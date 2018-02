Tumore al seno, arriva in Italia il nuovo farmaco che distrugge le metastasi

Una grande notizia sembra essere in arrivo in campo medico-scientifico che sicuramente farà parecchio discutere. Si tratta di un farmaco innovativo che pare sia in grado di trattare il cancro al seno in fase avanzata e prolungare dunque la vita delle pazienti perché affette da questo brutto male. Il farmaco in questione è stato presentato a Roma in conferenza stampa durante la quale è stata anche messo in evidenza una recente autorizzazione circa la rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco.Non ci sono tanti dubbi sul fatto che in questi ultimi anni la ricerca medica abbia fatto dei grandi passi in avanti nel settore della prevenzione, ma anche nel trattare delle patologie gravi quali i tumori che purtroppo, come sappiamo, mettono a serio rischio la vita dei pazienti. Le terapia di prima linea in questi casi Ovvero la radio e la chemioterapia, Purtroppo non sono esenti da effetti collaterali e per questo motivo uno degli obiettivi della ricerca sembra essere quello di riuscire a sviluppare degli interventi e trattamenti che possono in qualche modo curare le patologie tumorali Ma che nel contempo non vanno a compromettere o diminuire la qualità della vita dei pazienti.

Per quanto riguarda Dunque il carcinoma mammario metastatico ovvero il tumore al seno pare sia in arrivo Dunque questo nuovo farmaco che pare sia in grado di contrastare il tumore in modo efficace, si chiama palbociclib, ed è disponibile nel nostro paese dopo che l’agenzia italiana del farmaco ne ha autorizzato la rimborsabilità.

Al momento non sembra esserci una cura per il cancro al seno metastatico per il quale si mira a prolungare semplicemente la sopravvivenza dei pazienti assicurando in qualche modo la qualità della vita. Il farmaco innovativo Però pare agisca andando ad inibire le chinasi ciclina dipendente 4 e 6 e proprio questa caratteristica è piuttosto utile per il trattamento del carcinoma mammario in stato avanzato localmente o metastatico che sia comunque positivo ai recettori ormonali.

Questo farmaco sembra sia anche utile per il trattamento delle patologie tumorali negative al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2- her2. Sembra che da 10 anni non venisse approvato un farmaco così efficace nel contrastare le fasi più avanzate del cancro al seno e come già abbiamo riferito, questo medicinale è molto importante perché agisce inibendo le chinasi ciclina-dipendenti 4 e 6 (Cdk 4/6), sopperendo infatti ai limiti della fondamentale terapia endocrina per la quale Purtroppo la maggior parte delle pazienti sviluppa una resistenza. “E’ vero che i tumori in fase metastatica, quando ‘c’è una proliferazione delle cellule malate,danno meno possibilità di eliminare il problema, ma un nuovo farmaco inibitore adesso ci aiuta a ridurre e bloccare questo processo, dando significativi risultati senza controindicazioni”, è questo quanto dichiarato da Sabino De Placido ovvero il direttore di Oncologia Medica all’università Federico II il quale spiega come in Italia finalmente sia disponibile una nuova arma per poter contrastare le metastasi del cancro alla mammella.