Tumore al fegato, sperimentato vaccino per l’uomo

La tecnologia prosegue la sua strada e sembra che si stia concretizzando l’ipotesi di poter sconfiggere il tumore al fegato. Sembra infatti che l‘ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar che si trova proprio a Verona e il Pascale di Napoli, abbiano avviato la sperimentazione di un nuovo farmaco molto particolare messo a punto proprio per l’epatocarcinoma, ovvero il tumore al fegato. La cosa più incredibile di questo studio è che la sperimentazione è stata provata proprio sull’uomo per la prima volta. Purtroppo al giorno d’oggi, il tumore al fegato sembra essere una patologia che colpisce molte persone ed è sicuramente un tumore maligno che si sviluppa come conseguenza a epatite B e C e si può anche presentare in diverse modalità Anche se però è nella maggior parte dei casi purtroppo porta alla morte.

Si tratterebbe Dunque di un innovativo farmaco contro il tumore al fegato che sta per essere sperimentato per la prima volta sull’uomo all’ospedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar nel veronese. Si tratta di un vaccino chiamato IMA970A, ed è un farmaco specifico contro l‘epatocarcinoma, il tumore maligno più frequente come abbiamo visto. Il vaccino ha lo scopo di indurre una risposta immunitaria tale da far ritardare il ripresentarsi del cancro oppure favorire un ulteriore regressione sempre dello stesso, dopo il trattamento locale. La sperimentazione di questo vaccino pare sia stata riservata ai pazienti con epatocarcinoma in fase iniziale Dunque ad uno stadio molto precoce precoce ed intermedio.

Questi sono candidati ad un trattamento locale ovvero un intervento chirurgico, termoablazione o ablazione mediante radiofrequenza e microonde, chemioembolizzazione e radioembolizzazione. Lo scopo di questo studio e di questa sperimentazione Dunque sarà quella di valutare la tollerabilità del vaccino IMA970Ae per poter verificare se questo, somministrato dopo La regressione della malattia ottenuta con il trattamento locale, sia in grado di indurre una risposta immunitaria nei confronti del tumore. Qualora il vaccino dimostrasse che indurre una risposta immunitaria, può ritardare la progressione del tumore o favorire una ulteriore regressione del tumore stesso. Però momento questo tipo di vaccino Non può essere sottoposto soltanto a persone con il tumore al fegato epatocarcinoma in fase iniziale che sono già candidati per il trattamento locale Al fine di poter migliorare la prognosi e dunque aumentare la possibilità di sopravvivenza al tumore.

Le prime sperimentazioni del vaccino sono state ottenute grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea. Allo studio hanno partecipato numerosi centri in tutta Europa e anche altri in Italia come L’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli. Come già abbiamo detto l’epatocarcinoma e il tumore maligno più frequente del fegato con una incidenza nel mondo di 750000 nuovi casi l’anno e circa l’ottanta per cento è riconducibile a dei fattori di rischio molto noti e tra questi ci sarebbero di infezione da virus dell’epatite C, da virus dell’epatite B da abuso di bevande alcoliche.

Le metastasi epatiche sono localizzazioni di tumori inizialmente insorti in altre sedi (tumore primitivo). Sono le più frequenti neoplasie epatiche maligne. A causa della sua vascolarizzazione e della funzione di “filtrazione” , il fegato costituisce un terreno fertile per le metastasi che si diffondono per via ematica; colon, stomaco, pancreas, mammella, polmone sono le più frequenti sedi primitive, anche se praticamente ne può essere responsabile qualunque organo. Spesso la diffusione al fegato costituisce la manifestazione clinica iniziale di un cancro insorto altrove. Sintomi e Segni Le metastasi possono essere del tutto asintomatiche, specie se nelle fasi iniziali.

