario nel nostro corpo?

I nostri corpi sono costituiti di unità estremamente piccole chiamate cellule, ciascuna delle quali è talmente piccola che non può essere vista ad occhio nudo. Nel nostro corpo è disseminata una straordinaria varietà di cellule e ciascun tipo cellulare è capace di svolgere le proprie specifiche funzioni. Anche il sistema immunitario è costituito da cellule specializzate. Queste cellule sono chiamate cellule immunitarie.

Il nostro sangue è rosso perché contiene prevalentemente cellule rosse chiamate eritrociti. Tuttavia, esso contiene anche cellule bianche o leucociti. E sono proprio queste cellule che compongono gran parte del sistema immunitario.

Poiche’ il sangue circola attraverso tutto il nostro corpo, anche le cellule bianche del sangue sono presenti dappertutto. Quindi, per rispondere alla domanda, il sistema immunitario si può trovare ovunque ed in ogni luogo nel nostro corpo. Ciò nonostante, ci sono luoghi nel corpo dove le cellule bianche del sangue sono particolarmente concentrate. Questi luoghi sono i linfonodi e la milza e sono importanti perché sono le regioni del corpo dalle quali il sistema immunitario prende il via quando si contrae un’infezione. Vi racconteremo meglio in seguito il ruolo svolto dalla milza e dai linfonodi.

Abbiamo detto che le cellule bianche del sangue si possono trovare dovunque nel nostro corpo e ciò include quelle parti di esso che vengono in contatto con il mondo esterno attraverso il cibo o l’aria – cioè la bocca, il naso, polmoni ed intestino. Molte cellule bianche del sangue sono anche nella pelle, dove possono distruggere sul posto qualsiasi germe che penetri nel nostro corpo.

Le molte cellule del sistema immunitario

Diamo un’occhiata ad alcune delle diverse cellule che compongono il sistema immunitario (da ricordare che si tratta dei globuli bianchi o cellule bianche del sangue).

Se ci feriamo e la nostra pelle si lesiona, i germi possono entrare nel nostro organismo attraverso il taglio che si è prodotto. Quando ciò succede, i neutrofili, un gruppo di globuli bianchi che sono sempre presenti nel sangue, migrano verso il sito danneggiato per distruggere i germi.

Un altro tipo di globuli bianchi è rappresentato dai macrofagi, che distruggono direttamente i patogeni, semplicemente mangiandoseli. I macrofagi sono presenti nei polmoni, nel fegato, nella pelle e nell’intestino

I linfociti sono un altro tipo di globuli bianchi, e sono i membri più piccoli della famiglia. Essi possono misurare meno di un centesimo di millimetro, il che corrisponde a 10 micron. Se li guardiamo al microscopio i linfociti hanno tutti lo stesso aspetto. Se invece andiamo a studiarli più in dettaglio, ci accorgiamo che sono diversi fra loro e possono essere divisi in diverse popolazioni, ciascuna delle quali svolge specifiche funzioni specializzate

Una di queste popolazioni di linfociti e rappresentata dal linfocita B o cellula B. Le cellule B producono specifiche armi di difesa dette anticorpi che si attaccano al patogeno e aiutano il sistema immunitario a distruggerlo. Altri linfociti sono conosciuti col nome di cellule T “aiutanti” e di cellule T “assassine” o “killer”. Le cellule T aiutanti” aiutano le cellule B a produrre anticorpi e potenziano la capacità dei macrofagi di attaccare i patogeni. Le cellule T “assassine” o “killer”, come suggerisce il loro nome, sono le truppe d’assalto della famiglia dei globuli bianchi. Esse uccidono le cellule che sono state infettate da un virus.

Uno dei tipi più importanti di globuli bianchi e la cellula dendritica. Questa cellula deve il suo nome alla presenza di una serie di braccia rivolte verso l’esterno che rassomigliano ai rami di un albero (il termine dendron in greco significa infatti albero). Quando un germe entra nell’organismo, sono le cellule dendritiche che aiutano le cellule T “aiutanti” a capire di che tipo di patogeno si tratta e quale sia il metodo migliore per distruggerlo. Gli studi finora condotti ci hanno mostrato come diversi tipi di globuli bianchi sono localizzati in diverse cellula dendritica aree del nostro organismo (milza e linfonodi). Queste diverse popolazioni svolgono compiti distinti, ma lavorano tutte insieme per proteggerci nella maniera migliore.

