Turista partorisce nel Mar Rosso: tutto diventa virale

Una sequenza di foto per raccontare un parto straordinario. E’ quanto pubblicato su Facebook dall’egiziana Hadia Hosny El Said, che ha diffuso le immagini incredibili catturate dal balcone di una casa affacciata sul Mar Rosso a Dahab, cittadina sulla costa sud-orientale della penisola del Sinai. Le foto, diventati presto virali, mostrano uno speciale parto in acqua salata di quella che la stampa locale (che conferma la veridicità della notizia) indica come una turista russa accompagnata dal suo medico.

Nelle immagini è possibile vedere il neonato – ancora legato dal cordone ombelicale alla placenta, posata in un contenitore arancione – portato a riva fra le braccia del medico. Fotografata anche la mamma del piccolo che, testimonia Hadia, sembra uscire dall’acqua dopo il parto “come se niente fosse”.

Fino agli anni ‘50 le donne partorivano in casa, assistite in genere dall’ostetrica, meno frequentemente dal medico, e si recavano in ospedale solo se vi erano rischi evidenti. Nei decenni successivi le nascite sono avvenute sempre più spesso in ospedale, fino a fare scomparire quasi del tutto il parto in casa. Negli ultimi anni, in Italia, anche se in una percentuale poco significativa, continuano ad aumentare le donne che scelgono questa antica pratica. Nella gran parte dei Paesi europei meno dell’1% delle nascite si verifica a casa. Il parto a casa è più frequente in Scozia (1,4%), Islanda (1,8%), Inghilterra (2,7%), Galles (3,7%) e soprattutto in Olanda (16,3%). Una domanda che ci viene posta sempre più frequentemente è se sia meglio partorire a casa o in ospedale. Gli studi pubblicati sulla pratica del parto in casa presentano numerose limitazioni metodologiche legate alla piccola dimensione del campione, alla mancanza di un gruppo di controllo adeguato, alla difficoltà a distinguere tra parti in casa pianificati e non, nonché all’eterogeneità nelle competenze e nella formazione del personale di assistenza al parto.

Per evitare i dubbi, legati a queste problematiche metodologiche, una recente ricerca, pubblicata su una autorevole rivista, è stata condotta negli Stati Uniti su un campione di circa 80.000 gravidanze che includevano solo mamme e bambini sani e senza fattori di rischio. Sono stati esclusi dall’analisi parti gemellari, podalici e prematuri e bambini con difetti congeniti. È emersa una differenza significativa fra chi aveva deciso di partorire in ospedale e chi aveva pianificato la nascita a casa o in una struttura dove non sono presenti medici (le cosiddette “case delle ostetriche”). Nel primo caso la mortalità perinatale e neonatale è stata di 1,8 e 0,6 per mille parti, mentre quando si sceglieva la nascita a casa la mortalità aumentava a 3,9 e 1,6 per mille parti. In ogni caso, come gli autori dichiarano, i rischi di morte erano bassi in entrambi i gruppi.

C’era un aumento anche delle probabilità di trasfusioni per la madre. Si è invece osservato con il parto a casa una riduzione dei cesarei e delle lacerazioni. Va sottolineato che ben seicento donne che volevano partorire a casa (un sesto del totale di questo sotto gruppo) sono dovute ricorrere all’ospedale per complicanze sopraggiunte durante il travaglio domestico. Questo ampio studio conferma che il parto in ospedale è più sicuro e riduce i rischi di mortalità neonatale e di complicanze per la mamma. I fautori del parto al di fuori dell’ospedale sottolineano i vantaggi soprattutto psicologici, opzione questa che si inserisce in un quadro di scelte più naturali e meno medicalizzate. La maggior parte delle donne sane partorisce a termine senza problemi e quindi la gran parte delle nascite potrebbe realizzarsi senza la necessità di interventi medici. Ma va sempre tenuto presente che anche nelle condizioni ideali non si può escludere, con assoluta certezza, l’eventualità che insorgano delle complicazioni, che potrebbero mettere a rischio la salute della mamma e del bambino. In questi casi diventa necessario un immediato tra sferimento in ospedale, non sempre facile da realizzare soprattutto in condizioni di emergenza.

La Società Italiana di Neonatologia (SIN), come l’American Academy of Pediatrics (AAP) e l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), continua a sostenere che l’ospedale è il posto più sicuro dove partorire e ribadisce che partorire in casa espone mamma e neonato a rischi maggiori e imprevedibili. Tuttavia, qualora una donna decida di optare per il parto a domicilio, la SIN fornisce delle indicazioni per affrontare la nascita nelle condizioni di maggiore sicurezza possibile, sulla base anche dell’organizzazione sanitaria di riferimento. È preliminare una accurata selezione delle pazienti che vogliono partorire a casa. Debbono essere in buona salute, senza malattie pregresse o insorte durante la gravidanza. Il feto, con un’età gestazionale di 37-41 settimane, deve essere in posizione cefalica. La gravidanza multipla, una malposizione fetale o un precedente taglio cesareo sono considerate come controindicazioni assolute. La SIN inoltre raccomanda che: la donna deve essere correttamente informata sui rischi del parto a domicilio e sulla organizzazione dello stesso nella città dove intende partorire. Deve esservi un presidio ospedaliero attrezzato facilmente raggiungibile. Deve essere garantito un trasporto rapido in ospedale per mamma e neonato ad opera di personale esperto ed addestrato nelle manovre di rianimazione. Occorre pre-allertare l’ospedale con Terapia Intensiva Neonatale più vicina. La futura mamma deve rivolgersi a un’ostetrica con training appropriato nell’assistenza sia in ospedale sia a domicilio e che abbia una documentata capacità nelle manovre rianimatorie neonatali. È necessario garantire al neonato e alla mamma, nelle ore immediatamente dopo il parto, tutti i controlli necessari e di routine. Se da un lato esistono fondate preoccupazioni per la sicurezza del parto a casa, dall’altro va ribadito che anche l’organizzazione del parto in ospedale dovrebbe decisamente migliorare in molte realtà italiane. Dovrebbe essere data una maggiore attenzione all’umanizzazione delle cure e alla riduzione degli interventi medici non giustificati (es. tagli cesarei). Il percorso nascita di ogni donna e del suo bambino dovrebbe essere personalizzato, assicurando alla gran parte delle donne cure semplici e non invasive e utilizzando per le gestanti che presentano problemi un livello di cure adeguato al tipo di patologia presente. In questo percorso dovrebbero riemergere gli aspetti relazionali, psicologici, personali e sociali della gravidanza e della nascita. Le routine ospedaliere dovrebbero tener sempre presente che il parto è nella gran parte dei casi un evento fisiologico. Le sala parto anche strutturalmente dovrebbero essere locali confortevoli e tali da creare un ambiente rilassato e familiare.

