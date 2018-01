Tumore del colon-retto, creati dei batteri intestinali in grado di annientarlo

Le ricerche hanno preso di mira un espetto ben preciso della lotta ai tumori, focalizzandosi soprattutto su quei tumori che interessano le zone del colon e del retto, facendo degli esperimenti su delle cavie che avevano questa grave malattia. In Italia, si stima che questo tumore colpisca circa 40.000 donne e 70.000 uomini ogni anno. Lo studio che ha portato a questo straordinario risultato [VIDEO] è stato pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering e potrebbe rappresentare, nel caso in cui i risultati della sperimentazione sugli animali fossero confermati anche sull’uomo, un passo decisivo verso la sconfitta del tumore al colon. Non solo: oltre che a far regredire il tumore, la molecola è stata anche in grado di prevenire il ripresentarsi della malattia negli stessi punti, ossia nel colon e nel retto. I ricercatori hanno ingegnerizzato un particolare ceppo di E.coli che abita il nostro intestino dandogli la capacità di riconoscere le cellule del tumore del colon-retto e di convertire alcune sostanze contenute in broccoli, cavoli, verze e rape in agenti antitumorali. Si tratta di batteri intestinali che agiscono contro il cancro trasformando nella pancia una molecola di broccoli e di altri vegetali. Questa scoperta non solo aiuta la regressione del tumore, ma in più blocca la crescita di nuove cellule tumorali. Il batterio sarebbe in grado di trasformare una molecola dei broccoli in un’arma anti-cancro. I batteri intestinali anti-cancro così creati sono state testati, con esiti piuttosto positivi, sia su cellule tumorali umane sia su topolini malati di tumore del colon-retto. I tassi di sopravvivenza dopo 5 anni dalla diagnosi della malattia sono abbastanza elevati se riconosciuto al suo sorgere, ma se diagnosticato in fase avanzata la sopravvivenza alla malattia cala parecchio e la possibilità di una recidiva è alta. Leggi Anche Formaggio, 40 grammi al giorno previene infarto e ictus creazione di batteri intestinali anticancro che pare siano capaci di combattere il tumore del colon retto. Sostanzialmente questi batteri non fanno altro che trasformare nella pancia il sulforafano ovvero una molecola contenuta soprattutto nei broccoli e Cavoli e considerata una vera e propria arma contro il tumore, determinando in questo modo La regressione della malattia. E’ inoltre risultato che questa sostanza sia particolarmente importante perché avrebbe effetti preventivi sulla crescita del cancro. Ai topi Dunque sarebbe bastato mangiare questi batteri e broccoli per vedere regredita la malattia. Riguardo i fattori di rischio del colon retto, in passato ma anche nel recente diverse ricerche pare abbiano evidenziato il fatto che alcuni tipi di alimenti possono essere considerati Pro cancro. Tra questi non possiamo Non citare il cibo da fast food, ma anche il cioccolato ovviamente consumato in grandi quantità, i dolci e le bevande gassate. Tutto ciò è considerato fattore di rischio e pare aumentino la possibilità di ammalarsi di tumore del colon retto. Sembra che ad aumentare ancora il rischio vi sia una dieta particolarmente ricca di carne rossa come salsiccia e pancetta che risulta ricca di grasso e povera di fibre. Tra gli altri fattori di rischio Non possiamo Non citare il sovrappeso e la sedentarietà, ma anche il fumo e l’alcol. Al contrario sembra che alimenti come frutta e verdura abbiano sull’intestino un vero e proprio effetto probiotico ovvero favoriscono la formazione di batteri buoni che svolgono un’importante funzione protettiva molto importante nella prevenzione dei Tumori. Non si tratta di una novità, ma di un aspetto già risaputo. Questa funzione molto importante, con l’avanzare dell’età diminuisce progressivamente fino a scomparire del tutto, lasciando spazio ai batteri nocivi come l’enterococcus e il lactobacillus. Secondo le stime, la neoplasia più frequente nel 2016 sarà sempre quella del colon-retto (52mila nuovi casi attesi), seguita da seno (50mila), polmone (41mila), prostata (35mila) e vescica (26.600).In particolare i nuovi casi di tumore del seno erano 48mila nel 2015 e l'aumento è, secondo gli esperti, da ricondurre anche all'ampliamento della fascia di screening mammografico in alcune Regioni, che ha prodotto un aumento significativo dei nuovi casi individuati tra i 45 e i 49 anni. Per gli uomini invece si assiste a un fenomeno opposto, un calo del 2,5 per cento ogni 12 mesi dei casi di cancro nel sesso maschile (le nuove diagnosi nel 2015 erano 194.400). Negli uomini prevale il tumore della prostata che rappresenta il 19 per cento di tutte le neoplasie diagnosticate, seguono quello del polmone (15 per cento), del colon-retto , della vescica e dello stomaco. Tra le donne il cancro della mammella resta al primo posto e rappresenta il 30 per cento delle neoplasie, seguito da colon-retto, polmone, tiroide e corpo dell’utero.

