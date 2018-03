Tumore al seno con terapia ai fiori di Bach, muore a 46 anni

Una donna siciliana di 46 anni è morta dopo aver chiesto aiuto a un naturopata per curare il suo cancro al seno. A denunciare la vicenda è stato l’oncologo del Cro di Aviano (Pordenone) Massimiliano Beretta. Il medico ha raccontato l’episodio dalle colonne delmettendo in guardia i pazienti oncologici dal diffidare dalla cure che usano soltanto sostanze naturali.

La donna sarebbe stata trattata con i fiori di Bach, radioestesia e metodo Hamer tutte soluzioni che purtroppo, non hanno fatto altro che accelerare il processo della malattia ovvero il cancro al seno, portandola Praticamente alla morte.

La donna è stata per tantissimi anni cura presso un celebre naturopata il quale secondo quanto riferito da molti è considerato un vero guru delle cure naturali anche per delle malattie piuttosto gravi come i tumori. Soltanto due anni fa la 46enne siciliana aveva raccontato in una lettera che il naturopata presso il quale si trovava in cura per il tumore al seno in realtà fosse un lupo travestito da agnello e attraverso questa lettera aveva riconosciuto quindi di essere caduta nelle mani sbagliate e di essersi affidata a una persona che tutto faceva tranne che curarla. Nella stessa lettera la donna ha anche diffuso la sua intenzione ovvero quella di volersi affidare all’esperienza di un oncologo ma purtroppo la malattia era talmente tanto avanzata che nulla è potuto essere fatto per lei. Il naturopata con questa sua cura a base di fiori di Bach e metodo Hamer non aveva fatto altro che ridurre la paziente in fin di vita anche a causa di gravi problemi respiratori e dolori persistenti, oltre che una riduzione repentina del peso corporeo da 42 a 30 kg in una sola settimana.

La malattia purtroppo ha preso il sopravvento sulla donna e per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare. “Premetto che sono arrivata al Pronto soccorso in condizioni molto critiche perché avevo seguito i consigli di un naturopata che conoscevo da anni, ma che si è rivelato poi un lupo travestito da agnello, definizione sin troppo generosa per questo personaggio che praticava radioestesia, fiori di Bach, metodo Hamer e poi mi ha ridotta in fin di vita, dolorante, con problemi respiratori, debilitata e sottopeso di 10 chili. Sono precipitata da 42 a meno di 30 in qualche settimana“, è questo quanto si legge nella lettera inviata dalla paziente al medico dell’Istituto tumori friulano per presentare il suo caso.

“Mentre lei credeva di sottoporsi a una terapia efficace, la malattia avanzava in modo ancor più aggressivo – perché non incontrava l’ostacolo della chemioterapia, e soprattutto si diffondeva in un organismo ormai privo di difese. Le parole di quella donna mi risuonano ancora nella testa e di questo caso parlo spesso durante i convegni, perché non si discute mai abbastanza dei trattamenti non convenzionali che non sono per forza di cose dannosi, ma devono essere valutati sempre da un medico”, ha spiegato Beretta.

Tumore al seno, scoperto nuovo vaccino terapeutico sicuro e molto efficace

Si continua a parlare di Tumore al seno, visto che secondo le statistiche raccolte dall’Aic, circa una donna su otto viene colpita purtroppo nel corso della sua esistenza dal cancro al seno, che ad oggi rappresenta circa il 29% di tutti i tumori diagnosticati alle donne. Si tratta di dati piuttosto importanti, se consideriamo, inoltre, che questa patologia è la principale causa di decessi nelle donne con una percentuale del 17% tra le mortalità per motivazioni oncologiche. Ovviamente, gli esperti sono concordi nel sottolineare che concorrono diversi fattori di rischio per il cancro al seno, e tra questi annoveriamo il fumo, l’abuso di alcolici, cattivo stile di vita, pessima alimentazione. Gli esperti, inoltre, da anni ormai parlano di prevenzione ed a tal riguardo invitano le donne a non trascurare assolutamente i sintomi anche quelli più impercettibili, perchè spesso permettono di diagnosticare in tempo il tumore; tra questi citiamo la perdite di liquido o sangue dal capezzolo, rigonfiamento dei linfonodi sotto le ascelle, attorno al collo o anche alla clavicola. Un modo per capire se nel nostro seno presenti noduli, è l’auto-palpazione che permette appunto di tenere sotto controllo la salute delle nostre mammelle.

“Se palpandosi il seno si scopre di avere qualche nodulo bisogna assolutamente tenerlo sottocontrollo, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di lesioni benigne come cisti e fibromi, ancor più se compaiono in gioventù. Molto spesso questi ultimi appaiono con contorni lisci e regolari, e hanno la tendenza a muoversi sotto la pressione delle dita rispetto a quelli maligni che invece sono più fissi e irregolari”, ha dichiarato la Dottoressa Stefania Gori, ovvero il direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale del Sacro Suore Don Calabria di Negrar, nonchè attuale presidente dell’Aiom. Negli ultimi giorni, è stata diffusa una notizia che ha sicuramente dato molte speranze a tutte le donne e si tratterebbe di un vaccino terapeutico contro il tumore al seno, risultato sicuro ed efficace in quanto stimola il sistema immunitario a prendere di mira la proteina HER2 sulle cellule del cancro alla mammella, portando in questo moto alla regressione della malattia in stadio iniziale su un gruppo di 13 pazienti su 54 facenti parte del campione di sperimentazione.

Il vaccino in questione pare sia stato sviluppato dai ricercatori del Moffitt Cancer Center e pare che, come abbiamo anticipato, si sia rivelato efficace nello stimolare il sistema immunitario a riconoscere prima il tumore e prenderlo di mira. I ricercatori per preparare il vaccino in questione hanno isolato le cellule immunitarie dendritiche dal sangue di ogni paziente e le hanno esposte a frammenti della proteina HER2. Lo studio è stato eseguito su 54 donne affette dal cancro al seno, su alte donne è stata iniettata una dose di vaccino personalizzato una volta alla settimana per sei settimane in un linfonodo, sul tumore stesso o in entrambi i siti. I risultati sono stati sorprendenti, visto che circa l’80% delle pazienti ha avuto una risposta immunitaria positiva.