Il sistema immunitario umano è costituito da una complessa rete di organi, cellule e molecole, frutto di un lungo processo evolutivo iniziato milioni di anni fa, a partire dalla comparsa dei primi esseri viventi. È preposto al mantenimento dell’omeostasi corporea e alla difesa nei confronti di insulti perturbanti di diversa natura (agenti chimici, fisici, infettivi). L’immunologia, la scienza che studia il sistema immunitario, è una branca della medicina relativamente giovane e in continua evoluzione. Le origini di questa disciplina risalgono al XVIII secolo ed Edward Jenner ne è considerato, tradizionalmente, il fondatore. Il medico e naturalista britannico nel 1796 scoprì che l’inoculazione del virus del vaiolo bovino aveva effetto protettivo contro il vaiolo umano. A questa importante scoperta si deve l’eradicazione del vaiolo umano, avvenuta nel 1979, e l’introduzione del concetto di vaccinazione (il cui nome si deve all’iniziale impiego di siero di origine vaccina), che ha modificato la storia naturale e l’epidemiologia di numerose malattie infettive nei secoli a seguire. Il XIX è stato il secolo delle grandi scoperte in ambito immunologico: Robert Koch dimostrava il ruolo dei microrganismi e delle molecole da essi prodotte nella patogenesi delle malattie infettive; Metchinikoff individuava cellule con proprietà fagocitiche, in grado di distruggere alcuni microrganismi; Pasteur realizzava il vaccino contro il colera dei polli e contro la rabbia; Behring e Kitasato scoprivano nel siero di individui vaccinati molecole capaci di legare in maniera specifica precisi patogeni e di attivare il sistema immunitario, in seguito chiamate anticorpi. L’avanzamento tecnologico del XX secolo ci ha permesso di comprendere più a fondo i complessi meccanismi che regolano il sistema immunitario. Sono emersi nuovi protagonisti sia in ambito cellulare (si pensi alle diverse sottopopolazioni linfocitarie, dai linfociti helper ai linfociti B e T regolatori), che umorale (il complemento, le interleuchine, le molecole di adesione, i molteplici recettori di membrana, solubili e intracellulari). È stato appurato come il sistema immune sia profondamente coinvolto nella patogenesi non solo delle malattie infettive, ma di molte altre condizioni, partendo dalle patologie autoimmuni per arrivare fino al grande male del ventunesimo secolo, il cancro. Di qui le molteplici applicazioni dell’immunologia in ambito terapeutico. Partendo dall’uso degli immunosoppressori, si è arrivati da oltre un decennio all’impiego dei farmaci biotecnologici, molecole ingegnerizzate e indirizzate in modo sempre più specifico verso i nuovi bersagli molecolari messi in luce. La necessità di rispondere ad esigenze sempre nuove in ambito clinico, diagnostico e terapeutico fa dell’immunologia una disciplina in continuo divenire e accende l’ambizione della ricerca verso nuove sfide che si palesano all’orizzonte: comprendere la patogenesi e cambiare la storia naturale delle malattie croniche autoimmuni, curare e prevenire il cancro, far fronte ad infezioni ancora dilaganti, come HIV, malaria, tubercolosi ed alle epidemie da microrganismi emergenti.

