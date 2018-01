Uccisa da un raro batterio Killer mentre era in vacanza: Carlotta aveva 9 anni

Era ricoverata da circa 4 mesi a Padova, dopo aver contratto una malattia rara mentre era in vacanza la scorsa estate. Ma ieri, sabato 30 dicembre, Carlotta Trevisan si è arresa ed è morta a soli 9 anni. A darne notizia è stato il padre Umberto, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Addio, piccola mia. In questo momento siamo distrutti dal dolore. Il momento di fare altre considerazioni su quello che è accaduto non è questo”. Il calvario della bambina è cominciato alla fine di luglio quando, probabilmente durante una vacanza in montagna a Laggio di Cadore, nel Bellunese, con altri bambini della parrocchia, ha contratto la Seu, sindrome emolitico-uremica.

L’ultimo post pubblico del papà racconta il calvario della malattia: a inizio novembre ha pubblicato una foto del volto della bimba, scrivendo: «Dicono che dietro a questi occhi non ci sia più niente, ogni ricordo, ogni azione, le corse in riva al mare dimenticate così in te, ma così dannatamente presenti in me, hai fatto vedere come si sopravvive anche su un filo per tre mesi… nonostante si fosse pure rotto più volte, hai trovato il modo per non precipitare mai… non porterai a casa dei bei voti da scuola… che ora diciamoci pure la verità… non ti piaceva un granché andarci… ma tu continua se puoi… continua che papà… sarà sempre fiero di avere una figlia come te».

I primi segni della malattia erano comparsi il 31 luglio durante una vacanza nel Bellunese, le sue condizioni si erano aggravate in fretta fino a paralizzarla completamente. Il germe, infatti, in pochi giorni le aveva creato dei danni irreversibili a intestino, reni, pancreas e causato anche lesioni cerebrali. I funerali si terranno il 3 gennaio a Fiesso d’Artico, il comune in provincia di Venezia dove abitava la piccola. Decine di persone del paese hanno acceso un lumino alle finestre per ricordare la bambina.

La sindrome emolitico-uremica (SEU) è una microangiopatia trombotica caratterizzata dalla compresenza di consumo piastrinico, emolisi e danno renale (e multiorgano) e rappresenta, per lo più, la complicanza dell’enterite da E. Coli shigatossino-produttore (STEC).

Si tratta della più frequente causa di insufficienza renale acuta nel bambino (tasso di letalità: 3-5%, rischio di gravi sequele: 5-10%). Da una parte il trattamento della SEU si avvale della terapia di supporto costituita da trasfusioni, correzione delle alterazioni idro-elettrolitiche e dell’equilibrio acido-base, antipertensivi, supporto nutrizionale e, se necessario, la dialisi; dall’altra prevede la restrizione idrica per evitare il sovraccarico di volume. Di recente si è ipotizzato che la disidratazione (secondaria alla diarrea) e la conseguente emoconcentrazione possono rappresentare fattori di rischio per una prognosi più severa. In uno studio su “Pediatrics” si è indagato se la precoce espansione di volume nel paziente con SEU sia in grado di ridurre la gravità della malattia (danni acuti e sequele). Tutti i pazienti affetti da STEC-SEU giunti in osservazione (2012-2014) presso il Centro per il controllo della SEU dell’Ospedale Ca’ Granda di Milano sono stati sottoposti ad una precoce espansione di volume mediante infusione endovenosa di soluzione glucoelettrolitica isotonica con il plasma (NaCl 130 mEq/L) con un target di aumento di peso del paziente di circa 7-10% del peso in benessere.

L’outcome a breve e lungo termine è stato quindi confrontato con quello osservato nei 38 pazienti giunti allo stesso Centro negli anni immediatamente precedenti, quando lo standard di cura era proprio la restrizione idrica (talvolta massimale). I pazienti sottoposti a precoce espansione di volume hanno presentato un significativo miglioramento dell’outcome, con una riduzione del numero di decessi, dell’interessamento del SNC, del fabbisogno di dialisi, del bisogno di cura intensiva e dei giorni di ospedalizzazione. L’outcome a lungo termine è risultato migliore per le sequele renali ed extrarenali. Infine, il trattamento non ha prodotto alcun significativo effetto collaterale. Nei pazienti con STEC-SEU il beneficio della precoce espansione di volume è attribuibile, in prima ipotesi, alla minore formazione di trombi nel microcircolo grazie all’infusione precoce e generosa con conseguente miglioramento della perfusione degli organi e quindi minore danno ipossico-ischemico. (g.a.)

