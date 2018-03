Turista partorisce in mare: tutto diventa virale sui social

Una sequenza di foto per raccontare un parto straordinario. E’ quanto pubblicato su Facebook dall’egiziana Hadia Hosny El Said, che ha diffuso le immagini incredibili catturate dal balcone di una casa affacciata sul Mar Rosso a Dahab, cittadina sulla costa sud-orientale della penisola del Sinai. Le foto, diventati presto virali, mostrano uno speciale parto in acqua salata di quella che la stampa locale (che conferma la veridicità della notizia) indica come una turista russa accompagnata dal suo medico.

Nelle immagini è possibile vedere il neonato – ancora legato dal cordone ombelicale alla placenta, posata in un contenitore arancione – portato a riva fra le braccia del medico. Fotografata anche la mamma del piccolo che, testimonia Hadia, sembra uscire dall’acqua dopo il parto “come se niente fosse”.

Fino agli anni ‘50 le donne partorivano in casa, assistite in genere dall’ostetrica, meno frequentemente dal medico, e si recavano in ospedale solo se vi erano rischi evidenti. Nei decenni successivi le nascite sono avvenute sempre più spesso in ospedale, fino a fare scomparire quasi del tutto il parto in casa. Negli ultimi anni, in Italia, anche se in una percentuale poco significativa, continuano ad aumentare le donne che scelgono questa antica pratica. Nella gran parte dei Paesi europei meno dell’1% delle nascite si verifica a casa. Il parto a casa è più frequente in Scozia (1,4%), Islanda (1,8%), Inghilterra (2,7%), Galles (3,7%) e soprattutto in Olanda (16,3%). Una domanda che ci viene posta sempre più frequentemente è se sia meglio partorire a casa o in ospedale. Gli studi pubblicati sulla pratica del parto in casa presentano numerose limitazioni metodologiche legate alla piccola dimensione del campione, alla mancanza di un gruppo di controllo adeguato, alla difficoltà a distinguere tra parti in casa pianificati e non, nonché all’eterogeneità nelle competenze e nella formazione del personale di assistenza al parto.

Per evitare i dubbi, legati a queste problematiche metodologiche, una recente ricerca, pubblicata su una autorevole rivista, è stata condotta negli Stati Uniti su un campione di circa 80.000 gravidanze che includevano solo mamme e bambini sani e senza fattori di rischio. Sono stati esclusi dall’analisi parti gemellari, podalici e prematuri e bambini con difetti congeniti. È emersa una differenza significativa fra chi aveva deciso di partorire in ospedale e chi aveva pianificato la nascita a casa o in una struttura dove non sono presenti medici (le cosiddette “case delle ostetriche”). Nel primo caso la mortalità perinatale e neonatale è stata di 1,8 e 0,6 per mille parti, mentre quando si sceglieva la nascita a casa la mortalità aumentava a 3,9 e 1,6 per mille parti. In ogni caso, come gli autori dichiarano, i rischi di morte erano bassi in entrambi i gruppi.

C’era un aumento anche delle probabilità di trasfusioni per la madre. Si è invece osservato con il parto a casa una riduzione dei cesarei e delle lacerazioni. Va sottolineato che ben seicento donne che volevano partorire a casa (un sesto del totale di questo sotto gruppo) sono dovute ricorrere all’ospedale per complicanze sopraggiunte durante il travaglio domestico. Questo ampio studio conferma che il parto in ospedale è più sicuro e riduce i rischi di mortalità neonatale e di complicanze per la mamma. I fautori del parto al di fuori dell’ospedale sottolineano i vantaggi soprattutto psicologici, opzione questa che si inserisce in un quadro di scelte più naturali e meno medicalizzate. La maggior parte delle donne sane partorisce a termine senza problemi e quindi la gran parte delle nascite potrebbe realizzarsi senza la necessità di interventi medici. Ma va sempre tenuto presente che anche nelle condizioni ideali non si può escludere, con assoluta certezza, l’eventualità che insorgano delle complicazioni, che potrebbero mettere a rischio la salute della mamma e del bambino. In questi casi diventa necessario un immediato tra sferimento in ospedale, non sempre facile da realizzare soprattutto in condizioni di emergenza.