Il sistema immunitario: caratteristiche generali, componenti e definizioni Le risposte immunitarie possono essere suddivise in due categorie, innate ed acquisite. In entrambi i casi, le cellule deputate a svolgere le attività del sistema immunitario sono i globuli bianchi o leucociti e nello specifico i granulociti e i macrofagi rivestono un ruolo fondamentale quali principali attori delle risposte innate, mentre i linfociti nell’immunità acquista. Tutte queste linee cellulari originano nel midollo osseo, sede dell’emopoiesi, e, dopo un complesso processo maturativo, circolano nel torrente ematico e linfatico raggiungendo le diverse sedi tissutali. Tutte le cellule del sangue derivano dallo stesso progenitore, la cellula staminale emopoietica, e da questa si differenziano passando attraverso il progenitore mieloide comune e il progenitore linfoide comune (Figura 1). Più precisamente, il progenitore mieloide comune dà origine a granulociti, macrofagi, cellule dendritiche e mastociti. I macrofagi, prodotti della maturazione dei monociti, rappresentano uno dei tre tipi di fagociti del sistema immunitario. Hanno un’ampia distribuzione tissutale, circolano nel torrente ematico e prendono parte alla risposta immune innata. Sono in possesso di recettori superficiali come ad esempio il mannosio e il fruttosio, attraverso cui sono in grado di identificare, senza particolare specificità, molecole presenti sui patogeni, ma hanno a disposizione anche recettori specializzati per il riconoscimento di componenti specifici presenti sui batteri, come ad esempio il lipopolisaccaride dei batteri Gram negativi (LPS). Inoltre, possiedono ulteriori formazioni recettoriali per riconoscere altri importanti elementi del sistema immunitario, come il complemento e gli anticorpi.

Le cellule dendritiche sono fondamentali nella captazione degli antigeni, molecole estranee o proprie dell’organismo (self) che, una volta riconosciute, attivano risposte immuni, siano esse innate o acquisite. Esse hanno una classica forma stellata e, quando ancora immature, migrano nel sangue per raggiungere tessuti colonizzati da agenti patogeni. In queste sedi maturano, fagocitano e processano l’antigene, al fine di esporlo sulla loro superficie e presentarlo ai linfociti per il riconoscimento. Questa complessa attività include un processo molto articolato di legame e identificazione di patterns molecolari selettivi e specifici di un patogeno (PAMPs-patterns molecolari associati al patogeno), facendo delle cellule dendritiche cellule presentanti l’antigene (APCs- Antigen-Presenting Cells). Anche i mastociti si differenziano nei tessuti e, una volta attivati, hanno un ruolo di primaria importanza nel regolare la permeabilità vasale, processo fondamentale nelle reazioni allergiche. I granulociti, così definiti per la presenza nel loro citoplasma di granuli, sono leucociti polimorfonucleati e si distinguono in neutrofili, eosinofili e basofili. Sono prodotti in gran numero nel corso di una risposta immunitaria e, attraverso il circolo ematico, raggiungono il sito di infezione dove svolgono la loro attività. I neutrofili (o leucociti neutrofili polimorfonucleati-PMN) sono anche essi cellule fagocitarie con un caratteristico nucleo multilobato e sono la componente cellulare più numerosa del sistema immunitario. Essi partecipano alle risposte innate, svolgendo un’attività di internalizzazione degli agenti patogeni, ed esplicano la loro funzione di fagocitosi attraverso granuli citoplasmatici, chiamati lisosomi, contenenti enzimi litici e sostanze battericide come defensine, lisozima o collagenasi. Partecipano inoltre anche altre molecole con azione antibatterica, come intermedi reattivi dell’ossigeno (perossido di idrogeno, ossido nitrico, anione superossido) o intermedi reattivi dell’azoto (ossido nitrico, nitrati, nitriti). Il fine ultimo è l’internalizzazione del patogeno in una vescicola legata alla membrana dei fagociti, il fagosoma, che si fonde ai lisosomi, il fagolisosoma, e porta alla distruzione del patogeno stesso. Gli altri granulociti sono gli eosinofili, che svolgono la loro funzione prevalentemente in presenza di infezioni parassitarie, e i basofili, che operano in sinergia ad eosinofili e mastociti. Diversa è la linea maturativa del progenitore linfoide comune, da cui derivano i linfociti. Esistono due categorie di linfociti, i Linfociti B e i Linfociti T. I linfociti B attivati si differenziano in plasmacellule e secernono anticorpi (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD), mentre i linfociti T possono comportarsi come cellule T citotossiche, capaci di distruggere cellule infettate da virus, o cellule T helper, in grado di attivare altre cellule del sistema immunitario quali, ad esempio, cellule B e macrofagi. I linfociti sono capaci di originare una risposta immunitaria soltanto dopo aver incontrato un antigene, che ne induca proliferazione e differenziazione. Ogni linfocita maturo possiede recettori superficiali dotati di una singola specificità antigenica ed è, dunque, capace di risposte molto specifiche. Per il linfocita T, si tratta del TCR (T Cell Receptor), capace di riconoscere antigeni processati all’interno di altre cellule, mentre nel caso del linfocita B, il BCR (B Cell Receptor) è sostanzialmente un anticorpo legato alla membrana cellulare. I linfociti B usano molecole IgM come recettori per l’antigene. L’elemento chiave per la loro identificazione è quindi la presenza sulla superficie (s) di molecole monomeriche di IgM (sIgM). La loro funzione è di rispondere all’antigene differenziando in plasmacellule anticorpo-secernenti, e gli anticorpi secreti hanno una specificità identica a quella del recettore IgM presente sulla membrana del linfocita B da cui la plasmacellula deriva. Le IgM si legano direttamente agli antigeni solubili e intervengono nella difesa contro le infezioni batteriche e nella fase extracellulare delle infezioni virali. La fase antigene-indipendente della differenziazione B-linfocitaria inizia dalla cellula staminale indirizzata in senso linfoide, e termina con i linfociti B vergini che esprimono sIgM e hanno quindi acquisito il recettore per l’antigene. Questa fase porta alla generazione di un gran numero di linfociti B clonalmente diversi, e si realizza attraverso tre processi complementari:

