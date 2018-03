Tumore al seno shock: terapia con fiori di Bach invece della chemio, morta 46enne

Voleva sconfiggere il cancro, ma senza chemioterapia e questo purtroppo data la morte. La donna siciliana di 46 anni malata di cancro al seno, voleva cercare una cura alternativa per debellare il tumore, affidandosi ad un naturopata. Dopo diversi mesi di cura, la donna si è resa conto che non esistono alcun tipo di alternative alla chemioterapia, mi ha deciso di affidarsi all’oncologo Massimiliano Berretta, oncologo del Cro di Aviano, quando tuttavia il suo quadro clinico era eccessivamente compromesso per salvarsi. La donna, infatti, quando ha deciso di abbandonare i rimedi alternativi per affidarsi finalmente alla medicina convenzionale si è fatta ricoverare al Cro di Aviano, ma oramai era troppo tardi. E’ morta poco tempo dopo. Toccante l’email che la paziente ha inviato dalla Sicilia al medico dell’Istituto Tumori friulano per presentare il proprio caso. Era l’autunno 2016: “Premetto che sono arrivata al Pronto soccorso in condizioni molto critiche – si racconta – perché avevo seguito i consigli di un naturopata che conoscevo da anni, ma che si e’ rivelato poi un lupo travestito da agnello, definizione sin troppo generosa per questo personaggio che praticava radioestesia, fiori di Bach, metodo Hamer e poi mi ha ridotta in fin di vita, dolorante, con problemi respiratori, debilitata e sottopeso di 10 chili. Sono precipitata da 42 a meno di 30 in qualche settimana”.

Nonostante l’intervento dei medici siciliani prima e di quelli del Cro poi, la paziente è deceduta alcuni mesi più tardi. “Mentre lei credeva di sottoporsi a una terapia efficace, la malattia avanzava in modo ancor più aggressivo – ha spiegato all’ANSA Beretta – perché non incontrava l’ostacolo della chemioterapia, e soprattutto si diffondeva in un organismo ormai privo di difese. Le parole di quella donna mi risuonano ancora nella testa e di questo caso parlo spesso durante i convegni, perché non si discute mai abbastanza dei trattamenti non convenzionali che non sono per forza di cose dannosi, ma devono essere valutati sempre da un medico”.

“E’ indispensabile che queste terapie non interferiscano con le cure – ha aggiunto Beretta -. Per fare un esempio, l’aloe può compromettere l’attività terapeutica di ciascuna sostanza, con il risultato di una riduzione o talvolta di un potenziamento del suo effetto che nei casi più gravi può giungere sino all’intossicazione. Il problema sta assumendo dimensioni notevoli: le stime ufficiali parlano di un paziente oncologico su due che nell’arco del proprio percorso terapeutico fa ricorso a terapie non convenzionali. I dati che più ci allarmano sono quelli relativi all’autodiagnosi da motore di ricerca: una recente indagine di Medipragma ha accertato che l’81% degli italiani si rivolge al ‘dottor Google’ per trovare informazioni online su sintomi, diagnosi, malattie e cure. E solo il 9% si confronta con il proprio medico. In mezzo ci sono queste montagne di informazioni postate spesso da ciarlatani e comunque lontane dalla scienza, in cui i pazienti si imbattono. La disperazione fa il resto – ha concluso – e così finiscono tra le braccia di certi guru”.

Tumore al seno, scoperto nuovo vaccino terapeutico sicuro e molto efficace

Si continua a parlare di Tumore al seno, visto che secondo le statistiche raccolte dall’Aic, circa una donna su otto viene colpita purtroppo nel corso della sua esistenza dal cancro al seno, che ad oggi rappresenta circa il 29% di tutti i tumori diagnosticati alle donne. Si tratta di dati piuttosto importanti, se consideriamo, inoltre, che questa patologia è la principale causa di decessi nelle donne con una percentuale del 17% tra le mortalità per motivazioni oncologiche. Ovviamente, gli esperti sono concordi nel sottolineare che concorrono diversi fattori di rischio per il cancro al seno, e tra questi annoveriamo il fumo, l’abuso di alcolici, cattivo stile di vita, pessima alimentazione. Gli esperti, inoltre, da anni ormai parlano di prevenzione ed a tal riguardo invitano le donne a non trascurare assolutamente i sintomi anche quelli più impercettibili, perchè spesso permettono di diagnosticare in tempo il tumore; tra questi citiamo la perdite di liquido o sangue dal capezzolo, rigonfiamento dei linfonodi sotto le ascelle, attorno al collo o anche alla clavicola. Un modo per capire se nel nostro seno presenti noduli, è l’auto-palpazione che permette appunto di tenere sotto controllo la salute delle nostre mammelle.

“Se palpandosi il seno si scopre di avere qualche nodulo bisogna assolutamente tenerlo sottocontrollo, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di lesioni benigne come cisti e fibromi, ancor più se compaiono in gioventù. Molto spesso questi ultimi appaiono con contorni lisci e regolari, e hanno la tendenza a muoversi sotto la pressione delle dita rispetto a quelli maligni che invece sono più fissi e irregolari”, ha dichiarato la Dottoressa Stefania Gori, ovvero il direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale del Sacro Suore Don Calabria di Negrar, nonchè attuale presidente dell’Aiom. Negli ultimi giorni, è stata diffusa una notizia che ha sicuramente dato molte speranze a tutte le donne e si tratterebbe di un vaccino terapeutico contro il tumore al seno, risultato sicuro ed efficace in quanto stimola il sistema immunitario a prendere di mira la proteina HER2 sulle cellule del cancro alla mammella, portando in questo moto alla regressione della malattia in stadio iniziale su un gruppo di 13 pazienti su 54 facenti parte del campione di sperimentazione.

Il vaccino in questione pare sia stato sviluppato dai ricercatori del Moffitt Cancer Center e pare che, come abbiamo anticipato, si sia rivelato efficace nello stimolare il sistema immunitario a riconoscere prima il tumore e prenderlo di mira. I ricercatori per preparare il vaccino in questione hanno isolato le cellule immunitarie dendritiche dal sangue di ogni paziente e le hanno esposte a frammenti della proteina HER2. Lo studio è stato eseguito su 54 donne affette dal cancro al seno, su alte donne è stata iniettata una dose di vaccino personalizzato una volta alla settimana per sei settimane in un linfonodo, sul tumore stesso o in entrambi i siti. I risultati sono stati sorprendenti, visto che circa l’80% delle pazienti ha avuto una risposta immunitaria positiva.