Parto in acqua Il parto in acqua è diventato molto popolare negli ultimi decenni. L’idea alla base è costituita dal fatto che il feto trascorre i primi nove mesi della sua vita in un milieux acquoso (liquido amniotico) e che il suo passaggio dall’utero al mondo esterno dovrebbe essere più facile, più dolce e meno stressante se viene effettuato in acqua. Si parla di immersione in acqua quando l’addome della madre è completamente immerso in una o più fasi del travaglio e del parto. Questa situazione implica l’utilizzo di una vasca più grande di una vasca da bagno comunemente utilizzata in casa, al fine di consentire non solo la presenza di due persone, ma anche alla donna di muoversi e di partorire senza difficoltà. I vantaggi riferiti di questa pratica sono: diminuzione del dolore perinatale, maggiore senso di benessere, minore frequenza di traumi perinatali e minore stress materno.

Nei paesi sviluppati le complicanze ostetriche non sono frequenti e per questo motivo è necessario ricorrere ad un gran numero di osservazioni per identificare i vantaggi e i rischi potenziali associati al parto in acqua rispetto al parto convenzionale. Due autorevoli società scientifiche come l’AAP e l’ACOG, dopo aver analizzato i lavori pubblicati su questa tema, si sono espresse su questo argomento in un articolo su “Pediatrics”. Da questa attenta revisione della letteratura sono emersi numerosi limiti metodologici degli studi pubblicati, per la gran parte non sottoposti al controllo di revisori indipendenti. Gli articoli, che fanno riferimento ad un numero ridotto di casi, sono prevalentemente retrospettivi, spesso sono revisioni di casi osservati in un singolo centro, talora studi osservazionali che hanno utilizzato un controllo storico e in alcuni casi sono solo opinioni personali. Manca inoltre una definizione uniforme di immersione in acqua e spesso non viene indicato quando questa è stata iniziata se durante il travaglio o il parto, la sua durata, la profondità della vasca e la temperatura dell’acqua. Non viene riportata l’eventuale presenza di un’ostetrica o di altro personale dedicato che naturalmente può condizionare i risultati.

Tutte queste variabili, raramente documentate, possono aver avuto un importante effetto sui risultati e ne limitano la loro validità ed escludono la possibilità di un confronto tra gli studi. È ugualmente difficile definire l’incidenza di complicazioni materne e neonatali del parto in acqua. Una serie di casi pubblicati ha segnalato numerose e gravi complicazioni neonatali: infezioni e sepsi (soprattutto quando si verifica una rottura delle membrane amniotiche), disturbi della termoregolazione, shock ipovolemico per rottura del cordone ombelicale, distress respiratorio per aspirazione di acqua associata a iponatremia per intossicazione da acqua, annegamento, encefalopatia ipossico ischemica. Sulla base dei dati disponibili si può oggi affermare che nelle gravidanze a termine, il parto in acqua iniziato nel primo stadio del travaglio riduce la necessità di un’analgesia farmacologica e la durata del travaglio, ma non migliora la prognosi perinatale. Il parto in acqua nel secondo stadio del travaglio ha mostrato una maggiore soddisfazione materna, ma non altri benefici per la madre, mentre per il neonato sono stati segnalati complicazioni talora molto gravi e mortali. Le madri che desiderano avere un parto in acqua debbono ricevere informazioni precise su dati certi ed in particolare sulle indicazioni, le possibili controindicazioni, i benefici e i rischi sia per loro che per i neonati. L’AAP e ACOG e successivamente la Società spagnola di Neonatologia hanno definito che l’immersione in acqua nel secondo stadio del travaglio dovrebbe essere considerata una procedura sperimentale che dovrebbe essere eseguita solo nell’ambito di appropriati studi clinici controllati. È necessario stabilire rigorosi protocolli con indicazioni precise sulla selezione delle pazienti, sul mantenimento dell’igiene delle vasche, sulle procedure di controllo delle infezioni, sul monitoraggio della madre e del feto ad appropriati intervalli e sulle procedure da attivare immediatamente per togliere la donna dalla vasca se ci sono timori per la salute della mamma e del feto. In ogni caso la sicurezza del neonato va sicuramente anteposta all’autonomia e alla libertà di scelta della madre.