Nella maggioranza dei casi vengono rilevate nel corso dei periodici controlli che un malato oncologico esegue a follow-up della sua malattia. Infatti, tra gli esami che vengono prescritti nel corso dei controlli, vi sono routinariamente indagini radiologiche che studiano il parenchima epatico. Gli esami da eseguire variano in base al tipo di tumore iniziale. Le metastasi epatiche provocano sintomi negli stadi avanzati, attraverso le manifestazioni non specifiche dei tumori avanzati, come la perdita di peso, l’anoressia, la febbre, oppure legati all’effetto “massa” (dolore sordo o senso di pienezza all’epigastrio), all’interessamento dei vasi biliari (ittero), o all’interessamento peritoneale (ascite). Un attento monitoraggio dei pazienti già operati per un tumore (in particolare dell’intestino) è quindi di fondamentale importanza per una diagnosi precoce di metastasi epatiche che non sempre risulta essere agevole. Oltre agli esami strumentali gli esami di laboratorio possono mostrare un’alterazione dei marker neoplastici specifici per il tumore primitivo, o un’alterazione degli indici di funzione epatica, come gli indici di colestasi e di citolisi. Diagnosi L’esame più comunemente usato per formulare la diagnosi di metastasi è l’ecografia. Tale esame è molto diffuso, non invasivo, ripetibile. Di norma le metastasi epatiche appaiono ipoecogene, con un orsetto di ipervascolarizzazione periferico. Da qualche tempo l’ecografia tradizionale può usufruire di mezzi di contrasto ecografici che rendono la metodica più sensibile nell’identificazione di lesioni spesso di dubbia interpretazione o di difficile determinazione.

La TAC (Tomografia Assiale Compiuterizzata) con mezzo di contrasto è solitamente l’esame migliore per la sua efficacia. Attualmente sono disponibili presso i migliori ospedali di TAC ad alta risoluzione che rendono individuabili anche lesioni di piccolissime dimensioni. Tale esame fornisce tutte le informazioni necessarie per la pianificazione di un eventuale intervento resettivo: il numero delle metastasi, i loro rapporti con le principali strutture anatomiche del fegato (vena cava, vena porta, arterie epatiche, vasi biliari). La RM (Risonanza Magnetica) è normalmente meno utilizzata routinariamente anche se è un esame molto utile per la individuazione delle metastasi dopo chemioterapia o nei casi dove le indagini sopracitate non siano riuscite a dirimere dubbi diagnostici. La PET (tomografia ad emissione di positroni) è un esame molto costoso che si basa sul rilievo del metabolismo cellulare presenti nelle cellule tumorali. Esplora tutto il corpo e viene utilizzato per la ricerca di lesioni misconosciute o per avere la conferma sulla natura di lesioni dubbie. Ha tuttavia delle limitazioni legate spesso alle piccole dimensioni delle lesioni (scarsa sensibilità per lesioni.

I paziente con metastasi epatiche dovrebbero essere valutati al momento della diagnosi da un chirurgo del fegato e da un oncologo al fine di stabilire la migliore strategia terapeutica. Negli ultimi anni numerosi sono stati i progressi nelle strategie che permettono di arrivare ad eseguire un intervento con intenti curativi. La Chemioterapia neoadiuvante ha un ruolo nel ridurre di numero e dimensioni lesioni altrimenti non operabili o che richiederebbero un eccessivo sacrificio parenchimale. L’embolizzazione portale e le “resezioni in due tempi” sono nuove tecniche che sfruttano la capacità del fegato rispettivamente di crescere o di rigenerare in tempi brevi e permettono di eseguire resezioni in passato ritenute impraticabili Al giorno d’oggi le resezioni epatiche per metastasi vengono eseguite sempre con l’ausilio dell’ecografia intraoperatoria al fine di individuare eventuali ulteriori lesioni non note alle indagini preoperatorie e di consentire multiple resezioni risparmiando il maggior parenchima sano possibile. La sopravvivenza dei pazienti operati a 5 anni varia dal 35 al 55% a seconda delle casistiche riportate in letteratura. Trattamenti percutanei: l’alcolizzazione, ma soprattutto la radiofrequenza sono tecniche riservate al trattamento di casi non resecabili o in ausilio alla terapia resettiva. Chemioterapia: la chemioterapia può essere sistemica o infusa per via intrarteriosa nel fegato. Ha lo scopo di rendere resecabili pazienti inizialmente non operabili, di ridurre le recidive, di aumentare la sopravvivenza.