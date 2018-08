Tumore di Rosario Fiorello, il suo dramma: “Avete sette nei, fate attenzione a questo”

Oggi parliamo di Fiorello, uno dei personaggi più discussi ed amati della televisione italiana. L’abbiamo visto recentemente al fianco di Claudio Baglioni e Michelle Hunziker ad illuminare una delle manifestazioni più seguite dell’anno, il Festival di Sanremo. Ma, sempre in questi mesi, Fiorello ha parlato tantissimo anche del male che l’ha colpito e di cosa ha dovuto passare.

Fiorello rivela di essere stato operato di due melanomi, e che quando il dermatologo gli ha fatto la visita, ha voluto che si togliesse anche le mutande. "Ma perché?". E il medico: "Perché potrebbero esserci nei brutti anche lì". "Lì sul pisello?". "Sì". Fiorello prosegue ancora sorridendo: "Allora ho tirato fuori la belva…". E… Il medico gli ha trovato sette nei: "Sette nei sul pisello, capite?". E ha deciso di operarlo per toglierli tutti e sette.. Così per un po' di tempo Fiorello ha dovuto vivere "con un pacco lì…".

Quindi anche per aiutare tutti coloro che sono affetti o potrebbero essere affetti da questo problema Fiorello ha rivelato anche che questo problema di salute ha inciso in negativo anche sulla sua carriera. Conclude poi con un po’ di ironia: “I nei me li hanno tolti subito, con le punture di anestetico sul pisello. Per 20 giorni ero come un pacco regalo, ero tutto fasciato avevo tipo un bozzo.”. Un modo simpatico per dare consapevolezza ad un problema troppo poco affrontato. E bravo Fiorello!