Struttura e funzione della mammella

La mammella è costituita da grasso (tessuto adiposo), tessuto connettivo e tessuto ghiandolare. Quest’ultimo è suddiviso in lobi, dai quali si diparte una rete di dotti che si diramano fino al capezzolo. Durante la gravidanza la ghiandola mammaria si prepara a secernere il latte per il futuro neonato. È raro che le mammelle siano perfettamente uguali tra loro. Inoltre, la mammella si modifica nelle diverse fasi del ciclo mestruale e a volte la struttura risulta nodulare proprio prima della mestruazione.

Al di sotto della cute, una propaggine del tessuto mammario si estende fino al cavo ascellare. L’ascella contiene anche un gruppo di linfoghiandole (chiamate anche linfonodi) che fanno parte del sistema linfatico. Ci sono linfonodi anche vicino allo sterno e dietro le clavicole.

(Lymph nodes in the armpit: linfonodi nel cavo ascellare; Internal mammary lymph nodes: linfonodi mammari interni; Muscle: muscolo; Rib: costola; Lobe: lobo; Fatty tissue: tessuto adiposo; Nipple: capezzolo; Milk duct: condotto del latte) La maggior parte dei noduli mammari sono benigni e non maligni. Le cause più comuni dei noduli mammari benigni sono cisti (sacche di liquido che si formano nel tessuto mammario solitamente a causa dell’ostruzione di un dotto galattoforo) o fibroadenomi (tumori solidi fatti di tessuto ghiandolare e fibroso). I noduli mammari benigni richiedono semplici trattamenti medici o chirurgici.

Se eseguendo l’autoesame del seno notate la presenza di un nodulo o se vi sembra che la mammella sia ‘diversa’, non perdete tempo e fatevi visitare dal vostro ginecologo o, se possibile, dal senologo.

Qualsiasi modifica della mammella dovrebbe essere sempre esaminata, perché, benché la maggior parte dei noduli mammari siano benigni, devono comunque essere controllati per escludere la possibilità che siano di natura maligna o precancerosa. Inoltre, nel caso in cui lo fossero, più precoce è il trattamento, migliori sono le probabilità di guarigione.

Il tumore della mammella negli uomini

Queste informazioni riguardano il cancro della mammella negli uomini e andrebbero lette insieme alle informazioni nel paragrafo “i tumori della mammella”.

Le cellule tumorali si possono sviluppare in una piccola quantità di tessuto mammario che negli uomini si trova dietro ai capezzoli. Il cancro della mammella è molto più comune nelle donne che negli uomini e ogni 100 casi di tumore 1 si verifica nell’uomo.

Cause del cancro della mammella negli uomini

La causa del cancro della mammella negli uomini non è ancora del tutto chiara, ma alcuni uomini sembrano essere più a rischio nel sviluppare la malattia.

Questo cancro così raro molto spesso si verifica in uomini di età superiore ai 60 anni. I più predisposti sono uomini che hanno:

– diagnosi di cancro del seno in più parenti stretti (uomini o donne) della stessa famiglia;

– diagnosi di cancro in entrambe le mammelle in un parente stretto;

– diagnosi di cancro del seno in un parente stretto al di sotto dei 40 anni;

– diagnosi di altre forme di tumore, soprattutto dell’ovaio e del colon, nonché della

mammella, in componenti della stessa famiglia;

Esistono luoghi di cura specialistici rivolti alle persone che possono avere un crescente rischio di sviluppare questo tumore a causa di una storia di tumore in famiglia. Queste sono conosciute come cliniche per il tumore genetico famigliare. Il tuo medico può indirizzarti ad una di queste se pensa che tu possa essere a rischio elevato di sviluppare un tumore della mammella.

Gli uomini che posseggono alti livelli di estrogeno o gli uomini che sono stati esposti per più volte a radiazioni (specialmente in tenera età), in circostanze rare possono essere soggetti a rischio nello sviluppo del tumore della mammella. Maggiormente a rischio sono comunque gli uomini che hanno una rara anomalia cromosomica chiamata Sindrome di Klinefelter che si manifesta con la presenza di un cromosoma femminile in più.

Nella donna ma anche nell’uomo esistono differenti tipi di tumori della mammella. Il più comune negli uomini è chiamato carcinoma invasivo duttale. Altri tipi, più rari, sono il carcinoma infiammatorio, la malattia di Paget della mammella e una condizione precancerosa conosciuta come carcinoma duttale in situ (DICIS).

I sintomi

II sintomo più comune è costituito da una massa informe nella zona della mammella. Altri segnali possono essere dati dal verificarsi di variazioni nelle dimensioni e nella forma del seno, dalla presenza di una piaga sulla pelle, da una secrezione del liquido del capezzolo oppure da una retrazione dello stesso. Un altro possibile sintomo è un’irritazione del capezzolo o dell’area circostante.

Come diagnosticarlo

Il medico appurerà la natura di un nodulo tramite un’attenta palpazione della zona interessata. Successivi esami aiuteranno a confermare la diagnosi e a capire dove il tumore si è diffuso.

Mammografia: si tratta di un’indagine radiologica della mammella, che risulta particolarmente utile per individuare modificazioni iniziali della ghiandola mammaria quando può essere difficile palpare un nodulo. Per diagnosticare il tumore della mammella negli uomini solitamente è più utile l’uso di onde sonore.

Ecografia: le onde sonore sono usate per vedere se la massa presente nella mammella è solida o contiene del liquido. Le mammelle vengono spalmate con un sottile strato di apposito gel; su tutta la regione mammaria si fa, quindi, scorrere un piccolo strumento (sonda ecografica), simile ad un microfono, che emette ultrasuoni. Le riflessioni di questo fascio di ultrasuoni vengono convertite in immagini tramite un computer.