La Società Italiana di Neonatologia (SIN), come l’American Academy of Pediatrics (AAP) e l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), continua a sostenere che l’ospedale è il posto più sicuro dove partorire e ribadisce che partorire in casa espone mamma e neonato a rischi maggiori e imprevedibili. Tuttavia, qualora una donna decida di optare per il parto a domicilio, la SIN fornisce delle indicazioni per affrontare la nascita nelle condizioni di maggiore sicurezza possibile, sulla base anche dell’organizzazione sanitaria di riferimento. È preliminare una accurata selezione delle pazienti che vogliono partorire a casa. Debbono essere in buona salute, senza malattie pregresse o insorte durante la gravidanza. Il feto, con un’età gestazionale di 37-41 settimane, deve essere in posizione cefalica. La gravidanza multipla, una malposizione fetale o un precedente taglio cesareo sono considerate come controindicazioni assolute. La SIN inoltre raccomanda che: la donna deve essere correttamente informata sui rischi del parto a domicilio e sulla organizzazione dello stesso nella città dove intende partorire. Deve esservi un presidio ospedaliero attrezzato facilmente raggiungibile. Deve essere garantito un trasporto rapido in ospedale per mamma e neonato ad opera di personale esperto ed addestrato nelle manovre di rianimazione. Occorre pre-allertare l’ospedale con Terapia Intensiva Neonatale più vicina. La futura mamma deve rivolgersi a un’ostetrica con training appropriato nell’assistenza sia in ospedale sia a domicilio e che abbia una documentata capacità nelle manovre rianimatorie neonatali. È necessario garantire al neonato e alla mamma, nelle ore immediatamente dopo il parto, tutti i controlli necessari e di routine. Se da un lato esistono fondate preoccupazioni per la sicurezza del parto a casa, dall’altro va ribadito che anche l’organizzazione del parto in ospedale dovrebbe decisamente migliorare in molte realtà italiane. Dovrebbe essere data una maggiore attenzione all’umanizzazione delle cure e alla riduzione degli interventi medici non giustificati (es. tagli cesarei). Il percorso nascita di ogni donna e del suo bambino dovrebbe essere personalizzato, assicurando alla gran parte delle donne cure semplici e non invasive e utilizzando per le gestanti che presentano problemi un livello di cure adeguato al tipo di patologia presente. In questo percorso dovrebbero riemergere gli aspetti relazionali, psicologici, personali e sociali della gravidanza e della nascita. Le routine ospedaliere dovrebbero tener sempre presente che il parto è nella gran parte dei casi un evento fisiologico. Le sala parto anche strutturalmente dovrebbero essere locali confortevoli e tali da creare un ambiente rilassato e familiare.

Parto in acqua Il parto in acqua è diventato molto popolare negli ultimi decenni. L’idea alla base è costituita dal fatto che il feto trascorre i primi nove mesi della sua vita in un milieux acquoso (liquido amniotico) e che il suo passaggio dall’utero al mondo esterno dovrebbe essere più facile, più dolce e meno stressante se viene effettuato in acqua. Si parla di immersione in acqua quando l’addome della madre è completamente immerso in una o più fasi del travaglio e del parto. Questa situazione implica l’utilizzo di una vasca più grande di una vasca da bagno comunemente utilizzata in casa, al fine di consentire non solo la presenza di due persone, ma anche alla donna di muoversi e di partorire senza difficoltà. I vantaggi riferiti di questa pratica sono: diminuzione del dolore perinatale, maggiore senso di benessere, minore frequenza di traumi perinatali e minore stress materno.

Nei paesi sviluppati le complicanze ostetriche non sono frequenti e per questo motivo è necessario ricorrere ad un gran numero di osservazioni per identificare i vantaggi e i rischi potenziali associati al parto in acqua rispetto al parto convenzionale. Due autorevoli società scientifiche come l’AAP e l’ACOG, dopo aver analizzato i lavori pubblicati su questa tema, si sono espresse su questo argomento in un articolo su “Pediatrics”. Da questa attenta revisione della letteratura sono emersi numerosi limiti metodologici degli studi pubblicati, per la gran parte non sottoposti al controllo di revisori indipendenti. Gli articoli, che fanno riferimento ad un numero ridotto di casi, sono prevalentemente retrospettivi, spesso sono revisioni di casi osservati in un singolo centro, talora studi osservazionali che hanno utilizzato un controllo storico e in alcuni casi sono solo opinioni personali. Manca inoltre una definizione uniforme di immersione in acqua e spesso non viene indicato quando questa è stata iniziata se durante il travaglio o il parto, la sua durata, la profondità della vasca e la temperatura dell’acqua. Non viene riportata l’eventuale presenza di un’ostetrica o di altro personale dedicato che naturalmente può condizionare i risultati.

