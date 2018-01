Cancro, trovato il funzionamento della droga dei tumori

L’italiano Antonio Iavarone ha confermato di aver compreso il meccanismo che alimenta il ‘motore’ del tumori e di aver compreso ‘chi’ sia la ‘droga’ che alimenta e scatena la malattia. La scoperta è stata pubblicata su Nature dal gruppo di ricerca della Columbia University e alla quale hanno contribuito nel dettaglio Anna Lasorella, Angelica Castano della Columbia, Stefano Pagnotta e Luciano Garofano e Luigi Cerulo, che lavorano fra la Columbia e l’Università del Sannio, Michele Ceccarelli dell’Istituto Biogem di Ariano Irpino, oltre a, ovviamente, Antonio Iavarone.

Passo in avanti nella lotta contro il cancro, grazie ad un gruppo di Scienziati italiani della Columbia University, i quali coordinati da Antonio Iavarone e Anna lasorella hanno individuato la fusione genetica alla base del 3% dei casi di glioblastoma ovvero il tumore più aggressivo e più diffuso. Si tratterebbe di una scoperta molto importante tanto da essere stata pubblicata sulla rivista nature e nell’ultimo numero. Sembra proprio che la fusione di questi due geni sia presente non soltanto nel glioblastoma, ma anche in altri tumori più comuni, come per esempio quello al polmone al seno e alla vescica. “In un nostro precedente lavoro, del 2012, avevamo già individuato la fusione dei due geni nel glioblastoma, quello che non si sapeva ed è la novità di questo studio, è il meccanismo con cui questa alterazione, estremamente potente, favorisce la crescita delle cellule tumorali”, e questo quanto spiegato da Iavarone.

Lo stesso aggiunge che i due geni fusi insieme, non fanno altro che attivare una proteina chiamata Pin4 che aumenta L’attività dei mitocondri, i quali rappresentano la centrale energetica di ogni cellula. Quindi parlando di tumore e più nello specifico delle glioblastoma, questa funzione genetica non fa altro che dare alle cellule maligne un surplus di energia che va a potenziare il metabolismo e quindi di conseguenza ne favorisce lo sviluppo. “Possiamo bersagliare i tumori che presentano l’alterazione con farmaci inibitori di questa fusione” chiarisce lo scienziato. “È il concetto della terapia personalizzata, dove più ancora che il tipo di tumore conta la mutazione genetica che lo contraddistingue e da cui il tumore dipende per la sua sopravvivenza. Se l’alterazione è bersagliabile vuol dire che è possibile arrestare la crescita tumorale con molecole mirate“, ha aggiunto ancora il ricercatore.

In realtà non si tratta di una ricerca recente visto che i primi indizi dell’esistenza di questo meccanismo e ritenuto indispensabile per alimentare i tumori, risalgono al 2012 ed era stato Allora lo stesso Iavarone insieme alla collega Anna Lasorella a identificare una proteina che non esiste in natura e che nasce dalla fusione di due proteine chiamate FGFR3-TACC3.

Dunque, la ricerca di Iavarone sostanzialmente iniziata nel 2012 o meglio è diventata pubblica nel 2012 quando i ricercatori sono riusciti a trovare, come già abbiamo visto, i primi indizi dell’esistenza di questo meccanismo che porta i tumori a svilupparsi e dunque proliferare. Oggi a distanza di 5 anni dalla scoperta della proteina, I ricercatori hanno scoperto che questa fusione è frequente in tutte le forme di tumore e non soltanto nel glioblastoma. Inoltre sembra ci sia anche un’altra buona notizia ovvero il fatto che i farmaci che bloccano il meccanismo molecolare che danno energia ai motori del tumore esistono già anche se al giorno d’oggi vengono utilizzati per altri obiettivi.

I tumori rappresentano un gruppo molto eterogeneo di malattie che possono colpire qualsiasi parte del corpo e si presentano con numerose varianti anatomiche e molecolari, ciascuna dei quali richiede specifiche strategie diagnostico-terapeutiche. L’impatto delle neoplasie sui sistemi sanitari è enorme, sia in termini epidemiologici ed economici, sia per le modalità con cui la malattia incide sul paziente e i suoi familiari. I tumori ogni anno causano nel mondo 8,8 milioni di morti, ovvero 1 decesso su 6 è conseguente a patologie neoplastiche1. In Italia nel 2016 sono stati diagnosticati oltre 365.000 nuovi casi di tumore maligno ed erano oltre 3,1 milioni le persone viventi con diagnosi di tumore.

