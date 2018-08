Truffa alle assicurazioni, si facevano mutilare braccia e gambe: 11 arresti a Palermo

Una notizia piuttosto scioccante arriva da Palermo, dove pare che si facessero mutilare gambe e braccia per truffare Le assicurazioni. Con questa accusa sono finiti in manette 11 persone, che accettavano le terribili violenze, finivano sulla sedia a rotelle e in alcuni casi riportavano lesioni talmente gravi da perdere anche la vita. Pare si facessero mutilare braccia e gambe, finendo sulla sedia a rotelle. Tutto ciò in modo consenziente, sostenendo che quelle lesioni erano conseguenza da incidenti stradali molto gravi in modo da poter truffare le assicurazioni.

La scoperta è avvenuta grazie alla polizia che avrebbe scoperto due organizzazioni criminali molto pericolose. I poliziotti avrebbero eseguito stamani ben 11 provvedimenti di Fermo, emessi dalla Procura di Palermo. Dalle indagini è emerso che i truffatori pare fossero per lo più persone con problemi mentali in gravi difficoltà economiche e con dipendenze da alcol e droga. Tutti individui ai margini della società, i quali venivano attratti da promesse fatte ma mai mantenute, cioè di ricevere il denaro dopo che loro avrebbero dato il consenso a subire ogni tipo di mutilazione.

Dalle indagini sono emerse che in alcune situazioni, i membri dell’associazione criminali somministrassero in modo rudimentale dose di anestetico alle vittime, per tentare di ridurre il dolore delle ferite inflitte. A fornire il farmaco pare fosse una delle persone fermate, ovvero un infermiere in servizio all’ospedale Civico di Palermo che trafugava le fiale dagli scaffali nel nosocomio tra le vittime delle due organizzazioni.

Nell’inchiesta della polizia di Palermo, pare sia coinvolto anche un tunisino che alla fine avrebbe perso la vita. I criminali avrebbero mutilato decine di persone per truffare le assicurazioni. Infatti l’inchiesta della squadra mobile di Palermo avrebbe accettato che il cittadino tunisino trovato morto su una strada alla periferia di Palermo nel gennaio 2017, non era in realtà rimasto vittima di un incidente stradale, ma era deceduto in seguito a delle fratture provocate dai membri di una delle due organizzazioni, con l’obiettivo di ottenere più soldi da parte delle assicurazioni.