Colpisce in modo diverso bambini e adulti. Nei bambini – pur essendo comunque rara – è la causa più importante di insufficienza renale acuta, guarisce nella maggioranza dei casi e in genere non lascia conseguenze a distanza. Negli adulti invece è molto più rara: si calcola che in Europa abbia un’incidenza di 1 caso su 100.000 persone (un nuovo caso all’anno ogni 100.000 abitanti). Nell’adulto è una malattia molto grave e può essere fatale.

Coloro che sopravvivono, in molti casi, non guariscono del tutto e rischiano di aver bisogno della dialisi per sempre. Qual è la causa? La malattia ha origine da un ispessimento della parete dei piccoli vasi (capillari ed arteriole) con rigonfiamento e distacco delle cellule che le ricoprono, le cellule endoteliali; questi piccoli vasi arteriosi vengono poi ostruiti da trombi di piastrine. Si pensa che la malattia sia dovuta ad un’alterata funzione delle cellule endoteliali che vengono danneggiate da sostanze prodotte da batteri. Nella maggior parte dei casi si ha infatti una infezione gastrointestinale provocata da un batterio.

I batteri più spesso coinvolti sono l’Escherichia Coli, o la Shigella Dysenteriae. I germi penetrati nell’organismo tramite l’ingestione di acque o alimenti contaminati (in genere carne poco cotta o latticini), si localizzano a livello della mucosa dell’intestino, invadono le cellule epiteliali, moltiplicandosi e distruggendole. I germi che producono verotossine danneggiano inoltre i vasi della mucosa intestinale causando la colite emorragica. Quando la tossina entra nella circolazione sanguigna, può raggiungere organi come il rene e il cervello e provocare lesioni che portano ai sintomi della SEU. Le lesioni renali tendono ad essere differenti in base all’età dei pazienti.

Nei bambini al di sotto dei due anni, vengono interessati soprattutto i corpuscoli responsabili del funzionamento dei reni, i glomeruli. Nei bambini più grandi e negli adulti il danno glomerulare è più vario, mentre sono presenti soprattutto danni alle arterie e arteriole renali, che si possono chiudere impedendo la circolazione del sangue. I globuli rossi sono costretti a passare all’interno di capillari dal diametro ristretto a causa della formazione di questi trombi e si danneggiano.

Come si manifesta? La diagnosi si basa sul riscontro di anemia, ridotto numero di piastrine ed insufficienza renale. Se si prende una goccia di sangue, la si stende come un velo sottile su un vetrino e la si esamina al microscopio, si riconoscono molti globuli rossi danneggiati, frammentati. Dunque l’anemia non è una conseguenza di un danno del midollo osseo (l’apparato dove si producono le cellule del sangue), ma di una distruzione meccanica dei globuli rossi – il termine preciso è emolisi – quando passano nei capillari arteriosi danneggiati. Stanchezza e pallore sono le manifestazioni più comuni dell’anemia. La forma tipica di SEU, quasi sempre preceduta da diarrea, è più frequente nei bambini, con lieve prevalenza del sesso femminile, specie in quelli più grandi. Più casi possono talvolta verificarsi nella stessa famiglia: questo è più frequente nel corso di epidemie.

La malattia è più frequente nella razza bianca. La forma tipica è più comune nei mesi caldi ed è preceduta da disturbi intestinali quali nausea, vomito, dolori addominali e diarrea acquosa. Nei casi più gravi la diarrea può essere accompagnata dalla perdita di sangue con le feci. Le perdite gastrointestinali di liquidi possono provocare un collasso e un peggioramento acuto della funzione renale. I sintomi renali sono rappresentati dalla riduzione del volume delle urine e del riscontro di sangue nelle stesse; possono durare tanto a lungo da richiedere la dialisi, cioè il rene artificiale per sostenere il paziente fino a che la malattia non guarisce.