Agoaspirato: un ago sottile e una siringa vengono usati per prelevare un campione di cellule dal nodulo mammario; il campione viene quindi inviato in laboratorio per l’esame citologico, ossia per vedere se contiene cellule maligne. A volte, soprattutto se il nodulo è di piccole dimensioni, l’agoaspirato si esegue nel reparto di radiologia. In questo caso, l’operatore esegue la procedura sotto controllo radiografico o ecografico per verificare che la biopsia sia eseguita proprio nella lesione. Egli discuterà con voi la modalità più idonea per il vostro caso.

Macro-agobiopsia: questa tecnica si esegue con un ago di calibro più grande di quello usato per l’agoaspirato. Si effettua a volte in anestesia locale e consente di eseguire una biopsia, ossia di prelevare un piccolo campione di tessuto dal nodulo, che viene quindi inviato in laboratorio per individuare eventuali segni di carcinoma.

Analisi del sangue. Le analisi del sangue servono per controllare le vostre condizioni generali prima di ogni intervento.

Classificazione e gradazione Classificazione del carcinoma mammario

La classificazione del carcinoma si riferisce alle sue dimensioni e alle zone in cui si è diffuso. Tale classificazione è utile perché dal tipo di tumore dipende il tipo di trattamento a cui sottoporsi.

In alcune persone, il tumore può diffondersi in altre parti del corpo, attraverso il sangue o il sistema linfatico. Tale sistema è costituito da una rete di linfonodi collegati in tutto l’organismo da minuscoli vasi detti vasi linfatici. Nel sistema linfatico fluisce un liquido giallo (linfa) contenente i linfociti, ossia le cellule che devono combattere le malattie. Il medico solitamente esamina i linfonodi vicini per classificare il tipo di tumore.

Solitamente il carcinoma della mammella si classifica secondo quattro stadi. Parte dallo stadio 1 che identifica un tumore piccolo e localizzato, fino ad arrivare allo stadio 4 dove la malattia si è diffusa in altre parti del corpo. Se il tumore ha intaccato altri organi del corpo il carcinoma viene definito come secondario o metastatico.

Stadiazione del carcinoma mammario:

• stadio 1: tumore con diametro massimo non superiore a 2 cm.; i linfonodi ascellari sono indenni e le cellule neoplastiche non si sono diffuse ad altri organi;

• stadio 2: tumore con diametro massimo compreso tra 2 e 5 cm o i linfonodi ascellari sono invasi, oppure rivela entrambe queste caratteristiche, ma le cellule neoplastiche non si sono diffuse apparentemente ad altri organi;

• stadio 3: tumore con diametro massimo fino a 5 cm ed è fisso alle strutture vicine (cute o muscolo); i linfonodi sono usualmente invasi, ma le cellule neoplastiche non si sono diffuse apparentemente oltre la mammella né ai linfonodi ascellari;

• stadio 4: tumore non importa di quale diametro, i linfonodi sono di solito invasi e le cellule neoplastiche si sono diffuse ad altri siti corporei. In questo caso si parla di carcinoma mammario metastatico.

Cura

Dal momento che il tumore della mammella negli uomini è molto raro, ci sono pochissime ricerche che riguardano i trattamenti, così solitamente viene trattato come nelle donne.

Chirurgia, per la maggior parte degli uomini la chirurgia è il primo trattamento scelto, anche se di solito negli uomini non è possibile rimuovere solo la massa tumorale (nodulectomia) in quanto la maggior parte degli uomini hanno poco tessuto mammario e il tumore spesso è vicino o sotto al capezzolo. Spesso è quindi necessario rimuovere sia il tessuto mammario che il capezzolo (mastectomia). Può succedere che anche alcuni dei linfonodi presenti sotto il braccio debbano essere rimossi.

Terapia ormonale, la maggior parte dei tumori della mammella hanno bisogno dell’ormone estrogeno per svilupparsi. L’estrogeno è un ormone sessuale femminile, ma è presente anche negli uomini in piccola parte. La terapia ormonale è molto efficace nel ridurre la quantità di estrogeni nel corpo ed è utilizzata per tentare di prevenire la ricomparsa del cancro dopo l’intervento chirurgico. La terapia ormonale è usata anche per ridurre il tumore dopo la chirurgia iniziale.

■ Tamoxifen: è la terapia ormonale comunemente usata per il carcinoma della mammella. Tale farmaco attacca i recettori estrogeni che si trovano sulla superficie delle cellule neoplastiche. Impedendo l’ingresso degli estrogeni le cellule smettono di crescere e di dividersi. Solitamente il Tamoxifen produce anche nell’uomo gli stessi effetti prodotti nella donna. Può succedere che alcuni uomini incorrano in problemi di erezione.

■ Inibitori della aromatase, alcuni di questi sono letrozolo, anastrozolo e exemestano. Negli uomini l’estrogeno è costituito da una trasformazione degli ormoni sessuali maschili (androgeni). Questa trasformazione avviene grazie ad un enzima chiamato aromatase. Gli inibitori di aromatase sono farmaci che bloccano l’aromatase e di conseguenza la formazione di estrogeni. Se vengono usati gli inibitori della aromatase devono essere somministrati con farmaci come il goserelin (Zoladex®) che diminuiscono la produzione di androgeni.

Chemioterapia, la chemioterapia consiste nell’utilizzo di farmaci anti-tumorali (citotossici) per distruggere le cellule neoplastiche. Può essere effettuata dopo l’intervento chirurgico se il medico pensa che ci sia stato un alto rischio che le cellule neoplastiche si siano diffuse dal seno ad altre parti del corpo, prima che il tumore fosse rimosso. Solitamente viene fatta se sono state trovate cellule neoplastiche nei linfonodi sotto il braccio oppure se sono presenti metastasi. I farmaci chemioterapici usati per gli uomini sono gli stessi usati per le donne. Il medico discuterà con il paziente se la chemioterapia è necessaria nella sua situazione.

Radioterapia, la radioterapia utilizza raggi ad alta energia per distruggere le cellule neoplastiche. Può essere usata per ridurre la possibilità di ricomparsa del cancro dopo l’operazione e per ridurre il dolore causato dalla diffusione del cancro anche in altre parti del corpo, per esempio nelle ossa.

