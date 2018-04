Umilia gli uomini, così guadagna un dollaro al minuto

Ceara Lynch è una “umiliatrice” ed è specializzata nel far sentire terribili gli uomini, ovviamente per procurare loro piacere sessuale. La ragazza ha 28 anni, viene da Portland, nell’Oregon, e da ben 11 anni ha trasformato questa sua “qualità” in un business. Definisce il suo lavoro molto divertente ed è particolarmente apprezzata dai suoi seguaci. Ha iniziato ad essere un’umiliatrice quando aveva 17 anni, dopo aver scoperto che alcuni uomini amavano essere trattati male, quasi ai limiti dell’umiliazione.

Ben presto, Ceara si è resa conto che, così facendo, avrebbe potuto guadagnare moltissimo nel mondo del sesso fetish. Da allora, si mostra in video, in webcam oppure sente i suoi clienti a telefono e viene pagata un dollaro al minuto e 40 dollari per ogni nuova iscrizione al suo sito.

A dispetto delle aspettative, sono molti gli uomini che non vedono l’ora di essere umiliati da lei, tanto che la ragazza riesce a mantenersi solo con questo lavoro. I suoi video, in particolare, sono tra i più apprezzati, vengono progettati per riprodurre desideri e paure di ogni singolo cliente e sono proprio quelli che le consentono la maggior parte dei guadagni.

Ceara ha spiegato: “Mi è sempre piaciuto ricoprire dei ruoli dominanti ed esistono un’infinità di pratiche per essere sottomessi nel mondo del sesso”. Qualche esempio? La plusofilia, cioè l’attrazione per partner mascherati, il piacere di camuffarsi da animali, il feticismo dei piedi o ancora delle semplici umiliazioni verbali, che sarebbero tra le più apprezzate. Infine, a molti piace anche essere picchiati da una donna.