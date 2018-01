Uccisa da un batterio Killer : Carlotta Trevisan ha perso la sua battaglia

Le modalità di trasmissione • L’infezione si trasmette per via oro-fecale attraverso l’ingestione di alimenti o acqua contaminata o per contatto diretto con gli animali. La contaminazione può

essere diretta o indiretta attraverso le mani, l’attrezzatura, i coltelli e/o gli altri utensili di cucina. • La contaminazione dei vegetali può avere origine da acqua contaminata, attraverso pratiche di fertirrigazione e/o attraverso il contatto con reflui zootecnici. • Tra gli alimenti contaminati più a rischio vi sono: la carne cruda o poco cotta, il latte non pastorizzato, i formaggi e altri derivati a base di latte non pastorizzato, i vegetali (frutta ortaggi germogli) e i succhi. • Un’altra via di trasmissione è quella oro-fecale da persona a persona.

Era ricoverata da circa 4 mesi a Padova, dopo aver contratto una malattia rara mentre era in vacanza la scorsa estate. Ma ieri, sabato 30 dicembre, Carlotta Trevisan si è arresa ed è morta a soli 9 anni. A darne notizia è stato il padre Umberto, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Addio, piccola mia. In questo momento siamo distrutti dal dolore. Il momento di fare altre considerazioni su quello che è accaduto non è questo”. Il calvario della bambina è cominciato alla fine di luglio quando, probabilmente durante una vacanza in montagna a Laggio di Cadore, nel Bellunese, con altri bambini della parrocchia, ha contratto la Seu, sindrome emolitico-uremica.

L’ultimo post pubblico del papà racconta il calvario della malattia: a inizio novembre ha pubblicato una foto del volto della bimba, scrivendo: «Dicono che dietro a questi occhi non ci sia più niente, ogni ricordo, ogni azione, le corse in riva al mare dimenticate così in te, ma così dannatamente presenti in me, hai fatto vedere come si sopravvive anche su un filo per tre mesi… nonostante si fosse pure rotto più volte, hai trovato il modo per non precipitare mai… non porterai a casa dei bei voti da scuola… che ora diciamoci pure la verità… non ti piaceva un granché andarci… ma tu continua se puoi… continua che papà… sarà sempre fiero di avere una figlia come te».

I primi segni della malattia erano comparsi il 31 luglio durante una vacanza nel Bellunese, le sue condizioni si erano aggravate in fretta fino a paralizzarla completamente. Il germe, infatti, in pochi giorni le aveva creato dei danni irreversibili a intestino, reni, pancreas e causato anche lesioni cerebrali. I funerali si terranno il 3 gennaio a Fiesso d’Artico, il comune in provincia di Venezia dove abitava la piccola. Decine di persone del paese hanno acceso un lumino alle finestre per ricordare la bambina.