Tutte queste variabili, raramente documentate, possono aver avuto un importante effetto sui risultati e ne limitano la loro validità ed escludono la possibilità di un confronto tra gli studi. È ugualmente difficile definire l’incidenza di complicazioni materne e neonatali del parto in acqua. Una serie di casi pubblicati ha segnalato numerose e gravi complicazioni neonatali: infezioni e sepsi (soprattutto quando si verifica una rottura delle membrane amniotiche), disturbi della termoregolazione, shock ipovolemico per rottura del cordone ombelicale, distress respiratorio per aspirazione di acqua associata a iponatremia per intossicazione da acqua, annegamento, encefalopatia ipossico ischemica. Sulla base dei dati disponibili si può oggi affermare che nelle gravidanze a termine, il parto in acqua iniziato nel primo stadio del travaglio riduce la necessità di un’analgesia farmacologica e la durata del travaglio, ma non migliora la prognosi perinatale. Il parto in acqua nel secondo stadio del travaglio ha mostrato una maggiore soddisfazione materna, ma non altri benefici per la madre, mentre per il neonato sono stati segnalati complicazioni talora molto gravi e mortali. Le madri che desiderano avere un parto in acqua debbono ricevere informazioni precise su dati certi ed in particolare sulle indicazioni, le possibili controindicazioni, i benefici e i rischi sia per loro che per i neonati. L’AAP e ACOG e successivamente la Società spagnola di Neonatologia hanno definito che l’immersione in acqua nel secondo stadio del travaglio dovrebbe essere considerata una procedura sperimentale che dovrebbe essere eseguita solo nell’ambito di appropriati studi clinici controllati. È necessario stabilire rigorosi protocolli con indicazioni precise sulla selezione delle pazienti, sul mantenimento dell’igiene delle vasche, sulle procedure di controllo delle infezioni, sul monitoraggio della madre e del feto ad appropriati intervalli e sulle procedure da attivare immediatamente per togliere la donna dalla vasca se ci sono timori per la salute della mamma e del feto. In ogni caso la sicurezza del neonato va sicuramente anteposta all’autonomia e alla libertà di scelta della madre.

La Stanza del parto Naturale è una possibilità che viene offerta all’ utenza che ne fa richiesta fin dal 1984, anno nel quale è stata istituita la nostra stanza per il parto naturale in ambiente ospedaliero, unica esperienza su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è da sempre quello di rendervi protagonisti centrali dell’evento, di accogliere le vostre richieste, di rispettare tempi e ritmi personali, di permettere una nascita con accanto chi volete, in un’atmosfera tranquilla, raccolta, senza interferenze. Si può scegliere di travagliare e partorire in qualunque posizione, anche in acqua. In questa stanza si entra quando è iniziata la fase attiva del travaglio (collo uterino appianato, una dilatazione di almeno 3 cm in presenza di contrazioni uterine valide e regolari), vi si partorisce e vi si può restare per le 24 ore successive insieme al proprio compagno e al bambino. SE SCEGLIETE DI PARTORIRE NELLA SPN OCCORRE: • Avere una gravidanza fisiologica. • Se la vostra gravidanza non è seguita da un operatore ospedaliero o consultoriale della USL 7 Zona Altavaldelsa occorre fare una visita presso i nostri Ambulatori intorno alla 36-37 settimana. (appuntamenti tel. 0577 767676 specificando Zona Altavaldelsa (Osp. Campostaggia) oppure al N° 0577 994416 il lunedì mercoledì e venerdi mattina). In occasione della visita portare tutti gli esami ed ecografie eseguite in gravidanza. • Portare al momento del travaglio di parto, insieme ai referti degli esami eseguiti in gravidanza, anche il risultato del tampone vagino-rettale eseguito nell’ultimo mese di gravidanza, per la ricerca dello streptococco beta emolitico di gruppo B • Far presente al momento del ricovero in travaglio attivo il vostro desiderio di utilizzare la stanza del parto naturale.

COSA POTETE PORTARE POTETE PORTARE: • una maglietta di cotone grande e comoda per il parto • alcuni asciugamani per quando uscite dalla vasca (alcune donne passano ore a mollo nell’acqua calda: rilassa, fa sopportare meglio i dolori, aiuta la dilatazione) • un costume da bagno per il vostro partner nel caso decidesse di entrare nella vasca con voi • un panno morbido per avvolgere il bambino quando nasce e per asciugarlo • dei cd con la musica che amate e che volete avere come sottofondo • qualcosa da bere e mangiare (frutta secca, cioccolata, miele, succhi di frutta ecc..) • una macchina fotografica e/o una videocamera • olio per massaggi ed essenze profumate se sono di vostro gradimento Il parto in acqua. L’immersione in acqua calda (la temperatura dell’acqua in travaglio è di 36° C, quando ci si avvicina all’espulsione aumenta a circa 37° C. ) favorisce nella donna il raggiungimento di una sensazione di benessere; le riesce più facile cambiare posizione, rilassarsi e aumentare il proprio confort. Il calore dell’acqua migliora il rilassamento muscolare, riduce l’ansia associata al parto, diminuisce il rilascio di catecolamine e stimola quello di endorfine.

