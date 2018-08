Uccide la sua ex incinta a colpi d’ascia e le salta sulla pancia “Anche il bambino deve morire”

Una donna incinta viene uccisa a colpi d’ascia dalla dall’ex, il quale le sarebbe saltato sulla pancia perché a suo dire anche il neonato doveva morire. Così l‘avrebbe massacrata saltandole sulla pancia per assicurarsi di uccidere anche il bimbo che portava in grembo. Ora a distanza di 3 anni dal Brutale omicidio, il 38enne australiano Block Wall è stato condannato a 2 ergastoli. È proprio così, si tratta di una storia di violenza sconvolgente per la quale oggi a distanza di 3 anni è arrivata una condanna esemplare. Infatti il trentottenne dovrà scontare due ergastoli per aver ucciso l’ex fidanzata incinta a colpi d’ascia e per essere saltato sulla pancia per assicurarsi che il feto che portava in grembo, non sopravvivesse.

I fatti risalgono al febbraio 2015, quando Varsity Lakes sulla Gold Coast australiana ha assassinato in casa l’ex fidanzata, la trentaquattrenne Fabiana Palhares con un’ ascia, arma tradizionale dei nativi americani. P,oi è saltato con ferocia sulla pancia della donna esanime per essere certo di sbarazzarsi anche del piccolo che la vittima portava in grembo. L’uomo, è un falegname ed è stato identificato e arrestato a pochi isolati dall’appartamento ed è accusato di omicidio e di aver violato un ordine restrittivo per violenza domestica. Solo due giorni dopo, a seguito dell’ autopsia sul corpo di Fabiana, si è scoperto della gravidanza della vittima. Wall è stato quindi accusato anche di aggressione ad una donna incinta.

I due si erano conosciuti nel ottobre del 2014 e pare che la donna fosse rimasta incinta. Poche settimane più tardi l’uomo si sarebbe dimostrato spesso minaccioso e violento nei suoi confronti, tanto a spingerla a rompere. I giudici avevano spiccato ben due ordini restrittivi, che sono stati violati dall’uomo. L’omicida era ossessionato dalla gelosia ed avrebbe accusato Fabiana di tradirlo ripetutamente, arrivando pure a mettere in dubbio la sua paternità e chiedendole quindi di abortire. 5 giorni prima dell’aggressione il Folle sarebbe arrivato a confessare ai colleghi l’intenzione di uccidere la ex. “Potrei darle per primo un pugno nel fegato”, aveva aggiunto.

Dalle indagini, pare che la trentaquattrenne fosse riuscita a lanciare l’allarme trasportata di urgenza in ospedale e le sue condizioni si erano aggravate la donna era morta poco dopo. tre anni dopo quelle crimine è arrivata la sentenza. L’uomo è stato condannato a 2 ergastoli per cui dovrà scontare almeno vent’anni di carcere prima di poter usufruire della libertà vigilata. Il verdetto è stato emesso dalla corte suprema di Brisbane ed al 38enne è stato comunicato nel Penitenziario, dove è chiuso dal 2015. Pochi giorni prima dell’udienza si era dichiarato colpevole. scusandosi per quanto commesso.