Studi clinici

La ricerca relativa ai trattamenti del carcinoma della mammella negli uomini è attualmente in itinere. Gli oncologi utilizzano studi clinici (trials clinici) per valutare nuovi trattamenti. Prima che uno studio clinico venga effettuato, una commissione etica deve approvarlo, affinché ne sia chiara l’utilità per il paziente.

Ti potrebbe essere chiesto di prendere parte ad un trial clinico. Il tuo medico ha l’obbligo di discutere il trattamento con te e informarti nel modo più completo possibile sullo studio nel quale potresti essere coinvolto. Puoi decidere anche di non partecipare o di ritirarti dallo studio in qualsiasi momento.

Sensazioni

Quando viene diagnosticato un tumore raro, spesso è difficile trovare informazioni e supporto. Gli uomini dicono di provare differenti emozioni, inclusa la rabbia, il risentimento, un senso di colpa, l’ansia e la paura. Inoltre, alcuni di loro trovano difficile e imbarazzante parlare del carcinoma alla mammella, anche perché è una patologia più comune nella donna. Queste sono tutte reazioni normali che fanno parte del processo di consapevolezza attraverso cui molte persone devono passare per far fronte alla propria malattia.

CAUSE & DIAGNOSI

Cause

Cause del carcinoma della mammella

Le cause del cancro della mammella non sono ancora del tutto chiare. Il rischio di sviluppare il cancro della mammella è molto basso nelle donne giovani, ma il rischio aumenta con l’età. Più della metà dei casi di carcinoma della mammella si verificano in donne di età superiore a 65 anni.

Il rischio di sviluppare la malattia aumenta secondo i fattori sotto riportati:

– Se la donna ha già avuto un cancro della mammella

– Se ha avuto un cancro della mammella benigno (carcinoma lobulare in situ o iperplasia lobulare atipica)

– Se le donne stanno facendo una terapia ormonale sostitutiva (HRT) o l’hanno fatta di recente. Le giovani donne che fanno una cura ormonale sostitutiva a causa di una menopausa precoce o a causa della rimozione delle ovaie non hanno un crescente rischio di cancro della mammella fino all’età di 50 anni. L’assunzione della pillola anticoncezionale aumenta in minima parte la possibilità per la donna di sviluppare il cancro della mammella. Le donne che non hanno figli sono di poco più predisposte a sviluppare questo tipo di cancro rispetto a quelle che hanno figli.

– Le donne che hanno la prima mestruazione precocemente o che hanno una ritardata menopausa hanno un rischio maggiore minimo di sviluppare il cancro della mammella.

– Le donne che non hanno mai allattato al seno sono in minima parte più predisposte di quelle che hanno allattato per più di un anno.

– Essere in soprappeso una volta entrate in menopausa può aumentare il rischio di cancro della mammella

– Può aumentare il rischio l’assunzione di molti alcolici per più anni.

Difetto genetico ereditario

Un numero molto esiguo di casi di carcinoma della mammella è causato da un difetto genetico ereditario. I geni anomali che possono determinare un accresciuto rischio di sviluppare la malattia sono BRCA1 e BRCA2. I fattori che possono essere indicativi della potenziale presenza di un difetto genetico ereditario sono:

• diagnosi di cancro del seno in più parenti stretti della stessa famiglia;

• diagnosi di altre forme di tumore, soprattutto dell’ovaio e del colon, nonché della mammella, in componenti della stessa famiglia;

• diagnosi di cancro del seno in un parente stretto al di sotto dei 40 anni;

• diagnosi di cancro del seno bilaterale in un parente stretto.

Sintomi

Nella maggior parte delle donne, il carcinoma della mammella si manifesta come una massa indolore nel seno. Altri segni possono includere:

– variazioni nelle dimensioni e nella forma del seno

– ritrazione della pelle del seno

– ispessimento del tessuto mammario

– retrazione di un capezzolo

– formazione di una massa dietro al capezzolo

– un’irritazione (tipo eczema) del capezzolo

– perdite di sangue dal capezzolo (molto raro)

– un gonfiore o un accumulo sotto l’ascella

Il dolore al seno è molto raro come sintomo del carcinoma della mammella. Infatti, molte donne che sono sane sentono il seno granuloso e morbido prima del ciclo. Alcuni tipi di tumori benigni possono provocare dolore.

Diagnosi

L’iter diagnostico comincerà probabilmente dal vostro medico di famiglia che vi visiterà e vi prescriverà gli esami e le radiografie che riterrà opportuni. Può anche darsi che vi invii in ospedale, o in un centro oncologico, per un consulto o un trattamento specialistico.

In ospedale, il chirurgo oncologo che vi visiterà vorrà conoscere la vostra storia clinica prima di procedere alla visita. Quindi vi ispezionerà e vi palperà le mammelle per rilevare se vi sono noduli o addensamenti ghiandolari, dopo vi palperà sotto le ascelle e alla base del collo per rilevare eventuali linfonodi aumentati di volume.

Una radiografia del torace ed esami del sangue possono essere eseguiti per controllare lo stato generale.

Le metodiche che illustreremo brevemente di seguito servono tutte per diagnosticare il carcinoma mammario e il chirurgo oncologo può decidere di sottoporvi ad uno solo o a più di questi esami strumentali.

Mammografia

Si tratta di un’indagine radiologica della mammella, che risulta particolarmente utile per individuare modificazioni iniziali della ghiandola mammaria quando può essere difficile palpare un nodulo. Dovrete spogliarvi nella parte superiore del corpo. Il radiologo vi posizionerà in modo tale da che i seni siano rivolti verso la macchina che emana i raggi X. Per ogni seno saranno eseguite due mammografie da diverse angolazioni.

Per alcune donne la mammografia è fastidiosa in quanto si deve esercitare una certa pressione sulle mammelle, al fine di ottenere una chiara immagine del seno, ma ciò dura solo pochi minuti e non è nocivo per la ghiandola mammaria.

La mammografia viene effettuata solitamente su donne di età superiore ai 35 anni. Nelle donne più giovani il tessuto mammario è più denso e ciò rende difficoltoso cogliere qualche cambiamento con la mammografia.

Ecografia

È una metodica indolore che dura solo qualche minuto.