– il riarrangiamento dei geni che codificano per le regioni variabili delle Ig e assicurano la specificità anticorpale; – una imponente proliferazione policlonale; – la progressiva e ordinata espressione di una serie di markers di membrana, citoplasmatici e nucleari. I linfociti T, che derivano dal timo, rappresentano normalmente circa il 60-80% dei linfociti totali circolanti. Sono definiti classicamente in base alla capacità di formare rosette con emazie di pecora (rosette E) e quindi al possesso del recettore CD2, o più comunemente, in base alla espressione sulla membrana del marcatore CD3. Questo marcatore fa parte del recettore specifico dei linfociti T (TCR), che ne permette l’identificazione anche nelle fasi precoci della maturazione, quando non sono ancora espressi marcatori specifici sulla membrana. Tutti i linfociti T possiedono questo recettore di riconoscimento, che rappresenta lo strumento comune grazie al quale essi sono in grado di avviare con alta specificità le loro diverse funzioni: adiuvante ed induttrice della funzione di altre cellule, effettrice (citotossica e soppressiva) e regolatrice. Il tipo di funzione che essi realizzano è però affidato alla presenza sulla membrana di altri marcatori, che trasducono all’interno della cellula segnali positivi o negativi dopo il contatto tra il TCR ed il peptide antigenico presentato. La popolazione complessiva dei linfociti T è così suddivisibile in due principali sottopopolazioni, caratterizzate dalla presenza sulla membrana rispettivamente dell’antigene CD4 (linfociti T helper-inducer) che rappresentano il 40-50% circa, o dell’antigene CD8 (linfociti T suppressorcitotossici), che rappresentano circa il 20-30% dei linfociti totali. Esiste inoltre un piccolo subset di linfociti T CD4- CD8-. I linfociti T riconoscono gli antigeni estranei sulla superficie cellulare mediante recettori specifici di membrana associati al complesso monomorfico CD3. Appare evidente, quindi, come la risposta immunitaria si avvalga di specifiche ed articolate interazioni cellulari attraverso complessi sistemi recettoriali, come ad esempio l’MHC o complesso maggiore di istocompatibilità. Esso è rappresentato da glicoproteine di membrana che espongono frammenti peptidici riconosciuti dai linfociti T, con un ruolo sia nell’eliminazione delle cellule sia ad esempio nella compatibilità in corso di trapianti. Esistono due classi di MHC, MHC di classe I e MHC di classe II, che differiscono sia per la struttura che per la localizzazione a livello cellulare. Le molecole MHC di classe I sono presenti su tutte le cellule nucleate ed interagiscono con i linfociti T citotossici, mentre le molecole MHC di classe II sono prevalentemente espresse a livello dei linfociti B, macrofagi e cellule dendritiche, ed interagiscono con i linfociti T helper. I linfociti T citotossici, infatti, esprimono molecole CD8 che possiedono un’elevata affinità per le molecole MHC di classe I, mentre i linfociti T helper possiedono una molecola di superficie, il CD4, che li rende capaci di riconoscere antigeni legati a molecole MHC di classe II. L’ espressione delle classi di MHC è modulata dall’attività di alcune citochine, gli interferoni. Nell’ambito delle cellule linfoidi, le cellule Natural Killer (NK) hanno un ruolo importante nell’immunità innata, in quanto non possiedono recettori antigene-specifici, ma sono in grado di riconoscere alcune cellule che si presentano in forma atipica (es. cellule tumorali, cellule infettate da virus etc.), con la finalità di distruggerle. Proteine sieriche come le citochine