La concomitanza di sintomi neurologici ha pure un significato sfavorevole e può essere dovuta a lesioni a danno dei piccoli vasi arteriosi nel cervello. I sintomi possono variare dalla sonnolenza alla confusione, fino alle crisi convulsive e al coma e, in genere, scompaiono con la guarigione della malattia. Alcune varianti sono caratterizzate da un decorso insolito. Tra queste si distinguono le forme “severe” con colite emorragica, rapida insorgenza di insufficienza renale e ipertensione grave, e le forme nelle quali non c’è diarrea nelle fasi iniziali e l’insufficienza renale si manifesta spesso in modo progressivo ed in parallelo con la comparsa delle manifestazioni neurologiche.

Ci sono forme di SEU che colpiscono più membri della stessa famiglia, magari a distanza di tempo gli uni dagli altri, cosa che fa pensare ad una predisposizione genetica ad ammalarsi piuttosto che ad una comune esposizione ad uguali fattori scatenanti. C’è una forma di SEU associata a gravidanza che si manifesta in genere vicino al termine ed è una complicanza assai pericolosa anche se, nella maggior parte dei casi, guarisce anticipando il parto. La SEU può anche essere provocata da farmaci, può essere associata alla presenza di un tumore o all’infezione da virus dell’AIDS. Ci sono infine rarissimi casi di pazienti che hanno forme ricorrenti di SEU: a distanza di mesi o anni da un episodio, hanno delle ricadute della malattia. E’ stato descritto il caso di un giovanotto che si è ammalato quando era bambino e dopo un lungo periodo di benessere ha iniziato ad avere di nuovo numerosi episodi di anemia emolitica e di piastrinopenia, con una cadenza quasi regolare di episodio ogni 1-2 mesi.

Come si cura? La dialisi permette di superare le fasi acute della malattia perché sostituisce la funzione del rene mentre questo è gravemente danneggiato. Sono state tentate molte terapie con l’obiettivo di interrompere il processo di emolisi e di consumo delle piastrine: sono stati sperimentati il cortisone, l’eparina, la streptochinasi, l’aspirina e la prostaciclina, ma nessuno si è dimostrato capace di migliorare la prognosi ed alcuni anzi si sono dimostrati controproducenti. Alcuni studi recenti hanno suggerito un possibile effetto benefico della vitamina E. Un maggiore successo è stato ottenuto con l’impiego del plasma fresco, che però non sembra migliorare la prognosi della forma tipica dei bambini. Gli studi disponibili dimostrano che l’infusione di plasma può forse attenuare le lesioni renali ma non è in grado di influenzare la prognosi e nel contempo può aumentare il rischio di complicanze infettive e di allergie. L’infusione o lo scambio completo del plasma del paziente con plasma di donatore sano (plasmaferesi) sono invece efficaci nelle forme di SEU dell’adulto e nelle forme atipiche e la loro efficacia sembra tanto maggiore quanto più precoce è il trattamento.

Che cosa fa la ricerca? I progetti dì ricerca in questo campo sono molti e riguardano sia la patogenesi (cioè perché e come ci si ammala di SEU), sia la terapia. Per quando riguarda la patogenesi, la ricerca sta cercando di stabilire che ruolo hanno alcune sostanze presenti nel nostro organismo nel fare da tramite tra le tossine batteriche e il danno all’endotelio Si tratta di alcuni fattori della coagulazione del sangue e di proteine del sistema del complemento. E’ allo studio anche il ruolo di sostanze che favoriscono l’infiammazione note con il nome di citochine. Sul piano della terapia, si sta tentando di ottimizzare il trattamento del plasma. Questo infatti è in pratica una miscela di tante proteine e sostanze diverse, quella di esse che esercita l’effetto favorevole nella SEU non è stata ancora identificata. Perciò è molto importante cercare di individuarla e stabilirne con precisione il ruolo terapeutico. Si può immaginare che se si riuscisse in questa impresa si potrebbe disporre di un farmaco concentrato e non sarebbe più necessario somministrare grandi quantità di plasma. Approcci completamente nuovi considerano la possibilità di indurre una specie di antidoto contro le verotossine o di impedirne l’ingresso in circolo.