L’immersione in acqua sembrerebbe inoltre essere associata ad un miglioramento della per fusione uterina, ad una riduzione delle contrazioni uterine e del tempo di travaglio. Tra gli altri benefici sono stati ipotizzati inoltre un’aumentata elasticità del canale del parto e del perineo ed una riduzione della necessità di episiotomie. Ma soprattutto l’immersione in acqua durante il parto aumenta sensibilmente la soddisfazione materna e il senso di controllo della donna sul proprio corpo. Dal 1991 visto la crescente richiesta da parte delle donne dell’idroterapia e riscontrati gli effetti positivi dell’acqua, è stata allestita una vasca più grande ed abbiamo cominciato ad assistervi i primi parti in acqua. Da allora molte cose sono cambiate: attualmente disponiamo di 2 vasche per il parto in acqua (all’interno delle SPN) ed in tutte le stanze travaglio abbiamo una vasca dove poter travagliare e volendo anche partorire. Il parto in acqua è’ adatto a tutte le donne purché la gravidanza e il travaglio siano considerati fisiologici, cioè a basso rischio. Per questo nel nostro ospedale facciamo una selezione, sulla base dei seguenti criteri: • la gravidanza deve essere fisiologica (cioè non a rischio); • non deve essere gemellare; deve essere a termine (37-41 settimane); • giusta presentazione cefalica del bimbo; • i test sierologici (come hiv) devono essere risultati negativi, per la salvaguardia degli operatori; • non ci devono essere infezioni cutanee e febbre; il travaglio deve essere ben avviato. Il parto tradizionale per le gravidanze a basso rischio non si distacca di molto dal percorso della naturalità; dopo il ricovero per travaglio di parto ed il riconoscimento del rischio (visita, cardiotocografia ed anamnesi) la donna viene accompagnata nell’area travaglio/parto che si compone di due stanze travaglio singole dotate di vasca e due sale parto; durante il travaglio si può alimentare, può assumere posizioni libere, è disponibile l’uso della vasca, il BCF (battito cardiaco fetale) viene ascoltato e monitorato in modo intermittente. Il dolore del travaglio esprime e promuove il naturale svolgersi dei tempi del parto; la percezione del dolore è variabile e influenzata da condizioni fisiche del momento, dalle emozioni, dalle circostanze sociali, culturali e assistenziali. Questo disagio può essere contenuto attraverso strategia naturali o farmacologiche.

Gli effetti benefici del parto in acqua, in termini di riduzione del dolore provocato dalle contrazioni e di maggiore confort per la partoriente, sono noti già da tempo. Ora però si aggiunge una nuova e interessante evidenza scientifica: rispetto al travaglio e al parto tradizionali, quello in acqua è in grado di abbassare la frequenza cardiaca della partoriente.

Lo dimostra uno studio osservazione condotto nell’Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia dell’Arnas-Civico di Palermo, diretta da Luigi Alio (nella foto). La ricerca è stata realizzata impiegando in sala parto moderne tecnologie come smartwatch e smartphone e la nuovissima app iOS WaterBirth, realizzata da Pharma Mum Italia e ora disponibile su App Store. WaterBirth è la prima app al mondo dedicata al parto in acqua.

Ogni anno, l’Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia dell’Arnas-Civico registra circa 2.000 parti. Il 5-7 per cento di quelli naturali avviene in acqua. Obiettivo della ricerca era quello di rilevare e mettere a confronto le frequenze cardiache delle donne che hanno effettuato travaglio e/o parto in acqua, rispetto a coloro che invece non lo hanno fatto.

L’équipe di ricerca (composta da Walter Alio, dirigente medico dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia dell’Arnas-Civico, Sara Amato, coordinatrice delle ostetriche, dalle ostetriche Valentina Ferrara e Sonia Sanfilippo, e da Andrea Varrica, laureando in Ostetricia all’università di Palermo) ha preso in esame 120 partorienti: di queste, 81 hanno avuto travaglio o parto in acqua, 39 fuori dalla vasca.

Ed è qui che è entrata in gioco WaterBirth. Le gestanti indossavano uno smartwatch sul quale hanno indicato, con un semplice tocco sul dispositivo, l’inizio e la fine di ogni contrazione e anche la sua intensità (lieve, media o severa). Al contempo, WaterBirth ha permesso di registrare la frequenza cardiaca delle donne per valutarne l’andamento ed eventuali alterazioni e consentire così l’intervento dei sanitari, qualora fosse stato necessario. Tutti i dati (frequenza, intensità e durata delle contrazioni e battito cardiaco) sono stati osservati in tempo reale dal ginecologo e dall’ostetrica su uno smartphone collegato allo smartwatch.

