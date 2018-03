Tumori ai genitali maschili senza vergogna: la colpa diagnosi tardive, prevenzione e igiene

Il tumore al testicolo è un tipo di tumore molto spesso asintomatico, di solito viene riconosciuto con l’autopalpazione e questa pratica andrebbe diffusa e spiegata perché ha un significato abbastanza simile a quello di tumore al seno, il soggetto se ne accorge perché sente che a un testicolo più grande più duro con delle zone di consistenza indurite. Poi a volte ci sono delle presentazioni acute per esempio: un colore acuto, un gonfiore acuto, un arrossamento della pelle.

Gli uomini, a causa della scarsa cultura della prevenzione, rischiano di ritrovarsi con un tumore al pene o ai testicoli in fase avanzata quando attraverso controlli regolari potrebbero evitare le diagnosi tardive. Si calcola che nel 2017, in Italia, i nuovi casi di tumore al seno siano stati 500, soprattutto over 50. La sopravvivenza media a 5 anni si attesta intorno al 74%. Per questo dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano arrivano alcuni importanti consigli per iniziare sin da piccoli a conoscere il proprio corpo e prendersene cura.

Purtroppo ad oggi la prevenzione per questo tipo di tumori è ancora scarsa. Questa è l’appello lanciato dall’Istituto nazionale di tumori di Milano il direttore di chirurgia urologica Roberto Salvioni ha spiegato su La Stampa:

“Stupisce come ancora oggi ci siano uomini che arrivano dall’oncologo con una patologia in fase avanzata. Purtroppo però i dati di alcuni anni fa non sono cambiati: otto uomini su dieci – continua – non si sottopongono neppure a una visita urologica nella loro vita. Così, ad esempio, non è raro che la diagnosi di un tumore dei testicoli avvenga casualmente, quando la coppia si rivolge a un Centro per problemi di infertilità”.

Cancro è il termine di uso comune con cui si indica una malattia tumorale maligna. I tumori sono proliferazioni dei tessuti che possono avere carattere benigno o maligno. Accanto a numerosi tumori benigni vi sono oltre cento diversi tumori maligni. Benigni o maligni? I tumori benigni possono solo comprimere ma non invadere i tessuti sani. I tumori maligni invece infiltrano il tessuto circostante e lo distruggono. Inoltre le cellule cancerose possono «migrare», attraverso i vasi linfatici e sanguigni, nei linfonodi locali e da qui in altri organi dove formeranno metastasi (tumori secondari). In genere si può stabilire da quale organo o tipo di cellule originino le metastasi. Per esempio le metastasi del cancro del testicolo che si formano nei polmoni non devono essere confuse con il cancro dei polmoni. Per sapere se un tumore è una metastasi o un tumore primario si procede all’esame istologico delle cellule tumorali (dal gr. histos = tessuto).

Che cos’è il cancro? Tutto ha inizio nella cellula I tessuti e gli organi del nostro corpo sono formati da bilioni di cellule. Le cellule sono gli elementi di base del nostro corpo. Nel nucleo di ogni cellula si trova il «progetto di costruzione» di ogni individuo: è il suo patrimonio ereditario (genoma) che contiene i cromosomi e i geni. Gli elementi di base del genoma sono i cosiddetti acidi desossiribonucleici (DNA). Attraverso la divisione cellulare nascono in continuazione nuove cellule mentre le vecchie muoiono: questo processo è inscritto nel patrimonio ereditario. In genere una cellula sana si divide soltanto per un determinato numero di volte. Il patrimonio ereditario può però subire dei danni che alterano il meccanismo di divisione cellulare. Di solito l’organismo è in grado di riparare i danni subiti da una cellula. Se però ciò non è possibile la cellula fuori controllo («mutata») può riprodursi ininterrottamente. Le cellule mutate si moltiplicano e si aggregano e formano col tempo un nodulo, il tumore.

I tumori maligni del testicolo sono costituiti quasi esclusivamente dai cosiddetti seminomi.

Essi originano dalle cellule germinali, cioè dagli spermatozoi e dai loro precursori. Per semplicità si parla in genere di cancro del testicolo. Le ghiandole sessuali maschili: i testicoli I due testicoli (testes) sono avvolti da una membrana di vari strati. Sono situati nella sacca scrotale (o scroto) che si trova direttamente sotto il pene: è costituita da pelle e muscoli. Nei testicoli, e più esattamente nei dotti seminali, si formano le cellule seminali (spermatozoi) dalle cellule germinali. Questo processo è regolato dal testosterone, l’ormone sessuale maschile più importante, prodotto anch’esso nei testicoli. Il testosterone regola altresì lo sviluppo degli organi sessuali maschili nonché la formazione dei caratteri sessuali secondari (voce profonda, crescita della barba, funzione erettile, sensazione di piacere ecc.). Gli spermatozoi passano dai testicoli agli epididimi attraverso un sistema di canali ramificato che collega entrambi i testicoli. Gli epididimi sono situati sul lato posteriore dei testicoli e sono percepibili al tatto.

Negli epididimi giungono a maturazione gli spermatozoi ivi «depositati». Al momento dell’eiaculazione gli spermatozoi, dopo essere passati per il dotto seminale e la prostata, sono emessi attraverso l’uretra unitamente al liquido secreto dalle vescicole seminali e dalla prostata. I tipi di tumore del testicolo Tumori del testicolo benigni I tumori che si sviluppano dalle cellule del tessuto connettivo sono detti tumori stromali e sono quasi sempre benigni. Il cancro del testicolo È un termine con cui si designano soprattutto tumori maligni a cellule germinali. Essi originano dalle cellule germinali, cioè dagli spermatozoi e dalle loro cellule precursori. Questi tumori sono suddivisi in vari gruppi in base alla struttura del tessuto evidenziata dall’esame istologico. In linea di principio si distinguono due gruppi: > Seminomi > Tumori non seminomi e i loro sottogruppi.

Questi tumori sono costituiti da diversi tipi di cellule e sono designati di conseguenza anche con diversi nomi: carcinoma embrionario, coriocarcinoma, tumore del sacco vitellino e teratoma. È importante distinguere bene i seminomi dai non seminomi perché la terapia è scelta in base al tipo di tessuto tumorale. In genere è colpito un solo testicolo. Nel 5% dei casi chi è stato colpito da cancro del testicolo sviluppa un tumore a cellule germinali anche nell’altro testicolo nel corso della vita. Col progredire della malattia il tessuto ancora sano del testicolo si riduce progressivamente. Inoltre le cellule cancerose possono migrare nei linfonodi locali attraverso i vasi sanguigni e linfatici e dai linfonodi in altri organi dove formano delle metastasi (vedi anche p. 6). Il cancro del testicolo forma metastasi soprattutto nei linfonodi situati nella regione addominale posteriore – i cosiddetti linfonodi retroperitoneali (vedi anche p. 17) – e nei polmoni. Decisamente più rare sono le metastasi ossee epatiche e cerebrali.

Tumori a cellule germinali non originati nel testicolo In un caso particolare di cancro del testicolo – il cosiddetto tumore extragonadico – il tumore primario si sviluppa non nel testicolo, ma in altra sede: > in un linfonodo retrosternale (nel mediastino) > in un linfonodo addominale (nel retroperitoneo) > nel cervello In queste parti del corpo si sono formate nella fase embrionale cosiddette cellule germinali primordiali. Esse possono degenerare e dare origine a questa particolare forma di tumori a cellule germinali. Per un paziente affetto da tumore extragonadico il rischio di essere colpito più tardi anche da un tumore a cellule germinali del testicolo è inferiore al 5%. In Svizzera 400 nuove diagnosi ogni anno Il cancro del testicolo è un tipo di tumore raro. In Svizzera si registrano ogni anno circa 400 nuovi casi. Il cancro del testicolo rappresenta l’1% di tutti i casi di cancro nella popolazione maschile. Tuttavia è la forma più frequente di cancro nei soggetti con meno di 40 anni.

Cause e rischi Non si conosce una causa precisa del cancro del testicolo. Alcuni fattori fanno aumentare il rischio di questa malattia, ma non tutti i soggetti esposti a questi fattori svilupperanno il cancro del testicolo. Il rischio è molto elevato se una persona è esposta contemporaneamente a vari fattori. Nella maggior parte dei casi questi fattori sono indipendenti dalla volontà di una persona. Non c’è quindi ragione di sentirsi in colpa se si è colpiti da questo cancro. Possibili fattori di rischio > La ritenzione o mancata discesa di un testicolo (maldescensus testis = criptorchidismo). Il testicolo non è nella posizione normale poiché dopo la nascita non è «migrato», o solo parzialmente, dalla cavità addominale nella sacca scrotale. Sussiste un rischio residuo di cancro, per quanto ridotto, anche dopo il riposizionamento del testicolo tramite intervento chirurgico. > Presenza di un tumore nel testicolo controlaterale. > Neoplasia testicolare intraepiteliale (TIN).

È dovuta a cellule germinali anomale che possono essere già presenti prima della nascita e trasformarsi in cellule cancerose quando nella pubertà saranno rilasciati determinati ormoni. Le cellule TIN sono ben visibili al microscopio. > Disgenesia testicolare (disgenesia = sviluppo anormale). Si tratta di un’alterazione della differenziazione sessuale (maschile/femminile) con mancata discesa dei testicoli nello scroto, sbocco anomalo del canale uretrale (ipospadia) e ridotte dimensioni dei testicoli, come per esempio nella sindrome di Klinefelter. > Infertilità primaria. Impossibilità di generare nonostante regolari rapporti sessuali. > Un rischio elevato sussiste anche in caso di cancro del testicolo familiare se sono stati colpiti parenti di primo grado (padre, fratello). Non sussiste alcun rischio invece in caso di testicolo oscillante o migrante. In questi casi il testicolo risale temporaneamente nella cavità addominale se per esempio fa freddo. Non è stata nemmeno accertata una correlazione diretta tra il cancro del testicolo e la frequenza dei rapporti sessuali, l’indossare pantaloni molto stretti o la pratica di sport come la boxe, il ciclismo, il calcio ecc.

I possibili sintomi Il cancro del testicolo si avverte in genere già nella prima fase. Quasi tutti gli uomini che ne sono colpiti hanno una «strana sensazione». Talvolta si possono notare dei cambiamenti anche scambiando effusioni. Possibili sintomi precoci > Rigonfiamento o ingrossamento di un testicolo (in genere indolore) > Nodulo o indurimento in un testicolo (in genere indolore) > «Tensione», sensazione di peso nei testicoli o nella regione inguinale > Accumulo di liquido nello scroto (idrocele) > Ipersensibilità al tatto nella regione dei testicoli > Ingrossamento della ghiandola mammaria (è causato da ormoni femminili prodotti da alcuni tumori testicolari) Altri sintomi > Stanchezza, calo del rendimento > Inappetenza, nausea > Perdita di peso > Mal di schiena > Difficoltà respiratorie Questi sintomi potrebbero significare che sono già stati invasi i linfonodi o si sono già formate metastasi. Tali disturbi potrebbero essere però causati anche da altre malattie e risultare innocui: non significano necessariamente cancro. Tuttavia ogni mutamento dei testicoli richiede accertamenti medici, anche se non si avvertono dolori.

Esami e diagnosi In caso di sospetto cancro del testicolo si effettueranno con tutta probabilità i seguenti esami. Anamnesi e visita medica Il medico s’informerà in merito ai fattori di rischio e ai sintomi avvertiti ed effettuerà un esame palpatorio dei testicoli alla ricerca di eventuali noduli. Esaminerà inoltre i linfonodi, compresi quelli del torace, e/o le ghiandole mammarie per vedere se sono ingrossati (vedi «Sintomi»). Ecografia L’ecografia è unitamente alla palpazione l’esame più importante per decidere se procedere o meno a un’operazione diagnostica. Il termine tecnico per questo esame è ecografia scrotale. L’ecografia permette la visualizzazione dell’interno dei testicoli. Allo scopo è necessaria una sonda ad alta risoluzione. Questo metodo di esame è indolore e senza rischi: l’ecografia non espone a radiazioni. Il computer converte gli ultrasuoni in immagini. Si possono così visualizzare i vari strati e tipi di tessuto ed eventuali anomalie. Con l’ecografia si possono inoltre osservare mutamenti dei linfonodi e di organi interni (anche delle loro dimensioni) e trarne qualche valutazione. Ricerca del marcatore tumorale serico In caso di sospetto cancro del testicolo si effettua un prelievo di sangue per vedere se sono presenti marcatori tumorali (marker). I marcatori sono sostanze rilasciate dalle cellule cancerose e di cui si può accertare la presenza nel sangue. Sono detti anche marcatori tumorali serici o sierologici (siero = componente del sangue). I marcatori tumorali serici che possono segnalare il cancro del testicolo sono i seguenti: > alfa fetoproteina (AFP) > beta-coriogonadropina umana (beta HCG) > lattato deidrogenasi (LDH) I pazienti affetti da seminoma presentano nel 10% dei casi dosaggi elevati di beta HCG. In presenza di un non seminoma risultano elevati i dosaggi di tutti e tre i marker nel 70% dei casi. Nel 90% di tutti i casi di tumore del testicolo risulta elevato almeno uno dei seguenti marcatori: l’AFP o la beta HCG.

TUMORE ALLA PROSTATA

La prostata è una piccola ghiandola che fa parte dell’apparato genitale maschile. è localizzata nella pelvi (parte inferiore dell’addome) ed è posta sotto la vescica e davanti al retto. Circonda la porzione iniziale dell’uretra (condotto che porta l’urina dalla vescica all’esterno) ed è rivestita da tessuto muscolare e da una capsula fibrosa. La sua crescita e le sue funzioni dipendono dall’ormone sessuale maschile, il testosterone, prodotto dai testicoli. La funzione della prostata è quella di produrre una parte del liquido seminale che, insieme agli spermatozoi (che originano dai testicoli) ed al liquido proveniente dalle vescicole seminali, viene espulso con l’eiaculazione attraverso il dotto eiaculatore. Tra le componenti del liquido prostatico vi è una proteina, il PSA (Antigene Prostatico Specifico), presente anche nel sangue, che ha la funzione di fluidificare il coagulo spermatico per facilitare il movimento degli spermatozoi.

Il cancro alla prostata è il tumore maschile più frequente: in Italia, ogni anno, ne sono diagnosticati circa 42.800 casi. Colpisce prevalentemente soggetti di età superiore ai 50 anni, mentre è più raro si riscontri in età più giovanile. Cellule tumorali nella prostata sono presenti nel 40% circa degli uomini al di sopra dei 50 anni. Questa percentuale aumenta progressivamente con l’età. Recenti studi e statistiche scientifiche stimano che quasi tutti gli uomini di età superiore agli 80 anni abbiano un piccolo focolaio di cancro prostatico. Ciò implica che molti uomini, pur avendo questa malattia, muoiono per altre cause.

Il tumore della prostata comprende, infatti, una varietà di forme, da quelle a crescita molto lenta – che possono non dare problemi nell’arco della vita e che per questo vengono definite “indolenti” – ad altre forme più aggressive che invece crescono rapidamente superando i confini della ghiandola e possono diffondersi, attraverso il sangue ed il sistema linfatico ad altre parti dell’organismo, dando così origine alla diffusione del cancro in altre zone, cioè alle metastasi. Le cause reali del tumore della prostata sono sconosciute, tuttavia sono stati individuati alcuni fattori di rischio ed alcune condizioni che ne aumentano la probabilità di insorgenza. I fattori di rischio “certi” sono la familiarità e l’età. Gli uomini con un parente stretto (padre, fratello) affetto da carcinoma della prostata hanno un rischio doppio di ammalarsi rispetto alla popolazione generale. Il rischio cresce ulteriormente se in famiglia c’è più di un parente affetto e se la malattia è stata diagnosticata prima dei 65 anni. Un altro significativo fattore di rischio è l’appartenenza all’etnia afro-americana: in questa popolazione l’incidenza è, infatti, maggiore. Inoltre, sembra che la probabilità di ammalarsi possa aumentare in presenza di alcune condizioni come l’infiammazione della prostata (prostatite) cronica o ricorrente, gli elevati valori di ormoni maschili, l’esposizione ad inquinanti ambientali, il fumo, l’obesità ed un’alimentazione ricca di grassi animali (in particolare latticini e carni rosse) e povera di frutta e verdure. Recentemente sono stati identificati dei geni le cui mutazioni sono legate ad un aumento del rischio di tumore prostatico.

Il tumore prostatico in fase iniziale non dà alcuna sintomatologia. La maggior parte dei tumori prostatici viene diagnosticata proprio in questa fase, quando cioè non ci sono sintomi specifici. Spesso, infatti, i pazienti che si rivolgono all’urologo presen- 14 tano i tipici sintomi derivanti dall’ipertrofia prostatica, cioè la patologia benigna che colpisce la prostata in relazione all’avanzare dell’età del paziente. Questi possono essere: aumento della frequenza delle minzioni, sia diurne che notturne, difficoltà ad iniziare la minzione, sensazione di incompleto svuotamento della vescica al termine della minzione, debolezza del getto urinario, saltuari bruciori durante la minzione, difficoltà nell’avere l’erezione, saltuaria presenza di sangue nello sperma. Però questi disturbi, se legati alla presenza di un cancro, insorgono, nella maggior parte dei casi, quando già il tumore è in fase localmente avanzata. La comparsa di questi sintomi in forma più o meno acuta si può osservare anche se vi è un’infiammazione della prostata: la prostatite.

In ogni caso, la presenza e la persistenza anche solo di alcuni di questi sintomi deve spingere il paziente ad effettuare rapidamente una visita urologica per la diagnosi corretta e le cure del caso. Nelle rare forme di tumore prostatico che sono diagnosticate in forma già metastatica, i sintomi sono riferibili agli organi colpiti dalle metastasi e, poiché spesso le metastasi colpiscono lo scheletro, il dolore osseo resistente ai comuni analgesici, rappresenta una sintomatologia fortemente indicativa. Il sospetto clinico deriva da: • anomala crescita del valore del PSA negli anni; • valori di PSA persistentemente elevati anche dopo terapia medica adeguata; • anomalie all’esplorazione rettale con riscontro di nodulo palpabile;• familiarità e fattori di rischio positivi in presenza di PSA elevato. In caso di sospetto clinico di tumore prostatico l’urologo richiede, insieme con altri esami come l’ecografia della prostata, la biopsia prostatica, che è l’unico modo attualmente disponibile per fare diagnosi di carcinoma prostatico.

[irp] Il carcinoma della prostata è uno dei tumori più frequenti del maschio. Negli U.S.A rappresenta quasi il 30% di tutti i tumori di nuova diagnosi nel sesso maschile (SEER). Il numero assoluto dei nuovi casi di carcinoma prostatico tende ad aumentare in relazione da un lato all’aumento della popolazione ed all’invecchiamento della stessa, e dall’altro ad un aumento dell’incidenza indipendente dall’età.

Il carcinoma prostatico è piuttosto comune nel Nord America, particolarmente nell’ambito della popolazione di colore (22 morti per 100.000 uomini neri contro 14 morti per 100.000 bianchi) e nei paesi del Nord Europa: in quelli Scandinavi raggiunge la frequenza di 40-50/100.000 abitanti, ed è raro in Giappone o negli altri Paesi Orientali (0,80-2,8/100000 abitanti). I tumori della prostata sono in costante aumento e tale aumento sembra essere reale oltre che dovuto all’affinamento della sensibilità diagnostica di cui disponiamo rispetto al passato anche recente. Nei paesi industrializzati questo tipo di neoplasie è, negli uomini sopra i 50 anni, la terza causa di morte per cancro dopo i tumori del polmone e del colon-retto.

Nella sola comunità europea i morti ogni anno, sono 35.000; in Italia si stima in una decina di decessi ogni 100.000 abitanti rappresentando la prima causa di morte per tumori dell’apparato urogenitale. Tale neoplasia è tipica dell’età avanzata, ma calcoli statistici proiettivi stimano che un uomo su quattro dopo i 50 anni sia già portatore di tale patologia. E’, infatti, eccezionale la comparsa del carcinoma prostatico prima della cinquantina, mentre i casi diventano soprattutto frequenti al di là dei 65 anni.

In questo contesto epidemiologico, l’Italia è posizionata a metà strada tra i paesi a più alta incidenza e quelli a più bassa con valori attorno a 28/100.000 abitanti. Stime relative al 1990 indicavano il tumore prostatico come la quarta causa assoluta di morte per tumore maschile con il 7,2% circa su 85.000 casi ed il quinto posto come frequenza tra i tumori del maschio dopo polmone, colon-retto, vescica e stomaco.

I fattori che determinano o che contribuiscono a determinare l’insorgenza di questo tipo di carcinoma non sono ancora del tutto chiare. Sicuramente è coinvolto nel suo sviluppo il fattore ormonale, come dimostrato da Huggins, premio Nobel per aver scoperto che gli ormoni maschili (androgeni) possono accelerare la crescita del tumore prostatico, mentre la loro eliminazione porta a un rallentamento nella progressione dello stesso. E’ stato inoltre osservato come gli eunuchi non sviluppino il carcinoma prostatico mentre, un eccesso di androgeni alla pubertà rappresenti un fattore favorente.

Diversi studi, poi, sottolineano la componente familiare di questo tumore, tant’è che la neoplasia è stata riscontrata più frequentemente nei familiari di pazienti affetti da tumore prostatico. Uomini con parenti di primo grado affetti da tumore prostatico hanno un rischio doppio di sviluppare la malattia. Sull’alimentazione troppo ricca di grassi ci sono solo sospetti, si è visto come con diete ricche di vegetali l’incidenza della malattia sia ridotta, mentre aumenterebbe con una dieta ricca di grassi e proteine animali. Anche i fattori sessuali sono stati oggetti di studio per un loro eventuale ruolo nello sviluppo della malattia. Si è potuto constatare che il tumore è spesso associato a trasmissioni di malattie virali (virus della famiglia dei papovavirus, citomegalovirus, virus herpetico), come anche ad un comportamento sessuale non regolare, o troppo scarso o troppo abbondante.

Una correlazione fra tumore prostatico e fumo non è stata provata mentre, si è visto come l’esposizione a sostanze chimiche tipo ossido di cadmio, tipico dei lavoratori della gomma, possa favorire lo sviluppo di tale neoplasia. Il carcinoma prostatico viene considerato come un tumore essenzialmente imprevedibile, in quanto possiamo avere sviluppo di metastasi indipendentemente dall’accrescimento del tumore, come pure una progressione del tumore e delle metastasi che vanno di pari passo. [expander_maker id=”1″ more=”Continua” less=”Read less”]

Caratteristiche istologiche e storia naturale del tumore prostatico

La prostata è una ghiandola che avvolge a manicotto l’uretra posteriore. Nell’adulto pesa circa 20-25 g. Microscopicamente è costituita da alveoli ghiandolari immersi in un tessuto fibromuscolare. La funzione prostatica è essenzialmente rappresentata dalla produzione di liquido seminale (ricordiamo come alla formazione del liquido seminale concorrono in parte anche le vescichette seminali) che è essenzialmente il veicolo che consente agli spermatozoi di risalire lungo l’uretra e quindi la vagina e l’utero.

In base alle caratteristiche embriologiche e fisiopatologiche la ghiandola prostatica viene distinta in una parte “craniale” più vicina al lume dell’uretra che circonda ed una “caudale”, più periferica ed esterna. E’ dimostrato che l’affezione più comune della prostata, l’adenoma benigno, si sviluppi nella parte craniale, mentre nella parte caudale prenderebbe origine il carcinoma.

Alcuni studi hanno dimostrato quindi, come l’origine del carcinoma sia diversa e indipendente da quella dell’adenomioma prostatico, anche se questo concetto, peraltro, non esclude che le due forme possano coesistere.

Il carcinoma della prostata è generalmente considerato una malattia la cui storia naturale è altamente imprevedibile. Infatti, secondo Whitmore non sempre le due possibili forme di progressione e cioè l’invasione locale e la formazione di metastasi si verificano progressivamente, in maniera correlata alle dimensioni del tumore, ma possono essere indipendenti l’una dall’altra.

La tesi sull’imprevedibilità della storia naturale poggia anche e soprattutto sulla peculiare caratteristica del carcinoma prostatico di presentarsi con estrema frequenza in forma latente. Tale forma presenta un’incidenza fino a cento volte superiore rispetto a quella clinica della malattia. Si ritiene che la gran parte dei tumori allo stato latente abbia un comportamento biologicamente poco aggressivo e che solo una ristretta porzione possa progredire a tumore clinicamente invasivo.

Purtroppo le neoplasie dotate di comportamento aggressivo non sempre sono distinguibili dal punto di vista morfologico e/o biologico da quelle che possono permanere allo stato latente per l’inadeguatezza dei mezzi di indagine a nostra tumore della prostata sia caratterizzata da una crescita lenta (tempo di raddoppiamento variabile fra 50 e 120 giorni; tant’è che si ritiene debbano trascorrere dai 10 ai 15 anni perché tale neoplasia si manifesti. La neoplasia, dalla zona periferica della ghiandola, si può propagare in tempi successivi in ogni direzione, può sconfinare verso la capsula prostatica e le vescichette seminali; propagandosi verso l’alto il tumore tende a raggiungere il trigono vescicale dove può infiltrare gli sbocchi degli ureteri in vescica dando luogo a dilatazione delle vie escretrici od alla esclusione funzionale di uno o entrambi i reni, soltanto tardivamente può essere invaso il retto. Essendo il tumore prostatico un tumore linfofilo non manca di regola la propagazione per via linfatica per cui vengono progressivamente raggiunti i linfogangli ipogastrici, iliaci esterni, inguinali fino a raggiungere i linfogangli paraortici.

Le metastasi per via ematica si osservano con massima frequenza nelle varie parti dello scheletro, di cui prediligono le vertebre lombari e le ossa pelviche, ciò sembra essere imputato alla precoce invasione del plesso venoso periprostatico (di Santorini). Sempre per via ematica avremo successivamente metastasi viscerali al polmone, al fegato e ai surreni.

Da un punto di vista clinico il tumore della prostata può essere

così inquadrato:

1. il carcinoma latente: dimostrabile casualmente alla autopsia

2. il carcinoma incidentale: scoperto accidentalmente dopo intervento di adenomectomia o TURP per ipertrofia prostatica benigna in quanto clinicamente non palpabile

3. il carcinoma occulto: caratterizzato da disseminazione metastatica con obbiettività prostatica negativa

4. il carcinoma clinicamente manifesto: evidenziabile con

l’esplorazione rettale

Da un punto di vista istologico la forma più frequente è l’adenocarcinoma (95%) che si sviluppa normalmente dagli acini prostatici della prostata caudale; inoltre possiamo riscontrare il carcinoma a cellule transizionali, il carcinoma a cellule squamose ed il sarcoma. Non mancano tuttavia le forme meno differenziate, la cui prognosi è più grave in considerazione della loro tendenza a diffondersi rapidamente e della loro maggiore sensibilità alla terapia con gli estrogeni. Il carcinoma prostatico è spesso multifocale ed ha un decorso largamente imprevedibile.

La Stadiazione

Consiste nella valutazione e definizione del grado di estensione locale e a distanza della malattia effettuata attraverso le diverse procedure diagnostiche tipiche del particolare tipo di tumore in questione. Si tratta di dati molto importanti per la successiva scelta dell’iter terapeutico. La stadiazione di un tumore è clinica e patologica. Per stadiazine clinica si intende quella che è possibile effettuare studiando il paziente e cioè mediante l’esame obiettivo e con l’ausilio di esami di laboratorio e di esami radiologici. La stadiazione patologica si basa sul reperto istologico effettuato sul “pezzo operatorio” e cioè sul tumore asportato chirurgicamente. Il sistema “TNM” è una convenzione universalmente accettata. Si tratta di un sistema di identificazione dello stadio della malattia laddove la “T” con indice da 1 a 4 identifica il volume del tumore e la sua estensione locale, la “N” indica l’interessamento o meno dei linfonodi loco regionali e la “M” l’esistenza o meno di metastasi a distanza.

Il cosiddetto “grading” consiste in un punteggio riferito al livello di alterazione cellulare e strutturale del tessuto neoplastico rispetto a quello sano.

Sistema Gradino secondo Gleason

Grado 1: altamente differenziato Grado 2: ben differenziato Grado 3: moderatamente differenziato Grado 4: scarsamente differenziato

Grado 5: altamente indifferenziato (cellule anaplastiche, infiltranti).

Sintomatologia e Diagnostica Clinica.

La sintomatologia iniziale è scarsa o quando presente molto sfumata. Trattandosi di individui anziani nella maggior parte dei casi la sintomatologia si confonde con quella da ostacolo minzionale sul collo vescicale dovuto alla componente adenomatosa della prostata: pollachiuria e nicturia sono presenti nel 70% dei casi, disuria o stranguria (45%), ematuria (<5%). La disuria è causata dall’invasione dell’uretra e dalla contiguità con il pavimento vescicale.

La sintomatologia dolorosa può essere costituita da dolori pelvici e rachialgie, dovuti ad un interessamento precoce del tumore nelle ossa del bacino e a livello vertebrale. Possiamo avere anche dolori perineali irradiati al pene che si aggravano durante la minzione, dovuti ad infiltrazione neoplastica dei nervi. Stipsi e tenesmo sono riferibili ad invasione del retto, naturalmente questi sintomi sono piuttosto tardivi. A volte, sono frequenti, lombosciatalgie e neuralgie crurali. Tale sintomatologia dolorosa, in assenza di altri disturbi, in particolar modo in persone anziane, devono far sospettare subito il carcinoma della prostata. Solo tardivamente avremo ritenzione di urina e cachessia neoplastica ed anche, edemi degli arti inferiori, dello scroto, anemia, epatomegalia, espressione di malattia disseminata.

Screening diagnostico per il tumore prostatico sulla popolazione sana. E’ veramente utile?

La concomitanza di fattori quali l’elevata mortalità, la tardività della diagnosi clinica abituale ed i benefici della diagnosi precoce hanno negli ultimi tempi suscitato un notevole interesse per iniziative sistematiche di diagnosi precoce in soggetti asintomatici e cioè di screening.

E’ opinione diffusa che la diagnosi precoce di un tumore, comunque ottenuta, rappresenti un beneficio. Questa convinzione deriva dal constatazione che i casi diagnosticati precocemente presentano uno stadio meno avanzato della malattia e, di conseguenza, una maggiore sopravvivenza rispetto ai casi che non si sono sottoposti ad indagini preventive. Questa impostazione, se può essere valida per il singolo individuo, rappresenta una valutazione affrettata e superficiale della realtà, nella fattispecie del tumore prostatico, che tende ad attribuire alla diagnosi precoce dei vantaggi che possono essere solo apparenti.

Innanzitutto, bisogna dire che il fatto di anticipare una diagnosi può allungare il tempo di sopravvivenza dal momento della diagnosi stessa ma non necessariamente aumenta quella che sarebbe stata la durata della vita del paziente in assoluto. In altre parole, la diagnosi precoce allunga realmente il tempo di sopravvivenza per l’effetto delle terapie oppure allunga il periodo che intercorre tra la conoscenza della diagnosi e la morte del paziente?

Una seconda osservazione va posta riguardo al fenomeno della selezione negli screening di casi di tumori meno aggressivi e che avrebbero spontaneamente uno sviluppo molto rallentato. I tumori rilevati allo screening potrebbero essere giudicati erroneamente gravati da minore mortalità in quanto si giudicherebbe più efficace su di essi l’instaurazione di una terapia “precoce” ma che in realtà non sarebbe stata indispensabile in quanto il tumore poteva non aver avuto sviluppo clinico.

Di fronte a questi possibili eventi è chiaro come un osservatore superficiale possa attribuire allo screening un’efficacia e dei benefici che talora sono solo apparenti. L’unico sistema affidabile per la valutazione della reale efficacia di uno screening è quello che viene chiamato in ambito di scienze statistiche lo “studio controllato randomizzato”. Questo comporta il confronto tra un gruppo di soggetti

sottoposti allo screening con un gruppo di controllo, uguale al primo per ogni aspetto ma non sottoposto a screening. Nel caso in cui, dal confronto dei due gruppi, dovesse risultare una riduzione della mortalità reale statisticamente significativa nel gruppo sottoposto a screening se ne potrebbe affermare la reale utilità ed introdurli nella pratica clinica. In effetti, dei tentativi in questo senso sono stati fatti ed altri sono in studio in Europa e negli Stati Uniti senza che però vi siano ancora dei risultati definitivi per i quali bisognerà attendere circa 10 anni.

In conclusione esistono ancora forti dubbi sul fatto che la diagnosi precoce abbia un impatto positivo sulla prognosi e molti dubbi vengono espressi sulla stessa opportunità di eseguire gli studi randomizzati e controllati quando il reale limite della interpretazione dei dati sta nella incapacità dei mezzi diagnostici di cui disponiamo di discriminare i tumori biologicamente aggressivi da quelli a lenta crescita.

Diagnosi

La diagnosi del carcinoma prostatico deve volgere ad avere la certezza di tale patologia, la grandezza della neoplasia, dato importante per il successivo iter terapeutico ed infine il tipo istologico del tumore.

L’esplorazione rettale digitale resta tuttora il metodo migliore per scoprire il carcinoma della prostata; studi recenti hanno dimostrato l’efficacia dell’esplorazione rettale di routine per scoprire la neoplasia in uno stadio precoce, ancora prima che questa oltrepassi la ghiandola prostatica. Attraverso l’esplorazione rettale si può percepire un ingrandimento, spesso asintomatico, ed una irregolarità della ghiandola, ed anche un suo aumento di consistenza. Raramente si può sentire il tumore allo stadio di nodulo solitario e circoscritto in mezzo ad un lobo. L’irregolarità della superficie della prostata, la quale si presenta nodosa e bernoccoluta e, la durezza del tumore sono solitamente caratteri sufficienti a distinguere una ipertrofia prostatica benigna da un carcinoma della prostata. Tuttavia sebbene l’esplorazione rettale, come già detto, rimanga il cardine per la scoperta precoce del tumore, è evidente che la diagnosi sicura della neoplasia può essere ottenuta solo con l’agobiopsia prostatica. L’esame può essere eseguito per via transrettale o per via transperineale. Tale metodica, non solo permette di formulare una diagnosi di neoplasia, ma indica, inoltre, il grado di differenziazione cellulare (grading), dato molto importante per l’impostazione del programma terapeutico.

L’ecografia prostatica viene eseguita per via transrettale e consente di valutare la struttura della ghiandola e i rapporti di questa con gli organi adiacenti (vescica, retto, vescicole seminali ecc.). Si può eseguire in corso di tale indagine una biopsia mirata. Il tumore può essere rappresentato, da un punto di vista ecografico, come una struttura ipoecogena, iperecogena, isoecogena o mista, ciò è dovuto alla quantità di tessuto connettivale presente nella neoplasia. La ipo- e iso- ecogenicità sono più frequenti negli stadi iniziali della malattia, le alterazioni di tipo misto, invece, negli stadi avanzati del tumore. Il carcinoma prostatico può presentarsi in forma circoscritta, multipla o addirittura in forma diffusa, là dove non vi è più distinzione fra ghiandola interna ed esterna. L’indagine ecografica deve essere eseguita anche a tutto l’addome per evidenziare eventuale idronefrosi o

metastasi epatiche. Una volta verificato la presenza della neoplasia occorre accertare la sua estensione (staging) ai fini prognostici e terapeutici. Tra le varie indagini radiologiche troviamo: l’urografia, la quale può dimostrare alterazioni della vescica con un’impronta del pavimento vescicale generalmente asimmetrica e alterazioni dell’uretere fino ad arrivare a dimostrare l’esclusione funzionale del rene. La Tac invece consente di valutare forme e dimensioni della prostata. Presenta il limite della informazione non sicura dei dati relativi ai linfonodi. La RMN viene utilizzata soprattutto per la stadiazione del tumore; la linfografia è oggi scarsamente utilizzata. Come la Tac, la linfangiografia presenta inconvenienti notevoli come test diagnostico di routine nei pazienti con carcinoma della prostata, dovuti al fatto che la linfangiografia non può prevedibilmente mettere in evidenza le metastasi microscopiche, e che i linfonodi che siano stati completamente sostituiti dal tessuto metastatico non si visualizzano. Quindi, anche in presenza di un linfonodo costituito esclusivamente da tessuto tumorale solido, la linfangiografia può non evidenziare la lesione. Probabilmente, l’obiezione più seria all’uso di routine di questa metodica è l’osservazione che l’esame bilaterale non visualizza sistematicamente i linfonodi iliaci interni ed otturatori, che sono di primaria importanza nel carcinoma della prostata.

La scintigrafia ossea (total body, con tecnezio) consente di mettere in evidenza ripetizioni ossee. Questa metodica è dotata di scarsa specificità per cui sono frequenti i falsi positivi (morbo di Paget, fratture pregresse ecc.) in tal caso occorre eseguire radiografie mirate per dirimere il dubbio. Possibili anche i falsi negativi nei casi in cui si abbiano metastasi ossee osteolitiche con riduzione della fissazione dell’isotopo radioattivo. La radiografia del torace, permette di evidenziare possibili metastasi polmonari o metastasi costali.

I markers tumorali

Una ricerca intensiva di una o più sostanze potenzialmente utili per identificare i pazienti con un cancro della prostata o per stabilire la prognosi della neoplasia non ha messo in evidenza un marker completamente soddisfacente. I markers prostatici specifici sono rappresentati dalla fosfatasi acida prostatica e dall’antigene prostatico specifico.

La PAP: l’aumento della fosfatasi acida in circolo è solitamente legato a metastasi più o meno estese nello scheletro. In caso di carcinoma prostatico si possono avere alti valori di fosfatemia acida, ma è anche vero che un tumore della prostata non ancora metastatizzato può accompagnarsi a concentrazioni normali di tale enzima nel sangue.

La PAP si rivela valida soprattutto come valore prognostico ed è indispensabile nei controlli a distanza di routine dei soggetti con carcinoma prostatico accertato. L’aumento della fosfatasi acida, quando si associa all’aumento della fosfatasi alcalina avvalora il sospetto di carcinoma prostatico disseminato nello scheletro.

L’antigene prostatico specifico, il PSA, scoperto nel 1979, è una glicoproteina secreta dalla prostata, la quale interviene nella liquefazione dell’eiaculato.

Studi su ampi gruppi di uomini asintomatici mostrano che lo screening con PSA permette di scoprire approssimativamente un terzo in più di casi di tumore che con la sola esplorazione rettale. Ciò nonostante, circa il 20-30% dei tumori della prostata non sono associati ad elevati livelli di PSA. L’American Cancer Society raccomanda comunque lo screening del carcinoma prostatico attraverso l’utilizzo dell’esplorazione rettale ed il PSA, riservando l’ecografia transrettale ai pazienti che presentino irregolarità di uno degli altri due esami. Elevati livelli di PSA, come dicevamo, possono indicare la presenza di un tumore in fase iniziale, molto prima cioè che appaiono i sintomi della malattia.

Occorre ricordare però sebbene tale antigene possa essere specifico per la prostata, certamente non lo è per il carcinoma prostatico. Il 10% degli uomini non affetti da tale patologia ha presentato un aumento dell’antigene prostatico specifico, così come più di 2/3 di quelli con iperplasia prostatica benigna. A tale proposito si attendono i risultati di uno studio, ancora in corso, eseguito su oltre 130.000 persone in tutta Europa che ci dirà se tale test dovrà essere eseguito dopo i 50 anni da tutti gli uomini. Il problema è che il test del PSA individua anche tumori molto ridotti e in fase iniziale, neoplasie che non avranno mai il tempo di svilupparsi al punto di dare sintomi o problemi al paziente.

Il test del PSA è quindi ancora in discussione per quanto riguarda l’opportunità di usarlo come screening di massa. Livelli di antigene prostatico superiori a 4 nanogrammi per millilitro di sangue sono l’indicazione che qualcosa non va. Il cancro però, non è solo l’unica spiegazione: il PSA, infatti, si innalza anche in caso di infiammazione della prostata (prostatiti) o di ipertrofia prostatica benigna, e in caso di massaggio o manipolazione prostatica. Le cause di risultati falsamente negativi sono costituite invece dalla terapia antiandrogenica. La sua

utilità quindi, come per la fosfatasi acida, è soprattutto per il monitoraggio della terapia. Utile si rivela la determinazione del PSA anche dopo prostatectomia radicale; essendo prodotto solo all’interno della prostata i suoi livelli sierici dopo l’intervento non dovrebbero essere dosabili, tant’è che livelli di PSA che persistono dopo 6-8 settimane dall’intervento indicano una malattia persistente.

Riassumendo, la diagnosi di carcinoma della prostata viene posta ancora nel modo migliore con una buona esplorazione rettale seguita dalla biopsia e dal successivo esame istologico. Per quanto riguarda le determinazioni biochimiche, non esiste alcun esame sul siero, sulle urine o sul liquido prostatico che sia

sufficientemente accurato da poter essere consigliato come test di screening di routine. Nonostante tali limitazioni, un valore persistentemente elevato di fosfatasi acida sierica o un livello aumentato di fosfatasi acida nel midollo osseo costituiscono un segno sfavorevole che con molta probabilità è associato a

successive metastasi.

Evoluzione e Prognosi

Il carcinoma della prostata abbandonato alla sua naturale evoluzione conduce a morte con quadro di metastasi allo scheletro e cachessia generale. Perciò tempestività nella diagnosi e trattamento chirurgico consentono spesso una “guarigione” del cancro della prostata. La terapia del tumore prostatico va distinta in radicale e palliativa chirurgica e medica. In caso di tale patologia si può effettuare preliminarmente l’asportazione di alcuni linfonodi utilizzando la

laparoscopia. Questa operazione è fondamentale per verificare se la neoplasia è circoscritta alla ghiandola, oppure ha invaso altri distretti dell’organismo. In questo secondo caso, purtroppo, è perfettamente inutile sottoporre ad intervento chirurgico il paziente; se invece il tumore è localizzato si può effettuare la prostatectomia radicale. Intervento che prevede l’ablazione delle vescicole seminali e della prostata, assieme ad un certo numero di linfonodi, per via addominale formando successivamente un’anastomosi fra la vescica e l’uretra membranosa. Ciò permette la guarigione completa dal tumore. Dopo tale intervento la guarigione a 10 anni è del 70% ed arriva ad oltre l’80% nei casi di stadio T1a-T2a.

Questo intervento può comportare alcuni effetti collaterali, non di poco conto, fra i principali ricordiamo: i problemi di incontinenza e la perdita dell’erezione.

Grazie ad una evoluzione di tale intervento esiste oggi una tecnica che consiste nel non danneggiare i fasci nervosi (nerve-sparing) deputati all’erezione che ha l’obbiettivo di ridurre tali effetti indesiderati. Con essa si può preservare la continenza, diventando così modesto il rischio ( circa il 5%), mentre riguardo alla potenza sessuale, questa in una discreta percentuale dei casi non si riesce a preservarla (circa il 30%), comunque sia, la prostatectomia renderà impossibile l’eiaculazione, mantenendo però inalterata la sensazione dell’orgasmo.

La terapia consiste nell’orchiectomia associata alla somministrazione di estrogeni: questa terapia non permette la guarigione dal carcinoma della prostata ma semplicemente ne ritarda l’evoluzione, anche arrestandola per alcuni anni. Si può assistere con tale metodica anche ad una parziale regressione del tumore e delle metastasi fino al momento in cui la malattia riprende inevitabilmente il suo decorso. La sola orchiectomia risulta più efficace della sola terapia con estrogeni, comunque gli effetti maggiori si ottengono associando i due metodi.

La surrenectomia bilaterale, da riservare ai casi di carcinoma prostatico recidivato dopo l’orchiectomia nonostante la terapia con estrogeni. In tal caso diventa necessario il trattamento sostitutivo con cortisone, oppure l’ipofisectomia la quale permette di arrestare l’evoluzione del tumore in quanto avremo da parte del surrene un incremento di androgeni dopo l’orchiectomia. L’evoluzione di questa tecnica permette o l’alcoolizzazione dell’ipofisi oppure l’introduzione, tramite la sella turcica, di una sostanza radioattiva (ittrio 90) con l’effetto di necrotizzare l’ipofisi.

La terapia palliativa chirurgica consiste nella disostruzione del collo vescicale e dell’uretra posteriore, quando la neoplasia provoca una ritenzione urinaria. La rimozione del tessuto neoplastico viene eseguita di preferenza mediante resezione endoscopica. Questo intervento non è radicale ma consente al paziente di avere minzioni spontanee senza l’ausilio del catetere vescicale. In alcuni casi il trattamento endoscopico può essere utile anche per evitare una insufficienza renale successiva, dovuta ad ostruzione degli ureteri su base neoplastica.

Abbiamo poi la Radioterapia, che ottiene lo stesso risultato, in termini di guarigione, della chirurgia. I vantaggi sono la guarigione del paziente, senza l’alta probabilità di incorrere nell’impotenza. Limiti della radioterapia sono quelli di non permettere di effettuare l’analisi dei linfonodi ed inoltre, le radiazioni rendono impossibile un successivo intervento chirurgico. La radioterapia sembra avere dato i migliori risultati nelle forme classificate come T3, tumori cioè che si sono estesi oltre i confini della prostata e non sono, quindi, aggredibili chirurgicamente.

La terapia palliativa medica: il trattamento ormonale è uno dei cardini della terapia del tumore della prostata. Circa l’80% delle cellule tumorali risponde con la

regressione all’uso di farmaci anti-androgeni, e ciò avviene sia nei tumori di tipo primario che in quelli metastatici. Gli effetti collaterali si esplicano principalmente in un calo della libido, ma anche con la comparsa di ginecomastia ed edemi. Ciò è dovuto essenzialmente alla ritenzione sodica determinata dagli estrogeni. Tale trattamento può essere costituito da somministrazione di estrogeni (dietilstilbestrolo) a bassa dose o di estrogeni associati ad una mostarda azotata (estramustina fosfato) o antiandrogeni, come ad esempio il ciproterone acetato. Gli estrogeni (stilbestrolo-dietilstilbestrolo-etinilestradiolo) non agiscono per inibizione diretta sulle cellule neoplastiche bensì per meccanismo indiretto, inibendo nell’ipofisi la produzione di gonadotropine.

La chemioterapia per il carcinoma della prostata non ha finora prodotto risultati positivi.

Infine in caso di forti dolori dovuti a ripetizioni ossee, a volte può risultare utile eseguire il trattamento con Metastron (stronzio 199), sostanza radioattiva la quale, attraverso la via venosa, viene veicolata nel torrente circolatorio inibendo la crescita della cellula neoplastica.

Prospettive future

Nel trattamento del carcinoma della prostata il problema è chiaramente quello di affrontare il tumore una volta che questi ha dato metastasi nei linfonodi pelvici. La prostatectomia radicale nei casi localizzati permette di ottenere la guarigione dal tumore in una elevata percentuale dei pazienti; peraltro, al momento attuale né la terapia radiante né interventi chirurgici più allargati, anche con rimozione dei linfonodi interessati, sembrano migliorare la percentuale di guarigione nei pazienti con la neoplasia nello stadio D1. E’ convinzione di molti che la guarigione definitiva dal cancro della prostata potrà avvenire soltanto quando si potrà abbinare al trattamento del tumore primitivo una o più sostanze in grado di distruggere le cellule neoplastiche che possono essere sfuggite, per così dire, dai confini della prostata nel momento in cui l’intervento di prostatectomia venga eseguito. Giova ricordare inoltre, che il tumore della prostata è generalmente considerato come un tumore altamente imprevedibile. Infatti secondo Whitmore crescita del tumore e metastasi a distanza non sempre evolvono progressivamente, ma bensì possono essere indipendenti l’una dall’altra.

Perciò si può affermare che un miglioramento delle attuali percentuali di guarigione per questo tumore potrà avvenire soltanto attraverso la diagnosi precoce della neoplasia ed un tempestivo trattamento, il quale deve essere effettuato possibilmente quando il tumore è ancora completamente localizzato alla ghiandola.