È una tecnica che utilizza le riflessioni di un fascio di ultrasuoni per formare un’immagine degli organi interni del nostro corpo. Di solito si esegue nelle donne di età inferiore a 35 anni, le cui mammelle sono troppo dense per essere ben visualizzate alla mammografia. Si usa anche per vedere se un nodulo è solido o contiene liquido (cisti).

Le mammelle vengono spalmate con un sottile strato di apposito gel; su tutta la regione mammaria si fa, quindi, scorrere un piccolo strumento (sonda ecografica), simile ad un microfono, che emette ultrasuoni. Le riflessioni di questo fascio di ultrasuoni vengono convertite in immagini tramite un computer.

Eco-color doppler

Alcuni tipi di ecografo sono in grado di visualizzare i vasi che alimentano il nodulo e ciò può essere molto utile per differenziare le lesioni benigne da quelle maligne. I vasi appaiono sul monitor sotto forma di macchie di colore rosso o blu.

Agoaspirato

È una procedura semplice e di breve durata che si esegue in ambulatorio. Un ago sottile e una siringa vengono usati per prelevare un campione di cellule dal nodulo mammario; il campione viene quindi inviato in laboratorio per l’esame citologico, ossia per vedere se contiene cellule maligne. Questa tecnica può essere usata anche per drenare una cisti benigna. Essendo la ghiandola mammaria sensibile, la procedura può risultare leggermente fastidiosa.

A volte, soprattutto se il nodulo è di piccole dimensioni, l’agoaspirato si esegue nel reparto di radiologia. In questo caso, l’operatore esegue la procedura sotto controllo radiografico o ecografico per verificare che la biopsia sia eseguita proprio nella lesione. Egli discuterà con voi la modalità più idonea per il vostro caso.

Macro-agobiopsia

Questa tecnica si esegue con un ago di calibro più grande di quello usato per l’agoaspirato. Si effettua a volte in anestesia locale e consente di eseguire una biopsia, ossia di prelevare un piccolo campione di tessuto dal nodulo, che viene quindi inviato in laboratorio per individuare eventuali segni di carcinoma.

Analisi del sangue

Le analisi del sangue servono per controllare le vostre condizioni generali. Si determineranno i valori dell’emocromo (conta delle cellule ematiche), della funzione epato-renale e anche i livelli di alcuni marker, che sono particolari sostanze chimiche che possono essere prodotte dalle cellule tumorali.

Biopsia escissionale

Questa tecnica si esegue con la paziente in anestesia generale o totale e consente di prelevare l’intero nodulo, che viene poi inviato in laboratorio per l’esame istologico. Ciò può significare essere ospedalizzate per una notte, ma in alcuni centri la procedura viene eseguita come intervento ambulatoriale (o di day surgery).

Se il nodulo è troppo piccolo per essere palpabile, ma è stato visualizzato alla radiografia o all’ecografia, il radiologo dovrà evidenziare l’area interessata per agevolare il chirurgo nel reperire la lesione. A tale scopo, dopo aver praticato un’anestesia locale, introdurrà un filo di repere molto sottile sotto controllo radiografico o ecografico. Il filo metallico sarà la guida che il chirurgo seguirà per reperire il nodulo. In alcuni centri si usa il radiorepere ossia la somministrazione intra- e perilesionale di un isotopo radioattivo che consente poi al chirurgo, al tavolo operatorio, di rilevare il nodulo per mezzo di un rilevatore di radioattività e di reperire anche il linfonodo o i linfonodi ascellari che hanno drenato la linfa dal nodulo ‘linfonodo sentinella’. In altri centri si usa un colorante vitale.

Alcune unità altamente specializzate sono in grado di fornire un servizio diagnostico, inclusi alcuni esami di laboratorio, in 24 ore, ma nei grandi ospedali generali i tempi di attesa dei risultati degli accertamenti sono più lunghi. Chiaramente questo sarà per voi un periodo di grande ansia e forse vi potrà essere utile parlare delle vostre preoccupazioni con il partner, con una cara amica o con un parente.

Test HER2 e cancro della mammella

L’ HER2 è una proteina che può colpire la crescita delle cellule tumorali. Tali informazioni andrebbero lette insieme a quelle relative al carcinoma della mammella e al trastuzumab (Herceptin®).

HER2

Per capire meglio come funziona l’HER2, prima di tutto è necessario sapere qualcosa sui recettori e i fattori di crescita.

Recettori: sono particolari proteine presenti sulla superficie delle cellule. Altre proteine o agenti chimici che circolano nel corpo possono attaccarsi a questi recettori causando cambiamenti nelle cellule (per esempio, le rendono riproducibili).

Fattori di crescita: sono agenti chimici che si attaccano ai recettori stimolando la crescita delle cellule.

HER2 è una proteina che si trova sulla superficie di alcune cellule tumorali. È costituita da un particolare gene chiamato l’HER2/ neugene. Tale proteina è un recettore per un particolare fattore di crescita chiamato fattore di crescita epidermoidale umano, che per natura si trova nel corpo umano. Quando tale fattore di crescita si attacca ai recettori dell’HER2 presenti sulle cellule tumorali, può provocare la loro crescita e divisione.

Alcune cellule tumorali hanno più recettori di HER2 rispetto ad altri. In questo caso il tumore è detto HER2-positivo. Si pensa che 1 su 5 donne con il cancro della mammella sia affetta da un tumore HER2-positivo.

Il carcinoma della mammella HER2-positivo

I tumori che sono HER2-positivi tendono a crescere più velocemente rispetto ad altri tipi di tumori della mammella. Sapere che il tumore è di tipo HER2-positivo a volte può influenzare la scelta della cura. Per combattere il cancro della mammella HER2-positivo è stato sviluppato un farmaco chiamato trastuzumab (comunemente conosciuto come Herceptin®) che è un tipo di anticorpo monoclonale. Gli anticorpi monoclonali sono trattamenti che possono mirare a particolari proteine nel corpo.

L’Herceptin si attacca alla proteina HER2 e impedisce al fattore di crescita epidermale umano di raggiungere le cellule tumorali e di stimolarne la crescita. L’Herceptin funziona solamente in persone che possiedono un alto livello di proteina HER2.