Sono state predisposte delle schede in cui sono stati riportati i dati rilevati, ad esempio la frequenza cardiaca in tempi diversi: T0 (inizio registrazione), T1 (dopo 30 minuti), T2 (dopo un’ora), T3 (dopo 2 ore). I dati poi sono stati confrontati su un grafico (in coda al comunicato).

Ciò che emerge è che in tutte le rilevazioni la frequenza cardiaca delle donne che hanno avuto travaglio o parto in acqua era più bassa rispetto a quelle che invece non lo hanno fatto. Questo avviene perché il rilascio di endorfine (ormoni del benessere) provocato dall’acqua calda fa sì che il dolore delle contrazioni sia attenuato. Di conseguenza, la frequenza cardiaca si abbassa.

«L’acqua calda- dice il professore Luigi Alio- dona relax e riduce il dolore perché le endorfine ritardano la percezione dolorosa a livello cerebrale. La diminuzione del dolore comporta anche una diminuzione della frequenza cardiaca. Le tecnologie impiegate nello studio ci hanno permesso di misurare nella vasca del parto in acqua, oltre ai parametri cui eravamo abituati con il tradizionale cardiotocografo, anche la frequenza cardiaca della donna che partorisce in acqua. Questa ricerca ci ha consentito di fare una nuova esperienza, che fa crescere tutti e che dà soddisfazione alle partorienti. È stata un’esperienza che magnifica il percorso in cui da sempre crediamo».

Il vantaggio fondamentale di WaterBirth per la partoriente è che può essere controllata costantemente restando immersa nell’acqua: fino a questo momento, la possibilità di verificare l’intensità del dolore delle contrazioni direttamente dalla vasca non esisteva. Oggi invece, grazie a WaterBirth, il personale medico e ostetrico può monitorare passo passo le varie fasi del parto in acqua, verificando l’intensità delle contrazioni e il battito cardiaco.

La app inoltre consente di avere una media temporale delle contrazioni (ultimi 30 minuti, ultima ora, ultime 12 o 24 ore) e può funzionare anche senza smartwatch, dando la possibilità di registrare le contrazioni in termini di intensità e frequenza.

Lo studio è stato condotto con il contributo incondizionato di Pharma Mum Italia. «La nostra azienda fa delle tecnologie uno dei suoi punti di forza più importanti- spiegano da Pharma Mum Italia- Sia nella scelta delle materie prime dei suoi prodotti, sia negli strumenti creati ad hoc per venire incontro alle esigenze delle donne in gravidanza e dei medici. WaterBirth è un esempio lampante della mission di Pharma Mum Italia. Sfruttando dispositivi moderni, la app garantisce sicurezza e benessere alla partoriente e dà al personale medico e ostetrico la possibilità di controllare ogni istante del parto in maniera non invasiva, ma efficace. Dopo lo studio all’Arnas-Civico, WaterBirth è stata pubblicata sull’App Store e per noi è motivo di grande orgoglio perché sappiamo di aver creato uno strumento che può essere molto utile».

L’insieme dei fenomeni che hanno lo scopo di far fuoriuscire il feto ed i suoi annessi dal corpo della madre costituisce il travaglio di parto ed il parto. Nel processo il feto attraversa un canale costituiti da : segmento inferiore uterino, canale cervicale, vagina e vulva. Questo canale è circondato da una cintura ossea, lo stretto superiore della pelvi. In base alle modalità con cui si espleta, il parto può essere distinto in: • eutocico: se avviene per le vie naturali senza complicazioni, • distocico: se intervengono ostacoli o complicazioni • spontaneo: se inizia, decorre e si espleta in maniera naturale e autonoma • indotto, provocato: se il travaglio viene artificialmente indotto • pilotato: se viene artificialmente guidato nel suo decorso • operativo: se viene espletato con un intervento chirurgico, manuale o strumentale.

Fisiologia del parto Il meccanismo che determina lo scatenarsi del travaglio e l’espletamento del parto non è ancora del tutto conosciuto, ma si sa con certezza che vi concorrono più fattori. Il parto inizia quando il feto è abbastanza maturo da sopravvivere autonomamente e abbastanza piccolo da passare attraverso il canale del parto. Alcuni fattori che inducono il travaglio di parto sono: 1) Ossitocina: agisce a livello uterino incrementandone la contrattilità. Si tratta di un ormone molto importante in quanto: • La risposta uterina all’ossitocina aumenta gradualmente nel corso della gravidanza ed è massima al momento del parto. • L’aumento di sensibilità dell’utero nei confronti dell’ossitocina è dovuto all’incremento dei recettori specifici; questo permette che minori concentrazioni dell’ormone possano indurre le contrazioni uterine. • La secrezione di ossitocina viene stimolata dai segnali nervosi periferici che hanno origine in seguito alla dilatazione dell’utero. 2) Prostaglandine: possono originare dall’amnios, dal corion e dalla decidua. Raggiungono il miometrio, tonaca muscolare della parete uterina, sul quale esplicano la loro azione attraverso recettori specifici; gli effetti che ne derivano conducono complessivamente a contrazioni coordinate del miometrio e all’evoluzione del travaglio. Sono quindi implicate nelle contrazioni muscolari in travaglio. Posseggono inoltre efficacia clinica in quanto sono in grado di indurre contrazioni uterine anche a basse dosi, a qualsiasi età gestazionale. Le PG quindi inducono:

