Un anno fa la scoperta della malattia poi la chemio e la caduta dei capelli. Una notizia che ha cambiato per sempre la vita dell’attrice

Intervistata sulla rivista Più Sani Più Belli, Carlotta Lo Greco torna a parlare della sua lotta a un tumore che è riuscita a sconfiggere, una periodo durissimo della sua vita da cui è uscita più forte di prima. Lei è l’attrice vista in soap come Centovetrine (dove interpretava Bianca De Gregorio), Vivere e Un posto al sole, moglie dell’attore Luca Capuano. Aveva parlato del cancro a Verissimo, ma ora la Lo Greco ricorda nei dettagli quel percorso difficile e doloroso.

La scoperta della malattia, il linfoma non Hodgkin

L’attrice ha sofferto del linfoma non Hodgkin, una malattia che colpisce le cellule del sistema immunitario. Tutto è iniziato con alcuni strani segnali, all’inizio non particolarmente preoccupanti: “Continuavo a sentirmi spossata, in più erano sopraggiunti altri sintomi. Una febbricciola serale di poche linee, delle curiose sudorazioni notturne e della tosse persistente“. Le prime analisi non diedero particolari risultati, tanto che la Lo Greco partì per una vacanza esotica. In viaggio, però, manifestò una febbre molto alta. Nuovi test portarono alla diagnosi definitiva, quella che nessuno vorrebbe sentirsi dire: linfoma non Hodgkin al mediastino, tra la plurea e il cuore.

La chemio, il gesto d’affetto dei figli

A quel punto, è iniziato per lei un iter drammatico, a partire da un ricovero di 15 giorni in ospedale. La Lo Greco si è sottoposta prima a chemio e poi a radioterapia: “Un periodo lungo, di quasi 5 mesi, in cui le terapie si facevano giorno dopo giorno sempre più complicate da sopportare. Ho iniziato a perdere i capelli“. Lei e Capuano sono genitori di due bambini, Matteo (nato nel 2008) e Leonardo (2013). Per non sconvolgerli, Carlotta usava costantemente parrucche e foulard, ma i due bambini scoprirono la verità.

Un giorno i piccoli rincasarono prima e mi trovarono senza capelli. Non potrò mai dimenticare l’abbraccio del mio primogenito. Mi strinse forte dicendomi: “Anche se tu rimanessi handicappata, resterai per sempre la mamma più brava del mondo”.

La vita di Carlotta Lo Greco oggi

Grazie ai cicli di chemio e radio, sempre sostenuta dal marito Luca Capuano, Carlotta è riuscita a guarire. Oggi, la sua vita è molto diversa: ha abbandonato il mestiere d’attrice e lavora come interprete e personal assistant.