L’Herceptin e il carcinoma della mammella

Recenti ricerche dimostrano che l’Herceptin aiuta ad evitare una recidiva nelle donne con cancro della mammella. Già da tempo si sapeva che la chemioterapia e la terapia ormonale possono ridurre questo rischio. Alcuni studi hanno provato a somministrare ad un gruppo di pazienti l’Herceptin durante la chemioterapia (un altro gruppo di pazienti è invece stato sottoposto solo a chemioterapia) per vedere se si riduceva il rischio di una recidiva. I risultati ottenuti sono stati molto promettenti, infatti si verificava una recidiva solo alla metà delle donne che avevano fatto la chemioterapia assumendo contemporaneamente l’Herceptin.

L’Herceptin e il carcinoma della mammella metastatico

L’Herceptin può essere utilizzata anche per curare il carcinoma della mammella secondario (tumore che si è già diffuso) e può essere usata da sola o in combinazione con la chemioterapia.

HER2 e la terapia ormonale

Le terapie ormonali possono rallentare o addirittura fermare la crescita delle cellule tumorali:

– alterando il livello di ormoni femminili che sono prodotti naturalmente dal nostro corpo

– prevenendo l’assorbimento degli ormoni da parte delle cellule tumorali

Le terapie ormonali sono più efficaci nelle donne le cui cellule tumorali hanno recettori per l’estrogeno e/o il progesterone. Questi tumori vengono definiti recettori degli estrogeni (RE) positivi o recettori del progesterone (RP) positivi. Ci sono vari tipi di terapie ormonali che funziono in modi lievemente diversi.

L’esame HER2

Ci sono degli esami che possono essere fatti per capire se una donna ha un carcinOoma della mammella HER2-positivo. L’esame può essere fatto contemporaneamente ad un iniziale intervento chirurgico del carcinoma della mammella e può essere usato un campione di tessuto tumorale di una precedente biopsia o di un precedente intervento chirurgico.

I principali metodi usati per l’esame HER2 sono l’analisi immunoistochimica (IHC) e l’ibridazione fluorescente in-situ (FISH).

Immunoistochimica (IHC): può mostrare la quantità di proteina HER2 presente nel campione tumorale. Il livello di HER2 viene calcolato su una scala da 0 a 3+

– 0-1+ significa che è presente una normale quantità di proteina HER2 e il risultato è HER2 negativo

– 2+ significa che è presente una modica quantità di proteina HER2

– 3+ significa che è presente una quantità di proteina HER2 superiore alla norma e il risultato è HER2-positivo Ibridazione fluorescente in-situ (FISH): mentre l’IHC misura il livello di proteina presente nel campione tumorale, il FISH la quantità di HER2/neugene presente in ogni cellula. Questo è il gene responsabile della sovrapproduzione di proteina HER2.

Non ci sono scale di valutazione per l’esame FISH, ma:

– se il risultato è FISH-negativo, è presente un livello normale di gene

– se il risultato è FISH-positivo, è presente una eccessiva quantità di gene. Questo caso a volte è detto amplificazione del gene.

Dopo la diagnosi del carcinoma della mammella

Se gli esami dimostrano che sei affetto da carcinoma della mammella, dovrai cercare un team medico adeguato per curare tale patologia e per avere tutte le informazioni e il supporto necessario. Tale team è definito “team multidisciplinare” ed normalmente include:

– chirurghi esperti in carcinoma della mammella

– infermieri che diano informazioni e supporto

– medici oncologi esperti nel curare il carcinoma della mammella con chemioterapia, radioterapia, terapia ormonale e terapia biologica

– radiologi che aiutino ad analizzare le mammografie

– medici patologi che aiutino nell’analizzare la tipologia e il volume del tumore

Inoltre, possono prendere parte allo staff:

– fisioterapisti

– psicologi

– assistenti sociali

La stadiazione e il grading

La stadiazione del tumore si riferisce alle sue dimensioni e alle zone in cui si è diffuso. Il grado di classificazione dà un’idea quanto velocemente il cancro si può diffondere. Tale classificazione è utile perché dal tipo di cancro dipende il tipo di trattamento a cui sottoporsi.

Stadiazione

Un sistema di stadiazione comunemente usato distingue due forme di carcinoma della mammella, e precisamente:

Carcinoma duttale in situ (DCIS): solitamente è descritto come stadio 0. Si sviluppa interamente nel lume dei dotti galattofori (i canali attraverso i quali il latte giunge al capezzolo) senza invadere i tessuti circostanti. È anche detto non infiltrante o intraduttale, in quanto le cellule tumorali non invadono il tessuto mammario circostante e, di conseguenza, non si diffondono ad altre parti dell’organismo. Il DCIS è quasi sempre curabile con il trattamento.

Carcinoma lobulare in situ (LCIS): deriva dalla proliferazione di cellule neoplastiche nel rivestimento dei dotti intralobulari. Può essere bilaterale, ossia interessare entrambe le mammelle. Si definisce anche non infiltrante in quanto le cellule tumorali non si diffondono ai tessuti circostanti.

Il carcinoma mammario invasivo si classifica secondo i seguenti stadi:

• stadio 1: misura meno di 2 cm di diametro; i linfonodi ascellari sono indenni e le cellule neoplastiche non si sono diffuse ad altri organi;

• stadio 2: misura 2-5 cm o i linfonodi ascellari sono invasi, oppure rivela entrambe queste caratteristiche, ma le cellule neoplastiche non si sono diffuse apparentemente ad altri organi;

• stadio 3: misura più di 5 cm ed è fisso alle strutture vicine (cute o muscolo); i linfonodi sono usualmente invasi, ma le cellule neoplastiche non si sono diffuse apparentemente oltre la mammella né ai linfonodi ascellari;

• stadio 4: indipendentemente dalle dimensioni, i linfonodi sono di solito invasi e le cellule neoplastiche si sono diffuse ad altri siti corporei. In questo caso si parla di carcinoma mammario metastatico.

Il cancro della mammella che ricompare dopo il trattamento iniziale è detto cancro ricorrente della mammella.

Questa sezione tratta il cancro della mammella dallo stadio 1 al 3. In una sezione separata è dedicata al tumore metastatico (stadio 4).

