«Uccidete Baby George nella sua scuola», jihadista esorta lupi solitari

Quando effettivamente gli agenti della polizia entrano nella sua casa l’uomo scagliò il suo telefono proprio contro un muro perché pare fosse davvero un grande tesoro di prove ed effettivamente poi una volta analizzato il suo telefonino ha rivelato migliaia di chat su telegram. L’uomo ha detto ovvero il 32enne è accusato anche di avere postato una foto dell’ambasciatore birmano nel Regno Unito, suggerendo anche “sai cosa fare” indirizzate i suoi seguaci oppure presunti tali esortandoli a combattere ed a Versare il sangue. L’uomo pare sia anche risultato specializzato nel suggerire attacchi con bombe prodotti chimici e coltelli e pare abbia anche comunicato con un terrorista britannico che si trova in Siria suggerendo gli alcune tecniche per abbattere gli aerei della coalizione.

Adesso l’uomo è stato scoperto e fermato e l’accusa nella persona di Annabelle Darlow pare abbia detto che le minacce dell’uomo erano indiscriminate non facendo alcuna distinzione tra adulti e bambini e tra civili e soldati. L’accusa ha anche aggiunto che l’uomo avrebbe scritto numerosi post per glorificare le atrocità terroristiche incitando tutti i suoi lettori a pianificare e combattere più attentati possibile.

Da quanto sembra pare che l’uomo avesse più volte suggerito di uccidere Dunque il piccolo George e tra i vari suggerimenti ci sarebbe anche quello di avvelenare con una siringa gelati confezionati in un supermercato. L’uomo poi pare avessi anche pubblicato una foto del piccolo principe insieme all’indirizzo della scuola con la sagoma di un Combattente accompagnato da un messaggio: «Nemmeno la famiglia reale sarà lasciata in pace».