e le molecole del complemento sono altri importanti elementi del sistema immunitario. Le citochine sono piccole proteine prodotte da numerose cellule nell’organismo, in seguito ad uno stimolo attivante (Tabella 1). Sono in grado di influenzare direttamente le cellule da cui vengono prodotte (azione autocrina) oppure le cellule adiacenti (azione paracrina), ma possono anche agire a distanza attraverso il circolo ematico (azione endocrina). Possono essere suddivise in chemochine, citochine chemiotattiche per la migrazione di cellule infiammatorie, ed altre interleuchine che regolano lo sviluppo e la maturazione delle cellule appartenenti al Sistema Immunitario. Tra le chemochine rivestono un ruolo di grande importanza l’interleuchina-8 (IL-8) e la proteina chemoattraente dei ma crofagi (CMP-1). IL-8 induce i neutrofili a lasciare il circolo sanguigno per migrare nei tessuti circostanti, mentre CMP-1 agisce sui monociti stimolando la loro migrazione dal circolo sanguigno per diventare macrofagi tissutali. Altre molecole di fondamentale importanza sono l’interleuchina-1 e l’interleuchina-2, che promuovono la differenziazione e la proliferazione delle cellule fagocitarie, dei linfociti e delle cellule NK. Esistono anche citochine che modulano in senso negativo il processo infiammatorio come ad esempio l’interleuchina-10, che può agire riducendo la produzione di altre citochine. Meritano di essere citate altre due famiglie di citochine, ossia quella del Fattore di necrosi tumorale (TNF), definito cosi per il suo effetto citotossico nei confronti di cellule tumorali e la sua azione pro-apoptotica, e gli interferoni, fondamentali nell’interferire con la replicazione virale. Il Sistema complementare consiste di un insieme di proteine plasmatiche attivate in sequenza che svolgono innumerevoli funzioni nel corso della risposta immunitaria. Classicamente, un evento infettivo ne provoca l’attivazione, stimolando una cascata di reazioni che in una sequenza fissa portano all’attivazione dei suoi vari componenti. Gli effetti sugli agenti patogeni consistono essenzialmente nell’aumento della fagocitosi, nell’attivazione leucocitaria e nella lisi della parete batterica stessa. Una delle azioni più importanti svolte da queste glicoproteine è l’opsonizzazione, cioè l’adesione al patogeno, che ne permette il riconoscimento da parte delle cellule fagocitarie, provviste di recettori specifici per il complemento. Ci sono tre diverse vie attraverso le quali il complemento può essere attivato: – via classica, innescata dal legame del C1q (prima proteina della cascata complementare) con la superficie del patogeno o con complessi antigene-anticorpo; – via della lectina legante il mannosio, legame tra la lectina legante il mannosio e il mannosio che si trova nei polisaccaridi e sulla superficie di batteri e virus; – via alternativa, quando un componente del complemento, attivato spontaneamente, lega la superficie di un patogeno. Tutte queste vie convergono nella produzione di una proteina chiamata C3 convertasi, che a sua volta permetterà la formazione di un’altra proteina, C5 convertasi, la quale, attraverso una serie di reazioni di polimerizzazione, realizzerà, per mezzo degli ultimi componenti della cascata complementare, un complesso di attacco alla membrana, con lo scopo di creare dei pori sulla membrana cellulare di alcuni patogeni, determinandone la morte. In tutto questo articolato processo, che sarà dettagliatamente descritto più avanti, si generano diversi peptidi del complemento, con funzioni di opsonizzazione e di chemiotassi.