Il sistema di stadiazione TNM

Il sistema di classificazione TNM dà informazioni più precise sul volume del tumore.

T rappresenta la dimensione del tumore;

N rappresenta se il tumore si è esteso sino ai linfonodi;

M rappresenta se il cancro si ha intaccato anche altre parti del corpo come le ossa, il fegato o i polmoni.

I recettori

Alcune cellule tumorali hanno delle parti chiamate recettori, che permettono ad alcuni tipi di ormoni o proteine di attaccarsi alla cellula. Per testare la presenza di questi recettori solitamente viene analizzato un campione di tessuto tumorale. Dalla loro presenza o meno dipende poi la scelta del trattamento da intraprendere.

Alcuni tipi di tumore hanno i recettori per gli ormoni estrogeni e per il progesterone. Se un tumore della mammella ha più di un certo numero di recettori estrogeni è detto recettore-estrogeno positivo (ER+).

L’argilla, fin dall’antichità, è sempre stata considerata una preziosa alleata della salute dell’uomo in tutte le culture e aree geografiche

del mondo.

I grandi medici del passato l’hanno utilizzata a scopi terapeutici e testimonianze del suo impiego ci giungono fin dalle antiche civiltà di Grecia, Roma ed Egitto. Gli Egizi la utilizzavano in associazione ad altri rimedi naturali come trattamento di bellezza, i Greci la resero famosa come medicamento e per usi ceramici e i Romani, oltre a farne un ampio uso nell’artigianato, ne sfruttarono le proprietà terapeutiche per la bellezza e per i trattamenti idrotermali.

Le proprietà terapeutiche dell’argilla sono veramente molteplici e rendono questa sostanza una vera panacea sfruttabile per il trattamento di una vastissima gamma di problematiche. All’argilla vengono da tutti riconosciute proprietà assorbenti, cicatrizzanti, antisettiche, battericide, antinfiammatorie, ma è soprattutto il potere detossinante e rimineralizzante a renderla estremamente interessante come trattamento per la salute. Entriamo nel dettaglio.

Potere assorbente

Il potere assorbente dell’argilla, ovvero la sua capacità di impregnarsi di grandi quantità di liquidi (come acqua,olio, alcol) e di gas, è dovuto alla sua composizione micro-molecolare: le dimensioni delle sue particelle sono talmente piccole da rendere la superficie di esposizione a liquidi e gas di dimensioni veramente imponenti. Questa proprietà viene sfruttata soprattutto per le applicazioni esterne con le quali si innesca un meccanismo di osmosi tale per cui le tossine presenti nel liquido cellulare vengono assorbite dall’impacco argilloso, il quale cede invece i suoi ioni minerali benefici.

Impieghi domestici dell’argilla

La proprietà assorbente dell’argilla è sfruttata in tantissimi usi industriali ma può essere impiegata anche in ambito domestico. Per deodorare il frigorifero di casa è sufficiente mettere all’interno di esso un po’ di argilla in un recipiente aperto. Allo stesso modo si può deodorare un ambiente, ad esempio la cucina dopo una frittura.

Proprietà detossinante

Si deve alla capacità dell’argilla di “assorbire” sostanze sciolte nell’acqua. Dal punto di vista terapeutico questa è la proprietà più interessante dell’argilla in quanto permette di neutralizzare tossine, gas intestinali, veleni, virus, batteri e altre sostanze velenose senza effetti collaterali, ovvero senza comportare una diminuzione di importanti sostanze nutritive quali vitamine, sali minerali, oligoelementi, aminoacidi.

Liberarsi dalle sostanze tossiche

La proprietà detossinante dell’argilla garantisce l’assorbimento per via interna di svariate sostanze dannose. L’esempio classico sono i gas prodotti da putrefazione o fermentazioni intestinali che vengono eliminati assieme all’argilla durante l’evacuazione. L’argilla viene a volte descritta come “rimedio per l’eterna giovinezza” a conferma della sua capacità di

legare a sé anche i famosi radicali liberi, causa di molti fenomeni degenerativi.

Proprietà rimineralizzante

L’argilla, grazie alla sua ricchezza in oligoelementi – silice, magnesio, ferro e alluminio in particolare – rappresenta un ottimo rimedio rimineralizzante da utilizzare in tutti i casi di demineralizzazione dell’organismo come può avvenire in caso di anemia, menopausa, ciclo mestruale, rachitismo, decalcificazione ossea.

Proprietà cicatrizzante

È dovuta alla capacità dell’argilla di favorire la coagulazione e di stimolare contemporaneamente la rigenerazione dei tessuti. Il suo impiego è estremamente efficace sia per via esterna, su piaghe, ferite e tessuti lesi, sia per via interna in caso di ulcere ga-.l striche, iperacidità, bruciori di stomaco.

Ma che cos’è esattamente l’argilla?

L’argilla viene definita in mineralogia come un deposito di sedimenti formati dall’erosione e disintegrazione di rocce antiche. L’argilla proviene quindi dai lenti e naturali processi erosivi di acqua, vento, sole e gelo a danno di rocce granitiche. L’argilla è costituita da particelle a grana finissima con dimensioni inferiori ai 2 micron (2 millesimi di millimetro) e ha la particolarità di diventare plastica, ovvero di formare una massa pastosa, se addizionata con una piccola quantità d’acqua.

A livello chimico le argille sono composte principalmente da silice e allumina e contengono una quantità variabile di altri elementi quali silicio, calcio, potassio, sodio, magnesio, ferro, fluoro, rame, manganese e zinco: sono proprio questi minerali che differenziano i vari tipi di argilla conferendole anche il colore e le specifiche proprietà terapeutiche.

I giacimenti di argilla sono normalmente sfruttati a cielo aperto e l’argilla estratta viene trasportata in speciali depositi, essiccata al sole e lavorata a mano per liberarla dalle impurità maggiori. Le lavorazioni successive dipendono dall’uso industriale al quale è destinata e dal conseguente grado di purezza richiesto. L’argilla ad uso terapeutico e cosmetico subisce soltanto trattamenti meccanici, non chimici, viene ridotta in polvere finissima (“micronizzata”) tramite un apposito frantoio e viene ulteriormente privata di impurità quali sabbia e altri residui. Il prodotto finale può essere impiegato in tutte le preparazioni terapeutiche e cosmetiche previste dall’argilloterapia.