le contrazioni uterine • le modificazioni metaboliche associate alla maturazione cervicale • l’attivazione delle membrane 3) Estrogeni: nel circolo materno durante tutta la gestazione, esiste un incremento quasi lineare nella concentrazione di estrogeni. Questo stato di iperestrogenismo è sostenuto per la maggior parte dalla placenta ed è inoltre la sede di maggiore produzione di progesterone. Fino a quando non inizia il travaglio, non ci sono brusche variazioni nella concentrazione di estrogeni e progesterone nel plasma materno. Il ruolo di questi ormoni steroidei è fondamentale anche nell’evoluzione dei fenomeni meccanici del parto in quanto influenzano la maturazione della cervice che passa da essere una struttura dura e flessibile a soffice, edematosa e cedevole. Gli estrogeni inoltre aumentano il numero di recettori esposti a livello del miometrio, per ormoni come l’ossitocina.

Evoluzione clinica. Pretravaglio Durante le ultime settimane della gravidanza, si verifica il processo suddetto di maturazione del collo dell’utero e la comparsa di contrazioni sempre più intense, frequenti e fastidiose (ma non dolorose). Normalmente il parto avviene tra la 37ma e la 42ma settimana di gestazione. La fisiologia dell’esordio del travaglio è ancora incompletamente conosciuta.

Fase prodromica È caratterizzata dalla presenza di contrazioni definite di Braxton Hicks (sporadiche contrazioni uterine). Inoltre può verificarsi l’espulsione del “tappo mucoso”, causato dalle iniziali modificazioni della cervice uterina. La durata di questa fase è molto variabile, in genere dura circa 5-6 ore nelle nullipare e tempi inferiori nelle pluripare.

Travaglio e fase dilatante Le contrazioni diventano regolari (una ogni 3-4 minuti) e in genere aumentano in durata (30-40 secondi) e in intensità. Corrisponde alla fase attiva della dilatazione cervicale (raccorciamento e dilatazione del collo uterino). La durata media di questa fase è 4-5 ore nelle nullipare e solo 2 ore nelle pluripare. Tradizionalmente si considera il momento della rottura delle membrane amniotiche (“rottura delle acque”) come quello di massima dilatazione.

Periodo espulsivo Inizia quando la dilatazione cervicale è completa ed è caratterizzato dai principali fenomeni meccanici del parto e termina con l’espulsione del feto. Alle contrazioni sempre più intense si associa la spinta del torchio addominale della madre. La durata media è 1 ora nelle nullipare, 20-30 minuti nelle pluripare. La fase espulsiva Inizia quando la dilatazione è completa. In essa si svolgono i principali fenomeni meccanici del parto ovvero tutti quei movimenti e quelle rotazioni che il feto deve compiere all’interno del canale del parto per poter nascere. Le contrazioni del miometrio sono favorite dall’ormone ossitocina.

Secondamento e post partum Il secondamento dura 20 minuti circa ed avviene l’espulsione degli annessi fetali (placenta, membrane): esso può essere naturale o artificiale e inizia subito dopo la fase espulsiva. è seguito da un periodo di 2 ore chiamato postpartum, stabilito convenzionalmente in base a una norma che vuole che chi ha assistito al parto controlli durante questo periodo: • lo stato generale della donna (polso, temperatura, PA, respirazione, aspetto e comportamento) • perdita ematica • contrazione e retrazione dell’utero che diventa duro-ligneo; superato questo periodo l’eventualità di shock emorragico è più remota.

