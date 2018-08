“Un lento arrivederci”. Franco Battiato scompare dalle scene, poi la lettera choc

“Franco Battiato” all’anagrafe Francesco nasce a Jonia (CT) il 23 marzo 1945. La sua carriera inizia subito dopo la maturità scientifica, quando si trasferisce prima nella capitale e poi a Milano. Gli esordi lo vedono impegnato nel filone della canzone di protesta, esibendosi in un duo davanti alle scuole; in questa maniera viene notato da Giorgio Gaber che gli propone un contratto discografico, incidendo i primi singoli La torre, Le reazioni, Il mondo va così e Triste come me. In seguito, col cambio di casa discografica cambia anche il suo genere, passando ad uno stile più romantico e commerciale come Vento caldo e Marciapiede (1971). In quegli stessi anni comincia a cimentarsi nella musica sperimentale con l’utilizzo di sonorità elettroniche, pubblicando Fetus e Pollution (1971) e collaborando con diversi artisti del tempo interessati allo stesso genere. L’artista ha fatto parlare di sé per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in modo eclettico e personale: dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente, è ritornato sui passi della musica leggera approfondendo anche la canzone d’autore. Fra gli altri stili in cui si è cimentato vi sono la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica fra i tanti. Lungo la sua carriera, in cui ha spesso riscontrato un vistoso successo di pubblico e critica, si è avvalso dell’aiuto di numerosi collaboratori fra cui il violinista Giusto Pio e il filosofo Manlio Sgalambro (coautore di molti suoi brani). I suoi testi riflettono i suoi interessi fra cui l’esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi (in particolare tramite l’influenza di G.I. Gurdjieff) e la meditazione orientale.

Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre Targhe ed un Premio Tenco. Tra il novembre 2012 e il marzo 2013 ha portato avanti una brevissima esperienza in qualità di assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta dichiarando di non volere ricevere alcun compenso. Nell’autunno del 96, con la casa discografica Polygram, esce “L’imboscata” contenente, tra l’altro, il brano ”la cura” con la quale al cantautore viene attribuito il premio come miglior canzone dell’anno. Nel 1997 segue anche il ritorno di Battiato nei palasport con un lungo e applauditissimo tour. A settembre del 1998 esce “Gommalacca”, contenente il singolo di grande successo Shock in my town, album che ha proseguito il discorso musicale iniziato con” L’imboscata”, arricchendolo ulteriormente di sonorità dure e spigolose. Il 22 ottobre 1999 viene pubblicato “Fleurs”, album del quale Franco Battiato interpreta 10 canzoni altrui e 2 inediti. Il musicista si è anche cimentato in altri campi come la pittura e il cinema. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre Targhe ed un Premio Tenco. Tra il novembre 2012 e il marzo 2013 ha portato avanti una brevissima esperienza in qualità di assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta dichiarando di non volere ricevere alcun compenso. Nell’autunno del 96, con la casa discografica Polygram, esce “L’imboscata” contenente, tra l’altro, il brano ”la cura” con la quale al cantautore viene attribuito il premio come miglior canzone dell’anno. Nel 1997 segue anche il ritorno di Battiato nei palasport con un lungo e applauditissimo tour. A settembre del 1998 esce “Gommalacca”, contenente il singolo di grande successo Shock in my town, album che ha proseguito il discorso musicale iniziato con” L’imboscata”, arricchendolo ulteriormente di sonorità dure e spigolose. Il 22 ottobre 1999 viene pubblicato “Fleurs”, album del quale Franco Battiato interpreta 10 canzoni altrui e 2 inediti.

Nel giugno 2000 esce “Campi magnetici”, che contiene le musiche del balletto commissionate dal Maggio Fiorentino. Da febbraio ad aprile 2016 è impegnato con Alice nel tour di successo Battiato e Alice: trentadue date italiane quasi tutte sold out, con l’accompagnamento della Ensemble Symphony Orchestra. Lo spettacolo alterna momenti in cui i due artisti si esibiscono singolarmente a numerosi duetti (fra cui E ti vengo a cercare, Nomadi, I treni di Tozeur). Il tour viene riproposto a luglio e nell’autunno dello stesso anno viene pubblicato un cofanetto contenente DVD e CD dal titolo Live in Roma. Nel luglio 2018 i giornali parlano di un Franco Battiato malato e lontano dai palcoscenici. Si parla di Alzheimer, anche se non arriva nessuna conferma da parte della famiglia. Lo ha rivelato il cantautore Roberto Ferri, che ha dedicato sul suo profilo Facebook alcuni versi “omaggio all’amico che fu e che non mi riconosce più”. “Un lento arrivederci” scrivono alcuni siti. “Ci hai fatto ballare e pensare ed anche ridere e giocare condannando i malvagi ed il male e questa Povera Patria che non vuol morire. Ti sei preso Cura di noi e noi te lo dobbiamo ed è per questo che un messaggio ti mandiamo. Ripetendoti la frase che ci insegnasti ahimè… rimani tranquillo caro che noi avremo Cura di te…”, ha scritto il cantante bolognese sul suo account Facebook.

Legatissimo alla madre Grazia, scomparsa nel 1994, Battiato non ha mai amato la vita mondana, preferendo il suo eremo siciliano di Milo alle pendici dell’Etna, dove tra l’altro ebbe per molti anni, come vicino di casa, il collega Lucio Dalla. Ha un fratello, Michele, ex consigliere comunale repubblicano di Milano e una nipote che esercita la professione legale. Battiato è un vegetariano convinto. Da quanto affermato anche in una puntata di Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, ogni giorno si sveglia alle cinque e trenta e ascolta musica classica. Alle sette si alza, si lava, medita per mezz’ora, quarantacinque minuti, fa colazione e verso le otto comincia a lavorare o a leggere. La tv solo di sera: ”Vedo il telegiornale, poi eventualmente un film ma soprattutto guardo sul satellite i programmi di classica o i concerti sinfonici. Mi diverto anche con le barzellette. Sono un grande narratore e ascoltatore di burle”. Nato a Ionia, in Sicilia, il 23 marzo del 1945, ha 72 anni, pesa 80 chili ed è alto 185 centimetri. Non è sposato e non ha figli.