I dati dell’ISTAT indicano per il 2014 (ultimo anno disponibile) che i tumori sono la seconda causa di morte (29,6% di tutti i decessi) dopo le malattie cardiovascolari (36,8%): in particolare, oltre 177.000 decessi attribuibili a tumore tra i quasi 600.000 del 20 143.

Dal punto di vista delle politiche sanitarie e della conseguente organizzazione dei servizi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda la strategia del comprehensive cancer control, costituita da vari interventi sanitari: prevenzione primaria, screening e diagnosi precoce, trattamento, cure palliative e assistenza ai sopravviventi. Secondo l’OMS ogni paese dovrebbe definire un piano nazionale di controllo dei tumori – National Cancer Control Pian (NCCP) – basato su un’assistenza sanitaria integrata e centrata sulla persona e rigorosamente monitorato 6 .

In Italia, come primo tentativo di NCCP, il Ministero della Salute ha messo a punto il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012, per «programmare in modo adeguato lo sviluppo tecnologico e l’allocazione delle risorse disponibili nel settore oncologico al fine di garantire a tutti i pazienti l’accesso alla migliore assistenza».

Il 10 febbraio 2011 la Conferenza Stato Regioni ha quindi approvato il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro. Anni 2011-2013”, poi confermato con l’intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2014 “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro. Anni 2014-2016”, che ha avvalorato il processo di pianificazione nazionale per l’oncologia rafforzando l’azione di Regioni e Ministero nella lotta contro il cancro. Tale intesa ha prorogato al 31 dicembre 2016 la validità del documento tecnico del 2011 e previsto il recepimento di tre importanti documenti, redatti su mandato della stessa intesa: la guida per la costituzione di reti oncologiche regionali, il buon uso delle risorse in oncologia e l’health technology assessment in oncologia.

In altri documenti di programmazione sanitaria nazionale si ritrovano azioni riconducibili a quelle previste dal NCCP. In particolare, il Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2018, nell’ambito dell’obiettivo “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie croniche non trasmissibili”, definisce gli interventi di prevenzione primaria e di screening per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. Invece, il Piano Nazionale della Cronicità11, non prevede alcuna sezione sulle malattie neoplastiche, nonostante formalmente incluse dall’OMS nelle malattie croniche non trasmissibili. Da rilevare, infine, che il DPCM 12 gennaio 2017 sui nuovi livelli essenziali di assistenza non include formalmente la riabilitazione oncologica.

Dall’analisi dei documenti di programmazione sanitaria emergono in sintesi tre criticità fondamentali: innanzitutto la loro frammentarietà; in secondo luogo l’impossibilità di identificare un NCCP secondo i criteri definiti dall’OMS; infine, la consapevolezza che il monitoraggio sistematico delle azioni previste – in particolare per rilevare le differenze regionali – è inesistente, fatta eccezione per due indicatori inclusi nell’adempimento del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (screening oncologici e posti letto attivi in hospice) e per gli indicatori sulle procedure di chirurgia oncologica incluse nel Programma Nazionale Esiti.

In occasione del World Cancer Day 2017 l’OMS ha pubblicato una guida sulla diagnosi precoce dei tumori con l’obiettivo di migliorare le possibilità di sopravvivenza per i pazienti oncologici, esortando a concentrarsi sulla diagnosi e il trattamento precoce della malattia14. Infatti, anche nei paesi con sistemi sanitari all’avanguardia, la diagnosi di tumore è spesso tardiva e la conseguente impossibilità di fornire trattamenti adeguati condanna molte persone a inutili sofferenze e a morte precoce. L’OMS ha inoltre puntualizzato che la diagnosi precoce dei tumori riduce notevolmente anche l’impatto economico di queste patologie, sia perché il costo complessivo dei trattamenti è inferiore nelle fasi iniziali della malattia, sia perché i pazienti possono continuare a lavorare e sostenere le loro famiglie.

L’OMS puntualizza in maniera rigorosa che screening e diagnosi precoce, spesso considerati sinonimi, presentano differenze fondamentali per risorse e infrastrutture necessarie, impatto e costi. Lo screening mira a identificare tumori non riconosciuti o lesioni pre-cancerose in una popolazione asintomatica, apparentemente sana, attraverso test diagnostici (mammografia, ricerca del sangue occulto nelle feci, PAP test, test HPV, etc.) con l’obiettivo di ridurre la mortalità tumore-specifica. Lo screening è efficace solo in alcuni casi che giustificano l’offerta di programmi organizzati di screening: in particolare, in Italia i livelli essenziali di assistenza offrono, sulla base delle evidenze scientifiche, programmi di screening per il carcinoma della mammella della cervice uterina e del colon retto, la cui reale copertura presenta notevoli differenze regionali.

