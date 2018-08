ULTIM’ORA DISASTRO GENOVA Crolla ponte autostradale, ci sono persone sotto le macerie. SI TEMONO VITTIME

Paura a Genova dove è crollato un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sull’autostrada A10. Il disastro è avvenuto intorno alle 11:30 di oggi, martedì 14 agosto. Forse ci sono auto coinvolte: il 118 ha dirottato sul luogo tutte le ambulanze disponibili. Vigili del Fuoco e forze dell’ordine stanno accorrendo sul posto. Stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto Morandi nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena. Si temono vittime: testimoni sul posto avrebbero visto precipitare nel vuoto numerose auto, come riporta Repubblica. A causare il parziale cedimento della struttura, che si trova ad una altezza di circa 50 metri, è stato forse il violento nubifragio che ha colpito la città ligure nella mattinata di oggi, dove era in vigore l’allerta gialla, e che continua ancora. Momenti di panico in strada prima del crollo tra gli automobilisti rimasti bloccati sulla carreggiata.

Un testimone oculare ha raccontato a SkyTg24 di una scena apocalittica, con il ponte collassato su se stesso e numerose vetture accartocciate sotto le macerie. Il Ponte Morandi, che dagli abitanti di Genova è stato ribattezzato Ponte di Brooklyn, è stato costruito tra il 1963 e il 1966. Erano stati eseguiti lavoro nel 2017, ma era da tempo al centro di polemiche e critiche dal punto di vista della sicurezza. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri.

Il traffico è al momento bloccato dato che il transito sull’autostrada è stata interrotto in entrambe le direzioni. Al momento, Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che sulla Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra Bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni, sull’ A10 Genova-Savona tra il Bivio per l’ A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto.