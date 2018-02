Tumori, sperimentato nuovo vaccino efficace su diversi tipi di cancro

Un vaccino anticancro pare sia stato sperimentato e pare che possa uccidere i tumori o addirittura bloccare nella crescita. Questa interessante scoperta è stata effettuata dalla Stanford University o meglio da un gruppo di ricercatori che operano all’interno di questa università e adesso bisognerà passare alla sperimentazione sugli esseri umani, visto che è scaduta quanto realizzato è stato testato soltanto sui topi. Ma vediamo di capire come funziona questo vaccino e quali sono effettivamente i tipi di cancro che realmente sconfigge. Innanzitutto Diciamo che si tratta di un vaccino a base di staminali pluripotenti indotte, il quale pare scateni una forte risposta immunitaria contro il tumore al seno, dei polmoni e della pelle.

E’ questo quanto sostenuto dai ricercatori della Stanford University diretti da Joseph Wu. Come già abbiamo riferito, questo vaccino è stato testato sui topi dai ricercatori della Stanford University ed è stato ottenuto riprogrammando e riportando ad uno stadio simile embrionale le cellule adulte. I ricercatori hanno somministrato il vaccino a 75 animali ed i risultati sono stati davvero sorprendenti visto che entro 4 settimane al 70% degli animali trattati, ha totalmente rigettato Cellule di tumore al seno recentemente introdotte, mentre il restante 30% ha presentato dei Tumori significativamente ridotti . Questo vaccino pare sia stato anche testato per verificarne l’efficacia su tumore al polmone e quello della pelle e in effetti le cellule contenute all’interno del vaccino Ovvero le cellule IPS pare possono innescare il sistema immunitario al fine di evitare le cellule tumorali.

Il vaccino pare porti il sistema immunitario a riconoscere diversi tipi di tumore in un colpo solo grazie alle cellule staminali che sulla loro superficie presentano delle proteine comuni ai tumori. Sfruttate Dunque a scopo terapeutico per via di questa somiglianza, le staminali sono state In un primo momento irradiate per impedirne la proliferazione e poi sono state iniettate una volta alla settimana per un mese nei topi ai quali poi sono state impiantate le cellule del tumore alla mammella.

Ebbene a distanza di una settimana, il 70% degli animali è riuscito a distruggere il tumore mentre il restante 30% ne ha ridotto le dimensioni in maniera significativa.”Sebbene resti ancora molto da fare, il concetto di per sé è semplice: consiste nel prendere il sangue del paziente, produrre le staminali indotte e poi iniettarle per prevenire il cancro. Sono davvero entusiasta per le possibilità che si apriranno in futuro”, ha detto il coordinatore dello studio, Joseph Wu. Ovviamente ad oggi non si può dire di avere un vaccino anticancro visto che i test sono stati effettuati unicamente sui topi, ma gli scienziati fanno sapere che questi risultati ottenuti che sono più che positivi fanno ben sperare in un successivo step di sperimentazione che sarà proprio sul l’essere umano.