La diagnosi precoce consiste, invece, nell’identificazione tempestiva di una neoplasia in persone che presentano già segni o sintomi della malattia. L’obiettivo è quello di identificare il tumore a uno stadio potenzialmente curabile al fine di iniziare la terapia prima possibile, migliorando sopravvivenza e qualità di vita. Una diagnosi precoce efficace prevede 3 step integrati:

• migliorare nella popolazione la consapevolezza dei vari sintomi delle neoplasie e incoraggiare le persone sintomatiche a rivolgersi al proprio medico;

• migliorare le capacità di diagnosi precoce dei medici, grazie a raccomandazioni cliniche evidence-based e interventi di formazione continua efficaci nel modificare i comportamenti professionali;

• garantire ai pazienti con diagnosi di tumore l’accesso a trattamenti efficaci e sicuri, incluse le cure palliative.

Secondo l’OMS dal riconoscimento dei sintomi all’inizio della terapia non dovrebbero trascorrere più di 90 giorni, al fine di ridurre ritardi nell’assistenza, evitare di perdere pazienti al follow-up e massimizzare l’efficacia delle terapie15. Ovviamente il target temporale può variare tra diversi sistemi sanitari e tra differenti neoplasie, ma è fondamentale che in tutti i setting assistenziali la diagnosi precoce venga gestita con modelli organizzativi tempo-dipendenti. Infatti, ridurre i ritardi nel percorso diagnostico-terapeutico determina un miglioramento degli outcome analogo o superiore ai benefici ottenuti nei trial clinici con la chemioterapia. In ogni caso, non tutte le neoplasie beneficiano allo stesso modo di questa strategia: a trarre maggior beneficio sono le neoplasie frequenti, che danno segni e sintomi clinici e per i quali esiste un trattamento efficace.

Nel dicembre 2015 la Fondazione GIMBE ha pubblicato un position statement finalizzato ad aumentare il value degli screening oncologici: oggi infatti da un lato vengono sovra-utilizzati screening dal basso value, che a fronte di benefici incerti presentano rischi reali e consumano preziose risorse, dall’altro rimangono ampiamente sotto-utilizzate strategie ad elevato value, efficaci nel ridurre la mortalità tumore specifica offerte all’interno dei programmi organizzati di screening.

Considerato che nel processo di diagnosi precoce dei tumori esiste un’estrema variabilità nella prescrizione di test diagnostici e nelle richieste di consulti specialistici, non giustificata dalla variabilità della popolazione, la Fondazione GIMBE ha elaborato il presente position statement con l’obiettivo di:

• fornire raccomandazioni evidence-based finalizzate alla diagnosi precoce di neoplasie maligne in bambini, giovani e adulti;

• definire a livello di cure primarie i criteri di appropria- tezza per test diagnostici e consulti specialistici;

• aumentare nei pazienti la consapevolezza dei sintomi, aiutandoli a riconoscere le presentazioni cliniche suggestive di neoplasia.

Da una revisione sistematica delle linee guida disponibili è stata identificata quella del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) non solo per il rigore metodologico e il recente aggiornamento (giugno 2016), ma anche perchè è l’unica linea guida che utilizza evidenze prodotte in setting di cure primarie, ovvero dove generalmente inizia il processo di diagnosi precoce dei tumori, considerato che le persone fanno riferimento in prima istanza al medico di famiglia.

Uniformando alcune terminologie (box 1) e seguendo una rigorosa metodologia le raccomandazioni della LG sono state sviluppate utilizzando una “soglia di rischio” al di sopra della quale viene raccomandata la prescrizione di test diagnostici e/o la richiesta di consulto specialistico. Al fine di migliorare il processo diagnostico, il gruppo che ha sviluppato la LG – Guideline Deve- lopment Group (GDG) – ha adottato una soglia di valore predittivo del test positivo (VP+) <5%. Tenendo in considerazione l’impatto economico e clinico di ampliare le raccomandazioni, il GDG ha deciso di utilizzare un VP+ soglia del 3% per la richiesta di consulto specialistico per sospetta neoplasia e per test urgenti (es. TAC/RM cerebrale o endoscopia), con alcune eccezioni: in particolare, le raccomandazioni per bambini e giovani sono state formulate sotto la soglia del 3%, senza stabilire esplicitamente alcun valore soglia. Inoltre, la soglia non è stata applicata alle raccomandazioni relative ai test di routine disponibili a livello di cure primarie (es. PSA, Rx torace) e a quelli che possono sostituire i consulti specialistici di routine. Ulteriori informazioni sui metodi utilizzati per formulare le raccomandazioni sono disponibili nella versione integrale della LG.