Proprietà antisettica e battericida

L’argilla pura, essiccata al sole e trattata solo meccanicamente, è sterile, priva di germi, e può essere utilizzata come un antisettico naturale.

È in grado di contrastare l’attività dei batteri riducendo la loro proliferazione patogena. Questa proprietà è utilissima soprattutto per eliminare i parassiti intestinali e per favorire un equilibrio della flora intestinale compromessa da enteriti e coliti.

Proprietà antinfiammatoria

Grazie alla sua notevole capacità termoassorbente, ovvero di assorbire il calore, l’argilla è in grado di leinire tutti i tipi di infiammazione: questa azione si concretizza nell’attenuazione dei rossori cutanei e contemporaneamente nella riduzione del sintomo dolore.

Trova quindi indicazione anche in caso di scottature, distorsioni, contusioni, lividi, artrite, artrosi.

I Fiori di Bach sono potenti strumenti di guarigione che, se usati correttamente, secondo il principio di risonanza, possono avere effetti straordinari sul corpo e sullo stato emotivo e mentale dell’uomo. L’esperienza di oltre vent’anni di utilizzo di questi rimedi, con effetti talora impensati, l’aver visto malati terminali ottenere grande sollievo già dopo pochi giorni dalla prima assunzione, e l’averli sperimentati a lungo su me stessa, mi permettono di esporne il forte potere curativo di queste essenze. Lo stesso dottor Bach avrebbe voluto che questi rimedi, di semplice utilizzo e di sicuro beneficio, diventassero patrimonio culturale dell’umanità: non solo, se assunti nella corretta diluizione, hanno effetto sui più disparati sintomi fisici, ma agiscono anche su livelli più sottili e profondi migliorando in qualche modo la capacità di ascoltarsi e conoscersi. La vera guarigione ha a che fare con la consapevolezza e la crescita interiore, quindi con una visione più chiara e sincera di sé, che prepara la via per il “ritorno” alla “propria casa”, quel luogo dove esiste il guaritore interno, quell’intelligenza in qualche modo divina che è la sola in grado di riportare alla salute. “Conosci te stesso”, l’antica massima greca, non è solo il monito rivolto dal filosofo al discepolo e ad ogni uomo, ma è anche il segreto per vivere una vita armoniosa e quindi in salute. Questo è ancora più vero e importante per colui che vuole aiutare non solo se stesso, ma anche altri in questo percorso, non è possibile consigliare agli altri questi rimedi senza prima averli sperimentati a lungo su stessi. In questo modo il terapeuta dovrà, per un tempo, occuparsi di sé e curare i suoi lati deboli prima di occuparsi degli altri. Solo in questo modo potrà acquisire la sensibilità necessaria per essere di aiuto a chi soffre. Ringrazio particolarmente mio marito Guido che ha il dono naturale di “vedere”, “sentire”, “riconoscere” i moti dell’animo dalle forme. Mi ha insegnato e ha scritto per me la parte della fisiognomica. Ringrazio i miei pazienti che mi hanno aperto i loro segreti e il loro cuore, mi hanno insegnato a comprendere l’essere umano nelle sue pieghe più nascoste, gran parte di questo libro è costituita dalle loro stesse parole. Infine ringrazio i miei studenti e naturopati che mi raccontano bellissime esperienze con la floriterapia utilizzata su di sé e sugli altri, contribuendo così ad alleviare un poco la sofferenza dell’umanità.

La Floriterapia con i fiori di Bach è una terapia vibrazionale, una risonanza armonica che riesce ad accordare le nostre corde emotive negative, riportando equilibrio a livello emotivo donandoci di conseguenza l’equilibrio anche nel corpo. Non hanno nessuna controindicazione e non interagiscono con nessuna terapia che si stia facendo, agiscono su un piano “sottile”, ovvero sul versante energetico, riportando armonia generale, in quanto il nostro sistema mentecorpo-spirito è anche un sistema nervoso e psico-neuro-immuno-ormonale, e come ci ricorda la psicosomatica, le emozioni negative agiscono negativamente anche sul piano fisico. La floriterapia è un metodo semplice e naturale e i 38 rimedi trattano i disturbi della personalità che generano la malattia. Da sempre l’uomo ha usato le erbe medicinali per curarsi e questo metodo si avvale dell’energia dei fiori, che aiutano ad equilibrare gli stati d’animo negativi. I malesseri di cui tutti noi soffriamo non sono assolutamente disgiunti dal nostro modo di essere, di vivere e di sentire, la malattia non è solo il disagio di un singolo organo, ma è la disarmonia di mente-corpospirito La malattia è essenzialmente il risultato di un conflitto tra l’anima e la mente. È disarmonia interiore, contrasto, il venir meno al nostro unico obiettivo: l’autorealizzazione. E.Bach. Possiamo definire i fiori di Bach come dei catalizzatori per le emozioni che fanno parte di noi stessi e che saranno in grado di aiutarci a gestirle meglio. Il campo su cui maggiormente agiscono ovviamente è quello dell’emotività e degli stati d’animo, ma visto che la mente non può essere estranea al corpo il risultato è un beneficio di conseguenza sul piano fisico. L’esempio dell’ulcera, di una colite o di una gastrite dove il sintomo è prevalentemente nel corpo, dove anche la medicina tradizionale scorge dietro di esso uno squilibrio sul piano emotivo della gestione della collera. I segnali che le emozioni danno, sono solo dei segnali precedenti a quelli del corpo, vale a dire i sintomi fisici, perciò osservando e conoscendo l’aspetto emotivo e mentale si può correggere anche ciò che succede nel fisico. Possiamo dire che la floriterapia non cura la malattia, ma gli stati d’animo e le reazioni agli eventi delle persone per cui il sintomo ha preso campo nell’organo specifico. L’uomo reagisce ad un determinato avvenimento, con rabbia, paura, indifferenza, scoraggiamento, ecc. La risposta che diamo all’evento o al sintomo, ci indica quali fiori ci saranno utili in quel mome