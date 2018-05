Uccide la moglie per amore, il giudice gli crede e gli viene ridotta la pena

Uccide la moglie strangolandola e poi dice al giudice di averla uccisa per amore e gli viene ridotta la pena. E’ questo quanto accaduto ad un 53enne tedesco il quale strangolò la moglie nel Parco capanne di marcarolo nell’alessandrino, ma dopo aver detto al giudice di averlo fatto soltanto perché tanto innamorato e perché fu la moglie a chiederglielo, ha ricevuto uno sconto di pena. Era l’ottobre del 2016 quando in un bosco a Capanne di marcarolo una frazione del comune di Bosio in provincia di Alessandria un 53enne tedesco uccise la moglie strangolandola con un cavo elettrico. Incredibilmente in tribunale l’uomo riferì di averlo fatto per amore perché era stata la stessa moglie a chiederglielo.

Ciò nonostante però la cosa porta avanti l’ipotesi di omicidio volontario premeditato e aggravato dal vincolo coniugale. Ma l’avvocato difensore però ha lottato fino a quando non è riuscito ad ottenere la riqualificazione del reato in omicidio del consenziente, nonostante la prova di quanto detto dal marito l’avesse potuto dare soltanto la moglie. Tutta una serie di indizi però alla fine hanno convinto il giudice Tiziana Belgrano a credere all’uomo e nello specifico a credere che l’uomo l’abbia soffocata soltanto per amore. L’uomo comunque è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, più 5 di interdizione con uno sconto di un terzo per via del rito abbreviato e l’attenuante della parziale infermità mentale.

Da quanto è emerso, sembra che la donna fosse convinta di essere malata terminale di essere affetta da un tumore, ma poi effettivamente l’autopsia ha rilevato che la donna non era affetta da alcun male. Convinta però di appunto essere malata terminale, la donna pare che quel giorno avesse convinto l’uomo a togliergli la vita e prima l’uomo l’avrebbe uccisa e poi la legò lo stesso cavo elettrico con cui l’aveva strangolata ad un albero e si impicco. Il ramo però si spezzò e l’uomo cadde a terra.

Piuttosto dolorante, l’uomo si incamminò nei boschi fin quando un ricercatore di funghi non lo vide e lo soccorse. Come già abbiamo detto, inizialmente la condanna era stata per omicidio volontario Ma poi l’autopsia sulla donna non ha evidenziato alcuna presenza di malattia. Un’altra prova fondamentale che prova che l’uomo avesse detto la verità è il fatto che la donna non avrebbe reagito in alcun modo. Per Tutte queste ragioni si è arrivata alla soluzione con una sentenza che è ovviamente più unica che rara.