Alcuni fattori di rischio (es. età, familiarità) aumentano la probabilità di sviluppare un tumore, ma non ne influenzano la presentazione clinica. Tra i fattori di rischio riportati in letteratura, solo il fumo (per il carcinoma polmonare) e l’età influenzano significativamente la possibilità che i sintomi siano predittivi del tumore: di conseguenza sono stati inclusi nelle raccomandazioni se rilevanti. Per tutti gli altri fattori di rischio, le raccomandazioni sono le stesse per tutti le persone con sintomi di sospetta neoplasia, indipendentemente dalla presenza o meno di fattori di rischio. L’unica eccezione riguarda l’esposizione all’asbesto, considerato l’elevato rischio di mesotelioma associato.

Le raccomandazioni della LG riguardano l’identificazione di persone di tutte le età, inclusi bambini e giovani, con sospetto di neoplasia e la richiesta di consulto specialistico o ulteriori test diagnostici a livello di cure primarie.

Per i tumori legati al genere vengono utilizzati i termini “uomini” e “donne”, anche se le raccomandazioni si estendono alle persone che hanno cambiato sesso, o lo stanno cambiando e hanno ancora gli organi pertinenti. La LG ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza nei pazienti dei sintomi di tumore, di orientare il sospetto diagnostico nei medici e di guidare la programmazione dei servizi da offrire alle persone con sospetta neoplasia.

Molte evidenze ci confermano che il cancro è un processo multifa- sico e tende fortemente a trarre origine da situazioni in cui si è rotto un equilibrio ai livelli più svariati: immunitario, biochimico, enzimatico, metabolico; da ipotesi carenziali di sostanze fondamentali delle quali abbiamo bisogno per mantenere il suddetto equilibrio; senza tralasciare una predisposizione genetica la quale necessita, comunque, di molte altre condizioni per esplicitarsi.

L’iniziazione

Quando la proliferazione cellulare non è orientata a fini biologici e si attua una mutazione dei geni cellulari, questa provoca una disregolazione del metabolismo. In questa fase, che viene denominata iniziazione, la cellula comincia a proliferare senza apparente controllo.

Ma la cellula iniziata non è ancora una vera e propria cellula tumorale; perché avvenga questo è necessario l’intervento di sostanze “promotrici” che attivano la crescita tumorale. Le sostanze che sostengono la promozione modificano la capacità della cellula di differenziarsi, contribuendo a produrre cellule immature e atipiche. Alcuni carcinogeni, chimici o fisici, possono fungere sia da iniziatori che da promotori dello sviluppo neoplastico.

Un’ultima fase, detta della progressione tumorale, fa sì che le cellule neoplastiche crescano sino al punto da organizzarsi in masse solide.

Il ruolo dei radicali liberi

Molti agenti possono fungere da carcinogeni di tipo fisico, chimico, meccanico, batterico, ionizzante ecc., ma tutti riconoscono una via patologica comune e finale rappresentata dai radicali liberi. Quando una molecola prende un elettrone da un’altra molecola o aggiunge una molecola di ossigeno, questo processo è detto ossidazione. Il risultato può essere un radicale libero, rappresentato da una molecola con un singolo elettrone spaiato nell’orbitale più esterno.

Gli elettroni, in natura, hanno la compulsione a muoversi in coppia e, quando se ne forma uno spaiato, cioè disaccoppiato, questi cerca in ogni modo di ritrovarne un altro per riaccoppiarsi, talvolta agendo in modo da dividere un’altra coppia di elettroni. Questi radicali liberi, così formati, hanno una predilezione a reagire con proteine, lipidi, carboidrati, ma sono suoi bersagli frequenti anche il DNA e gli altri componenti cellulari, e tale situazione può condurre a varie alterazioni cellulari.

Il nostro organismo utilizza i radicali liberi con finalità biologiche durante la respirazione, la digestione e in moltissime funzioni immunitarie. Quando, però, la produzione di radicali liberi è eccessiva, ecco che le normali funzioni di inattivazione diventano insufficienti e si crea una condizione patologica cronica detta stress ossidativo, che lascia ai radicali liberi la possibilità di danneggiare le cellule, i tessuti e molte altre strutture biologiche.

