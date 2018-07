Uccide la compagna e le fracassa il cranio. Le infila in bocca il cibo e defeca sul volto

Non l’ha soltanto strangolandola, ma poi si è accanito sul suo corpo per circa due ore proponendolo con delle violenze davvero di ogni genere. Il Giudice avrebbe poi spiegato che si trovava sotto effetto di droga che facevano sembrare la vittima come se fosse un demone. Avevano affittato una lussuosa Suite da circa 1300 d’ora ed in quel momento tutti pensavano che avessero trascorso qualche momento di relax.

Purtroppo però quella stanza è diventata la scena del crimine. E’ stato proprio all’interno di questa suite che si è consumato un ripido e macabro delitto, dove veniva uccisa la vittima dal suo compagno. E’ questa la terribile storia di Gabriella Alban, un 39enne statunitense la quale è stata uccisa in modo davvero incredibile al suo compagno, il 44enne Diego Novellla che adesso è stato condannato a 25 anni di carcere.

Avrebbe dunque strangolato la donna e poi si è accanito per due ore sul suo cadavere, profanando delle violenze davvero di ogni genere e dapprima le ha fracassato la testa schiacciandola sul pavimento ripetutamente poi le ha infilato in bocca delle pietanze sulle quali pare che poco prima stessero litigando. Infine ha defecato sul suo volto cospargendolo di cioccolatini, patatine e caramelle.

Infine avrebbe scritto delle frasi offensive sul suo seno. Stando alle analisi effettuate sul cadavere sarebbero state trovate prove evidenti che fanno pensare che l’uomo avesse fatto sesso con lei, e che forse aveva anche sodomizzata. L’uomo avrebbe ammesso l’omicidio ma non la volontarietà sostenendo che in quel momento fosse sotto effetto di droga e alcol che avrebbero spinto ad uccidere la donna che appariva ai suoi occhi come un demone. Piuttosto incredibile, dunque, quanto è emerso da questa vicenda che sta letteralmente facendo il giro del mondo facendo restare senza parole tutti quanti.