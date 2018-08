Truffa dei 50 euro al bar, ecco come funziona la nuova truffa dell’estate

Le truffe purtroppo sono sempre all’ordine del giorno e sono sempre di più i malfattori pronti ad estorcere denaro alla gente comune. Attenzione ad una nuova truffa che in questi giorni sembra stia prendendo sempre più piede. Si tratterebbe della truffa delle €50 al mese. Ma come funziona la truffa dell’estate e come evitare di caderci? Come funziona, dunque, la truffa delle 50 euro. Bisogna prestare particolare attenzione in quanto al momento diverse banconote da 50 euro stanno sparendo dai portafogli degli italiani. Starebbero arrivando da tutta Italia diverse segnalazioni per quella che promette già di essere La truffa dell’estate e la truffa dei €50. Si tratta di un trucco in realtà già vecchio e ben collaudato che Evidentemente qualcuno avrebbe pensato di rispolverare .

In questa estate 2018, la truffa dei 50 euro per il caffè approfitta dalla concitazione che spesso si verifica soprattutto nelle ore più caotiche nei locali. Il trucco consisterebbe nello spendere 6 euro circa e pagare con una banconota da 50 e una moneta da €1 così a facilitare il resto che sarà, dunque, di € 45. I soldi vengono poggiati sul bancone ma proprio mentre il cassiere si volta per prendere 45 euro di resto dalla cassa, la banconota viene fatta sparire. Al barista sorgono dei dubbi e perplesso guarda il bancone. Nel dare il resto il cliente risponde che le banconote sono già finite nella cassa.

La corretta procedura imporrebbe al barista di controllare il residuo di cassa a chiusura ed eventualmente, ma questo non è il caso, di restituire il resto trattenuto per sbaglio al cliente in buona fede.

Ma questo raramente viene fatto per diversi motivi, in primis perché nella concitazione del lavoro ci si fida più della lucidità del cliente che della propria, in secondo luogo per evitare polemiche e rallentamenti dell’attività, anche perché non tutti i clienti sono della zona e, soprattutto, nel periodo estivo e nelle località turistiche, clienti di passaggio non avrebbero modo di ritornare il giorno seguente per il resto spettante. L’ultima segnalazione è giunta da Senigallia ma diciamo che, soprattutto le località turistiche e in generale i bar molto frequentati, sono a rischio in tutta Italia.