I fenomeni del parto Il processo inizia quando la dilatazione cervicale è completa e il neonato entra nel canale del parto. L’imminenza del momento del parto può essere valutata basandosi su una scala che misura la dilatazione della cervice, ossia sul cosiddetto Malinas score. Il corpo mobile (feto) attraversa il canale (piccolo bacino e parti molli) sotto l’azione della forza. La forza si esplica attraverso le contrazioni uterine: esse sono involontarie, peristaltiche e intermittenti; durante il travaglio diventano anche dolorose. Si distinguono pertanto vari tipi di contrazioni: • gravidiche: gravidanza quiescente • di Braxton-Hicks: pre-travaglio più o meno frequenti ed intense • del travaglio: diventano ritmiche e dolorose • del secondamento: ugualmente intense e ritmiche ma non dolorose • del postpartum: frequenza decrescente, non dolorose, si accompagnano alla retrazione di tutto il viscere • del puerperio: talvolta dolorose nelle multipare, anche se poco intense. Nel parto sono presenti 3 ordini di fenomeni: fenomeni materni (dinamici): consistono nelle modificazioni del canale del parto per effetto del passaggio del feto

fenomeni materno-fetali (meccanici): consistono in riduzione e impegno della parte presentata. • La riduzione è l’adattamento dei diametri della parte presentata a quelli dell’ingresso pelvico. • L’impegno è il passaggio della parte di maggiore circonferenza fetale al di sotto del piano dello stretto superiore delle pelvi e necessita una rotazione interna del feto. (La presentazione è la prima grossa parte fetale che si mette in rapporto con lo stretto superiore del bacino; si possono avere presentazioni cefaliche, podalica e di spalla). • Successivamente avviene il disimpegno della parte presentata: fase in cui questa supera il piano perineale e l’anello vulvare e fuoriesce dal canale del parto. Mediante una rotazione esterna la parte già espulsa compie una rotazione di 1/8 di giro in senso opposto a quello della rotazione interna, e riprende l’originale posizione fino all’espulsione totale in cui tutto il corpo fetale viene espulso 3. fenomeni fetali o plastici: i fenomeni plastici sono particolarmente importanti a livello della parte presentata: quando si tratta della spalla o del podice si modificano le parti molli, quando riguardano la testa si modificano anche i rapporti delle ossa craniche.

Tecniche e strumenti per l’assistenza al parto. Episiotomia L’episiotomia è una operazione che consiste nell’incisione chirurgica del perineo, lateralmente alla vagina, attuata per allargare il canale del parto, in modo da ridurre le lacerazioni, e facilitare il passaggio del feto. Viene praticato nel momento finale del travaglio e richiede dei punti di sutura in anestesia locale. Questo intervento, praticato da molti anni in sala parto, era stato introdotto con la convinzione che potesse limitare il dolore e la gravità delle lacerazioni, a cui le donne possono andare incontro spontaneamente durante il parto. In realtà gli studi hanno dimostrato che praticare di routine l’episiotomia non produce benefici rispetto al parto senza interventi. L’episiotomia andrebbe quindi limitata esclusivamente ai casi in cui può effettivamente aiutare la nascita del bambino e nonostante un suo utilizzo di routine nei parti sia nettamente diminuito negli ultimi decenni, è ancora largamente praticata in America Latina. Parto assistito (forcipe e ventosa) Il forcipe e la ventosa sono due strumenti usati per agevolare la discesa del bambino e per accelerare i tempi di espulsione.

Essere in travaglio e partorire in acqua ha smesso di essere un’opzione “alternativa” e praticamente sconosciuta dalle donne in gravidanza. Diversi ospedali pubblici hanno vasche per il travaglio nei loro reparti, offrendo così la possibilità di avere un parto in acqua se non ci sono controindicazioni mediche. “La donna che viene a partorire da noi è diversa da quella di 30 anni fa”, spiega Mari Luz Falcó, responsabile della Clinica Acuario di Alicante, pioniera in Spagna in questo tipo di parti. “Prima il profilo era quello di una donna naturista o non convenzionale; ora è una donna ordinaria: un’insegnante, un architetto, una casalinga, etc”

Dilatarsi in acqua

In effetti, in alcuni luoghi, come i Paesi Bassi e il Regno Unito, questi parti sono abbastanza diffusi da quando, negli anni Settanta, il medico francese Michel Odent ha scoperto che l’immersione in acqua calda allevia il dolore delle contrazioni e favorisce la dilatazione della cervice, soprattutto nelle donne con contrazioni inefficaci. “È necessario chiarire che l’obiettivo non è quello di partorire nell’acqua, sebbene la donna che lo desideri, può farlo. L’obiettivo è che durante la dilatazione sia rilassata e confortevole, il che accorcia la durata del travaglio”, spiega Paula Pita, ostetrica dell’ospedale O Salnés di Pontevedra, uno dei primi centri pubblici che hanno installato una vasca nelle loro sale parto.

Ma esattamente come fa l’acqua a favorire la dilatazione? Quando la donna è rilassata, senza ansia e nel pieno controllo della situazione, il cervello medio lavora molto efficacemente per produrre gli ormoni necessari al momento giusto, seguendo così un processo naturale che culminerà con la nascita.