Restano differenze fra Nord e Sud Dai confronti nazionali si conferma ancora una differenza nel numero di nuovi casi fra Nord e Sud della penisola. «Da un lato al Meridione ci si ammala di meno – sottolinea Lucia Mangone, Presidente AIRTUM -: persistono fattori protettivi (come differenti stili di vita, abitudini alimentari migliori con la dieta mediterranea più diffusa, fattori riproduttivi, ma anche una minore esposizione a fattori cancerogeni come abitudine al fumo e inquinamento) che rendono ragione di una bassa incidenza di alcune neoplasie. Dall’altro, la minore attivazione degli screening programmati al Sud spiega i valori di sopravvivenza che, per alcune sedi tumorali, rimangono inferiori a quelli registrati al Nord».

Per i maschi testicolo (fra i giovani) e prostata dopo i 50 anni L'incidenza dei nuovi casi è influenzata anche dal sesso e dall'età: nei maschi giovani (0-49 anni) il tumore più frequente è rappresentato dal cancro del testicolo, praticamente raro negli anziani; a seguire melanoma, linfoma non-Hodgkin, tumore del colon-retto e della tiroide. Nella classe 50-69 anni e negli ultrasettantenni il tumore più frequente è rappresentato dalla prostata, seguito dal polmone, colon-retto e vescica; al quinto posto si collocano i tumori della vie aereo digestive superiori, mentre quelli dello stomaco sono appannaggio delle persone anziane (dopo i 70 anni). Nelle femmine invece il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente in tutte le classi di età. Nelle donne giovani (0-49 anni) a seguire si collocano tumori della tiroide, melanomi, colon retto e cervice uterina. Nella classe intermedia (50-69 anni) seguono le neoplasie di colon-retto, corpo dell'utero, polmone e tiroide, mentre nelle anziane (over 70) seguono quelle di colon-retto, polmone, stomaco e pancreas.

Lorenzin: «3 milioni di sopravvissuti con diritti da garantire» «Questo volume che fotografa la realtà italiana – spiega il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nella prefazione del libro – mette in luce la qualità del nostro sistema assistenziale: la sopravvivenza nel nostro Paese è allineata alla media europea e per molti tipi di tumore è superiore. Quello che veniva un tempo considerato un “male incurabile” è divenuto in moltissimi casi una patologia da cui si può guarire o, comunque, con cui si può convivere: sta diventando infatti sempre più una malattia cronica, come altre, che consente alle persone colpite di avere una vita attiva e soddisfacente. Negli ultimi decenni si è registrato un costante incremento delle persone che nel nostro Paese sono vive dopo una diagnosi di cancro: erano 2 milioni e 244 mila nel 2006, sono aumentati sino a oltre tre milioni nel 2016. Le Istituzioni e i clinici devono essere in grado di rispondere alle esigenze di questi pazienti che guariscono o possono convivere a lungo con la malattia e che rivendicano il diritto di tornare a un’esistenza normale. L’utilizzo di questo volume potrà rendere più facile e incisiva l’azione di miglioramento del livello delle prestazioni e dei servizi».In termini di proporzioni, si stima che nel 2016 il 5 per cento dell’intera popolazione italiana (un cittadino su venti) sia vivo dopo una diagnosi di tumore; oltre un terzo (35 per cento) sono persone con 75 anni o più; ancor di più (39 per cento) hanno tra 60 e 74 anni d’età.

Polmone e colon restano i più letali, ma la mortalità diminuisce «La sopravvivenza è migliorata nel corso degli anni e, migliora, man mano che ci si allontana dal momento della diagnosi – dice Stefania Gori, presidente eletto AIOM -. Per tutti i tumori (esclusi i carcinomi della cute) il 55 per cento degli italiani e il 63 delle connazionali non moriranno a causa del tumore nei cinque anni successivi alla diagnosi. La mortalità continua a diminuire in maniera significativa in entrambi i sessi come risultato di più fattori, quali la prevenzione primaria (e in particolare la lotta al tabagismo, alla sedentarietà e a diete scorrette), la diffusione degli screening su base nazionale e il miglioramento diffuso delle terapie in un ambito sempre più multidisciplinare e integrato».I dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) indicano per il 2013 (ultimo anno disponibile) 176.217 (98.833 fra gli uomini e 77.384 fra le donne) decessi attribuibili a tumore, 1.000 in meno rispetto al 2012. Le neoplasie sono la seconda causa di morte (29 per cento di tutti i decessi in Italia) dopo le malattie cardio-circolatorie (37 per cento). Il tumore che ha fatto registrare nel 2013 il maggior numero di decessi è quello al polmone (33.483), seguito da colon-retto (18.756), mammella (12.072), pancreas (11.201), stomaco (9.595) e prostata (7.203).