Ma il nostro corpo come può difendersi da una eccessiva produzione di radicali liberi?

Come difendersi

La protezione dai radicali liberi avviene attraverso due canali principali:

1. un sistema enzimatico (SOD, glutatione perossidasi, catalasi ecc.) innato che, normalmente, è in grado di inattivare la pericolosità dei radicali liberi fisiologici o di poco eccedenti la fisiologia;

2. gli antiossidanti (agenti che rimediano alla perdita di un elettrone della molecola radicalizzata), di cui alcuni sono presenti nel corpo

stesso ma moltissimi devono essere assunti attraverso la dieta. L’organismo fa ricorso agli antiossidanti nel caso di un forte e prolungato stress ossidativo.

Nelle fasi successive di promozione tumorale, i radicali liberi non reagiscono direttamente con il DNA ma alterano l’espressione dei geni che regolano la differenziazione cellulare e la crescita, formando cellule alterate; inoltre promuovono la perossidazione dei lipidi, attività che contribuisce a squilibrare le strutture della membrana cellulare.

Gli antiossidanti essenziali utilizzati dall’organismo dall’esterno sono i gruppi vitaminici E, A, C e i carotenoidi. La vitamina E, essendo lipo- solubile, si trova in tutte le membrane cellulari, dove previene l’ossidazione degli acidi grassi inibendo la produzione dei promotori della carcinogenesi. Si consideri che la specie umana ha perso, come le proscimmie, la capacità di sintetizzare un gran numero di importanti enzimi e cofattori enzimatici come la vitamina C; la perdita può essere spiegata con la grande disponibilità in natura di frutta fresca, bacche e radici ricche di vitamina C, cibi che rappresentavano la dieta dei primati antenati dell’uomo. Evolutivamente parlando non c’era più necessità di produrli, e si perse gradualmente tale capacità di sintesi.

Tornando alle difese antiossidanti, l’enzima più importante è la su- perossidodismutasi o SOD, che per attivarsi correttamente necessita dell’associazione di zinco e rame. Un altro enzima fondamentale è la glutationeperossidasi o GSH, che si attiva grazie al contenuto in selenio.

La difesa enzimatica funziona meglio se sono presenti adeguati livelli di ferro e manganese. Si è ipotizzato un rapporto inverso tra la quantità di alcuni antiossidanti ottenuti con la dieta e l’incidenza

di alcune patologie come il cancro e le malattie cardiache. I sistemi antiossidanti sono molto complessi e agiscono sincronicamente e in armonia allo scopo di proteggere la cellula dal danno ossidativo. Anche il sistema immunitario deve avere un proprio equilibrio per poter funzionare efficacemente. A questo proposito Heinrich Kremer, immunologo tedesco, ha compiuto degli studi interessanti e molto illuminanti sul funzionamento immunitario.

Gli studi di Kremer

Il ricercatore afferma che la prima e più antica forma di risposta immunitaria umana, detta risposta umorale, si avvaleva della produzione di ossido nitrico o monossido di azoto, gas che possiede la capacità di diffondersi sia alhnterno che all’esterno delle cellule, agendo come una specie di radicale libero contro tutti gli antagonisti microbici.

Con l’evoluzione il nostro organismo, entrando in contatto con altri tipi di aggressori quali funghi e micobatteri, ha dovuto sviluppare una nuova forma difensiva, prevalentemente extracellulare, formata dalla reazione antigene-anticorpo. Questa strategia prevede che tutti gli aggressori possiedano una membrana che li separa dall’ambiente esterno; all’inizio (e in parte ancora oggi), i batteri primordiali non possedevano alcun involucro.

La scienza, in seguito, ha costruito gli antibiotici, in grado di distruggere la membrana batterica. Nel mondo moderno, infatti, la prima risposta di cui sopra viene ancora sollecitata in misura ben superiore a quella prevista dall’ordine naturale. Per questo motivo una produzione troppo elevata di ossido nitrico risulta dannosa per alcuni “batteri primordiali” rimasti all’interno delle nostre cellule: i mitocondri. Questi ultimi hanno l’importante incarico della respirazione cellulare e della produzione di energia. L’inibizione di queste importanti strutture biologiche a opera non solo degli antibiotici ma anche di altri farmaci fa sì che la cellula, per sopravvivere, non utilizzi più l’ossigeno nella catena respiratoria ma si rivolga verso un processo filogeneticamente più antico: la fermentazione.