Adrenalina: l’ormone dello stress, raggiunge il suo apice con l’espulsione del bambino, ma se rimane a livelli elevati durante il travaglio, indurisce il collo dell’utero e sono necessarie più contrazioni per raggiungere la dilatazione completa. È dimostrato che quando la donna è in acqua calda i livelli di adrenalina diminuiscono.

Endorfine: sono analgesici naturali e la loro produzione aumenta quando la partoriente non viene sottoposta a troppi stimoli sensoriali; nell’acqua si ottiene un perfetto isolamento.

Ossitocina: essenziale perché le contrazioni siano efficace. La redistribuzione del volume sanguigno che viene prodotta dall’immersione nella vasca attiva l’ipofisi, responsabile della secrezione di questo ormone.

“Sono alla prima gravidanza, alla 22a settimana. La mia migliore amica ha appena partorito con il parto in acqua e mi ha detto che è stata un’esperienza fantastica. Vorrei farlo anch’io, ma il mio ginecologo è molto perplesso. Dice che è una moda che ha anche i suoi rischi. Lei che cosa ne pensa?”.

Caterina S. (Fiesole)

Cara Caterina, è bene che la modalità del parto venga scelta con il ginecologo curante, che conosce bene l’andamento della gravidanza, i possibili rischi ostetrici, il peso probabile del bambino, la presenza di controindicazioni che magari erano del tutto assenti nella sua amica.

Quali sono i vantaggi del parto in acqua?

E’ indispensabile che il reparto di ostetricia abbia un’area dedicata, con ostetriche specificamente preparate a questo tipo di assistenza, come nella Clinica Ostetrica di Firenze, a Careggi. In tal caso tutti vantaggi possono essere ben assaporati. Il corpo immerso nell’acqua pesa meno di quando è a terra, pertanto si allevia il peso del pancione, alleggerendo le tensioni muscolari nella zona lombare. I movimenti diventano più facili, in quanto in acqua siamo più agili, ci muoviamo più facilmente, ed è più facile assecondare i movimenti indotti dalle contrazioni uterine. La discesa del bambino nel canale del parto può avvenire in modo più semplice e naturale. Importante: l’acqua calda rilassa tutti i muscoli. Le tensioni si sciolgono, la donna respira più profondamente e regolarmente, quindi si ossigena più a fondo e la mente riesce a rilassarsi più facilmente, favorendo il recupero delle energie e tenendo a bada l’ansia che è altrimenti un forte fattore di complicanze. Il collo dell’utero, tende a dilatarsi più velocemente, rendendo il passaggio del bambino più agevole e meno doloroso. Infine, per il bambino, nascere nell’acqua significa passare con maggiore gradualità dalla vita intrauterina a quella extrauterina.

Quali sono le controindicazioni del parto in acqua?

Sostanzialmente tutte quelle che fanno temere una possibile complicanza durante il travaglio e/o durante il periodo espulsivo. Una gravidanza patologica, innanzitutto, ma anche la gravidanza gemellare che richiede un’assistenza più attenta. Un parto prematuro o una gravidanza protratta. Un bambino di peso elevato, che faccia temere una sproporzione tra la sua grandezza e lo spazio del canale da parto della mamma. Segni di sofferenza fetale in travaglio, dalle irregolarità del battito al liquido tinto di meconio. O, ancora, il parto in acqua è controindicato se il periodo espulsivo non procede con la dovuta regolarità. In tutti questi casi il rischio è che un’emergenza possa essere diagnosticata in ritardo, peggiorando la situazione della mamma e/o del bambino. Chiarisca quindi bene con il suo ginecologo rischi e benefici nel suo caso specifico. Chieda di poter parlare con l’ostetrica che segue questo tipo di parti e di visitare l’area ostetrica dell’Ospedale di Careggi, che è nuova e molto ben strutturata. Ma poi si fidi del suo medico! Auguri di cuore per un’esperienza di parto naturale bellissima!

Prevenire e curare – Quando si può fare il parto in acqua?

Quando:

– la gravidanza è singola, ha avuto decorso regolare e il bambino si presenta con la testina (posizione “cefalica”);

– la mamma sta bene (non ha febbre o altre patologie che richiedano assistenza specifica), lo desidera e l’ospedale è attrezzato per questo tipo di assistenza;

– il tracciato cardiotocografico (che ci dice la frequenza del cuore del bambino e il tipo e frequenza delle contrazioni dell’utero della mamma) è regolare;

– il liquido amniotico è chiaro (segno che tutto sta procedendo bene);

– quando il travaglio attivo è iniziato in modo regolare e medico e ostetrica concordano su questo tipo di scelta.